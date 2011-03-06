В Гватемале борются с золотой лихорадкой

После того, как немецкий математик Йоахим Риттсштайг заявил, что расшифровал рукопись майя, которая говорит, что более восьми тонн золота покоятся на дне озера Исабаль в Гватемале, власти страны предприняли срочные меры, чтобы остановить нашествие кладоискателей. Кто быстрее доберется до сокровищ?

С чего началась золотая лихорадка в Гватемале

Немецкий ученый утверждает, что уже около 40 лет занимается расшифровкой Дрезденского кодекса майя, одной из четырех рукописей, написанных жрецами и сохранившихся до наших дней. Риттсштайг неизвестен специалистам, и это его первое публичное выступление. Если его выводы подтвердятся, то открытие станет революцией в дешифровке языка майя. Действительно, как же признанные исследователи Юрий Кнорозов и Эрик Томпсон прозевали такой сенсационный след?

Риттсштайг долго искал спонсора для организации экспедиции и, наконец, нашел в лице немецкой газеты Bild. Именно на ее страницах в конце февраля появилось сообщение о расшифровке Дрезденского кодекса майя и появлении конкретного следа, указывающего на местонахождение золота майя, а именно — на дне озера Исабаль в Гватемале.

"Дрезденский кодекс майя ведет к огромным сокровищам в Гватемале — это золотые таблички весом около восьми тонн", — сообщает Риттсштайг. "На 52-й странице говорится о столице майя Атлане, которая была разрушена в результате землетрясения 30 октября 666 года до нашей эры. На территории города хранилось 2156 золотых табличек, на которых выгравированы законы цивилизации", — цитирует ученого Bild.

Согласно Риттсштайгу, Атлан ушел под воду в том месте, где сейчас находится озеро Исабаль, площадь которого составляет 589,6 квадратных километра, а глубина достигает 18 метров. Ученый исследовал съемки, сделанные с помощью эхолота, и нашел на них подтверждение своей версии.

"На снимках можно ясно видеть руины города. В одном месте на развалинах крепости можно различить каменный саркофаг, в котором могут находиться 2156 золотых табличек. Основываясь на этих данных, я могу указать место для поиска с погрешностью в десять сантиметров", — заверил Риттсштайг, оценивший стоимость сокровища в 290 миллионов долларов.

Первая экспедиция по поискам сокровищ вызвала переполох

Первого марта Bild сообщил, что в Гватемалу за сокровищем отправилась экспедиция в составе самого ученого, журналиста и фотокорреспондента газеты, оператора и профессионального дайвера. Новость вызвала переполох, если не сказать панику в Гватемале. Дело обсуждалось на президентском уровне. Правительство заявило, что рассматривает клад как "вероятный", но этого недостаточно для проведения каких-либо поисковых работ. Для того чтобы основания появились, необходимо, по крайней мере, получить заявку и проект с обоснованием, ничего подобного у Гватемалы нет, заявила пресс-атташе президента.

Опасаясь нашествия кладоискателей, правительство страны распорядилось организовать патрулирование озера и прилегающих территорий. Для этого мобилизованы нешуточные силы — бригада ВМС и спецназ национальной полиции. Все прибывающие в прилегающие к акватории озера города лица с подводным снаряжением будут допрошены с целью выяснения причины появления в этом районе.

В растерянности пребывают не только власти, но и специалисты по культуре майя. Директор Института антропологии и истории при Главном управлении культурного наследия Гватемалы Моника Уркису подтвердила, что никаких официальных запросов об экспедиции не имеет.

"Если немцы и доберутся до места, то никто им не позволит там что-то искать. Они должны будут представить в Главное управление культурного наследия свой проект, который будет оцениваться в рамках существующих законов", — цитировала газета Siglo21.

По словам Моники Уркису, "сегодня нет научно обоснованной теории о том, что майя в больших количествах использовали золото". Она добавляет, что уважает точку зрения немецкого ученого, но он математик, а не лингвист и не специалист в области изучения древних рукописей. Еще более категорично высказался Томас Барриентос, декан факультета археологии Университета дель Валье-де Гуатемала. Он считает результаты исследования "сомнительными", поскольку упомянутый кодекс давно расшифрован и содержит религиозные и астрономические сведения. "Этот тип документов содержит другую информацию. Кроме того, о немецком эксперте ничего не известно", — поясняет Барриентос.

Лучшая защита — сомнения в правильности выводов

Кроме того, само местонахождение на берегах озера Исабаль богатого города майянской цивилизации классического преиода (I тысячелетие нашей эры) весьма сомнительно. Дело в том, что данная область является своеобразным "медвежьим углом" Мезоамерики и крупных городов майя, а также представителей других культур там никогда не было. "Цивилизованные" майя предпочитали селиться севернее (полуостров Юкатан) и западнее (горная Гватемала). А вюго-восточном углу, где находится Исабаль, в основном жили "нецивилизованные" индейцы, принадлежащие, как и майя, к языковой группе киче. Майя несколько презрительно называли их чичимеками (потом это слово в испанизированном варианте "чучмек" вошло и в русский язык как обозначение дикаря).

Чичимеки вели абсолютно первобытный образ жизни, они занимались охотой и собирательством, полей не возделывали и городов, соответственно, не строили. Поэтому нахождение в данном районе крупного центра, жители которого занимались обработкой цветных металлов (что у майя вообще встречалось достаточно редко) весьма маловероятно. Вряд ли это было поселение представителей других культурных народов Мезоамерики — все города ольмеков, сапотеков, тотонаков и мишитеков располагались севернее, эту область, по данным археологов, они посещали крайне редко.

Весьма сомнительна и версия Риттсштайга о том, что таинственный Атлан являлся столицей майя. Давно известно, что у этих индейцев не было единого государства. Их цивилизация была чем-то похожа на античную Грецию, представлявшую собой скопление городов-государств (полисов), окруженных зависимых от них деревнями, которые то дружили, то враждовали между собой. Сами понимаете, к подобной структуре цивилизации термин "столица" не применим.

Также вызывает большое сомнение и то, что Атлан якобы исчез с лица Земли в результате землетрясения. Конечно, подобное часто случалось (и случается) на территории Гватемалы, однако именно район, где расположено озеро Исабаль, является сейсмически не опасным. Судя по данным геологов, колебаний земной поверхности здесь не было несколько миллионов лет. И, что тоже характерно, вблизи нет ни одного крупного вулкана, который мог бы их спровоцировать.

Таким образом, главная теоретическая нестыковка между "открытием" и реальными данными просматривается в нетипичной для культуры майя работе с золотом. Действительно, археологические данные говорят о том, что они не работали серьезно ни с золотом, ни с серебром, гораздо большее внимание уделялось нефриту, обсидиану и кварцу. А свои письмена наносили на керамические изделия. Но у Риттсштайга нашлось объяснение этой нестыковке. Он уточнил газете Prensa Libre, что это не сокровище майя. Теперь он утверждает, что рукопись говорит о некоем существовавшем до цивилизации майя городе, который погрузился в пучину после катаклизма. Вот та более древняя цивилизация и написала эти таблички.

Очевидно, что Риттсштайг путается в показаниях или не договаривает, что добавляет сомнений во всю эту историю. Такая экспедиция из пяти человек могла бы проверить свою версию и втихую. Риттсштайг заверил, что не претендует на сокровища, и в случае их обнаружения они останутся в Гватемале. Нужно сказать, что в любом случае — и обнаружения, и нет — количество читателей у упомянутой газеты увеличится на порядок, а то и на два.

Дрезденский кодекс майя составлен в 1250 году нашей эры жрецами. В 1739 году он был подарен "одним богатым человеком в Вене", имя которого до нас не дошло, Саксонской государственной библиотеке в Дрездене. Документ, состоит из 74 страниц, включает 74 различных иероглифа, длина его — 3,56 метра. Значительный вклад в расшифровку письменности майя внес советский ученый Юрий Кнорозов, который предложил свою фонетическую версию чтения иероглифов.

В его переводе, признанном всеми учеными мира, тексты кодексов являются своего рода пособиями для жрецов с перечнем обрядов, жертвоприношений и предсказаний, относившихся к разным видам хозяйства майя и ко всем слоям населения, кроме рабов. Краткие описания занятий богов служили указаниями, что делать соответствующим группам жителей. Жрецы, руководствуясь описаниями действий божеств, могли назначать время проведения обрядов, принесения жертв, осуществления тех или иных работ и предсказывать будущее.

Именно последний лист Дрезденского кодекса описывает нечто, что многие дилетанты принимают за предсказание Апоклипсиса, или конца света, который должен состояться 21 декабря 2012 года. Однако как раз данная часть является, с точки зрения лингвистов, самой сложной для перевода. До сих пор не понятно, что именно должно случиться в данное время. Часть филологов-майянистов уверена, что речь идет не о катастрофе (даже локальной), а об обряде очищения, который проводился в конце каждого длинного цикла. Он подразумевал разрушение домов, статуй и даже храмов для того, чтобы после на их месте построить новые. То есть, только символизировал Апокалипсис, а не являлся им.