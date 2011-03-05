Северный Кавказ заселяли семиты

Раскопки древнего храмового комплекса Телль-Хазна на севере Сирии помогли российским археологам уточнить маршруты миграции древних жителей Месопотамии на Северный Кавказ и в Северное Причерноморье. Загадок остается еще очень много, но часть "белых пятен" в нашей исторической памяти постепенно исчезает.

Исследования памятника Телль-Хазна

В течение более 20 лет группа российских археологов под руководством сотрудника института археологии РАН Рауфа Мунчаева занималась исследованиями многослойного памятника конца первой половины III тысячелетия до н. э. Телль-Хазна. Телль-Хазна расположена в 25 километрах к северо-востоку от города Хасаке (центра одноименной провинции) — у деревень Аляви и Хазна. Местность входит в состав так называемого Хабурского треугольника, охватывающего бассейны рек Джаг-Джаг (левого притока Хабура) и впадающего в нее Вади Ханзир (или Вади Риджла). На территории в 5,5 тысячи квадратных метров, где производились раскопки, было обнаружено около 550 различных сооружений — общественные зернохранилища, храмовые башни — зиккураты.

Храм Телль-Хазна - одно из самых ранних культовых сооружений

Храм Телль-Хазна, раскопанный московскими археологами, — одно из самых ранних известных культовых сооружений планеты. Храмовый комплекс датируется концом IV тысячелетия до н. э. и сооружен зодчими одного из семитских народов. Пока предполагается, что представители высшего из сословий относились к субартам — малоизвестному народу.

В центре раскопанного комплекса, построенного в форме овала, заключены строения, обращенные фасадами на юг. Здесь расположена восьмиметровая конусообразная башня храма, которая прекрасно сохранилась, а на стенах даже заметны остатки штукатурки. У работавших на раскопках людей складывалось впечатление, что поселение было специально законсервировано. Древние жители будто бы аккуратно разобрали деревянные перекрытия крыш и засыпали каменные стены землей.

Все постройки сложены из глиняных с примесью соломы кирпичей. На глубине примерно 15 метров, как говорят участники экспедиции, найдена глиняная табличка, на которой агроном, живший в III тысячелетии до н. э., вел учет сбора урожая.

Артефакты Телль-Хазна

Сенсационной стала находка в могиле скелета мужчины, похороненного, согласно древнему обычаю, на боку с подогнутыми ногами. Рост умершего составлял около двух метров, и ученые пока не в состоянии объяснить загадку измельчания последующих поколений семитов, произошедшего за минувшие тысячелетия. Может атланты таки и были!

Изучение артефактов, обнаруженных при раскопках, позволило выявить сходство с предметами, найденными ранее в курганах Майкопской и Лейлатепинской культур Кавказа. Теперь происхождение Майкопской, на Северном Кавказе, Лейлатепинской, на территории Азербайджана, археологических культур связывают с переселенцами из Месопотамии.

"Мы прослеживаем целую цепь памятников от Северной Месопотамии через Восточное Закавказье, Северный Кавказ, вплоть до Тамани", — сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад сотрудника института археологии РАН Рауфа Мунчаева, который выступал на конференции "Археологические исследования в России: новые материалы и интерпретации".

Руководитель сирийской экспедиции, 82-летний профессор Рауф Мунчаев доказывает, что в убейдский период (конец V — первая половина IV тысячелетия до н. э.) образовалась общемесопотамская культура, а чуть позже в урукский период (вторая половина IV-III тысячелетия до н. э.) культура Месопотамии распространилась и за ее пределами.

Возможно, изменения были связаны с освоением выплавки бронзы, давшей стимул социально-экономическому развитию общества, поиском рудных источников меди, а также золота и серебра. Поэтому на рубеже IV-III тысячелетий до н. э. отдельные группы населения из Месопотамии через Иран проникли в Восточное Закавказье.

Археологи изучают Месопотамию

На основе результатов, полученных в ходе регулярных археологических экспедиций, ученые пытаются объяснить происхождения Майкопской археологической культуры, памятников раннебронзового времени Азербайджана, памятника Великент в Южном Дагестане, учтепинского кургана, раскопанного в Мильской степи, поселения Беюк Кесик.

Как некогда справедливо заметил академик В. И. Вернадский, наука, развиваясь и создавая новое, неизбежно переоценивает старое. Современная историческая наука полагает, что социальные и экономические изменения второй половины IV — III тысячелетий до н. э. привели к образованию на Ближнем Востоке древнейших цивилизаций. Исторический памятник Телль-Хазна относится к числу многослойных, поскольку здесь обнаружены остатки более ранних урукской (IV тысячелетие до н. э.) и убейдской (V тысячелетие до н. э.) культур.

"Расцвет шумерской цивилизации Южной Месопотамии, основанный на исключительной продуктивности поливного земледелия и социальной организации общества (организации труда и перераспределения продуктов труда), имел долгую предысторию непрерывного развития культуры, по меньшей мере с VI тысячелетия до н. э., — говорится в диссертации доктора исторических наук Шахмардана Назимовича Амирова. — В убейдское время, в конце V — начале IV тысячелетия до н. э., Южная Месопотамия, в силу опережающего технологического развития, захватывает лидерство в негласном "соревновании" с Северной Месопотамией, после чего достижения Южной Месопотамии определяют ход культурного процесса в Междуречье Тигра и Евфрата и за его пределами значительное время, вплоть до II тысячелетия до н. э.".

Ученые высоко оценивают способность культурных традиций Южной Месопотамии к адаптации, вследствие чего они сумели реализоваться в иных экологических и хозяйственных условиях. Результаты последних археологических раскопок все больше и больше укрепляют ученых в уверенности, что пути миграции из Месопотамии на Кавказ пролегали не через Черное море, как ранее считали историки. Переселение предков кавказских народов, несомненно, осуществлялось по суше.