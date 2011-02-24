До бессмертия осталось 25 лет

К 2045 году люди могут полностью победить старость и болезни и обрести бессмертие. Однако для этого нам придется слиться с компьютерами и практически превратиться в киборгов. Такой прогноз дает известный американский изобретатель и футуролог Рэймонд Курцвейл. Он убежден, что развитие искусственного разума неизбежно трансформирует человечество.

Фото: AP

Рэй Курцвейл является крупным специалистом в области технологий компьютерного распознавания текста и речи. На его счету 39 патентов на изобретения, а, кроме того, 19 высших учебных заведений удостоили его званий почетного доктора. Курцвейл поддерживает теорию так называемой технологической сингулярности, которая подразумевает резкое ускорение научно-технического прогресса, создание самовоспроизводящихся машин и интеграцию человека с компьютерами либо разработку биотехнологий, позволяющих значительно расширить возможности человеческого мозга.

Момент, когда это произойдет, не так уж далек, считает ученый. Если технологии будут развиваться такими темпами, как сейчас, то для того чтобы "слиться" с машинным разумом, нам потребуется примерно 25 лет. К этому сроку мы сможем сканировать свое сознание в компьютеры, а также при помощи компьютеров управлять своим организмом. Если мы научимся корректировать его процессы, то нам гарантирована практически вечная жизнь.

Сама идея сингулярности по своей сути не является чем-то новым. В 1965 году британский математик Гуд ввел понятие "интеллектуальный взрыв", теоретически описав машину, по своим интеллектуальным возможностям превосходящую человека настолько, что она способна самостоятельно создавать еще более совершенные системы.

Еще в 1980-е годы Рэй Курцвейл попытался установить темпы научно-технического прогресса. Оказалось, что примерно каждые два года быстродействие технологических устройств удваивается. Такая динамика наблюдалась практически во всех областях науки. Это и позволило исследователю дать точный прогноз. По мнению футуролога, к середине 2020-х годов мы научимся реверсивному проектированию человеческого мозга, то есть сможем анализировать механизмы его функционирования с тем, чтобы потом воспроизводить их, скажем, в виртуальной форме.

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К 2045 году, благодаря значительному росту и удешевлению компьютерных мощностей, совокупный объем искусственных интеллектуальных технологий станет в миллиарды раз превосходить интеллектуальный ресурс всего человечества, существующий на сегодняшний день.

Фото: AP

Эти идеи довольно популярны в научном сообществе. Так, несколько лет назад в США на базе NASA и Google был создан Университет сингулярности. А в Институте искусственного интеллекта в Сан-Франциско проходят ежегодные конференции по проблемам сингулярности. Например, в прошлом году там обсуждались вопросы увеличения продолжительности жизни.

Впрочем, проблему бессмертия пытаются решить не только кибернетики, но и биологи. Не так давно президент американского Медицинского института Говарда Хьюза Томас Сич и его коллеги-биологи открыли комплекс белков, отвечающий за наращивание и ремонт концевых участков хромосом, — так называемых теломер. Напомню, что данные участки ДНК, расположенные на концах хромосом, состоят из повторяющейся последовательности нуклеотидов. Когда перед делением клетки наша наследственная молекула воспроизводит свою собственную копию, теломерные участки постоянно повреждаются, поскольку белки, отвечающие за копирование, из-за сложной конфигурации концов и специфики копирования не могут воспроизвести их точно.

Таким образом, при каждом делении клеток эти концевые участки хромосом укорачиваются. То есть длина теломерных участков определяет "возраст" клетки — чем короче теломерный "хвост", тем она "старше". Когда теломера становится критически короткой, клетка теряет возможность делиться, то есть стареет. Подобное наблюдается у всех клеток организма позвоночных, кроме стволовых и тех, что участвуют в размножении, а также клеток раковых опухолей.

Укорачивания теломер не происходит в некоторых клетках потому, что их постоянно достраивает и ремонтирует специальный фермент — теломераза. Вообще-то, он есть во всех клетках организма, но в большинстве из них почему-то не может работать. И вот Сич и его коллеги выяснили, что это происходит потому, что в них заблокирован синтез другого белка, который называется РОТ-1.

Этот белок, в компании с несколькими другими (их всех вместе называют шелтеринами), соединяется с теломерой и образует специальный комплекс, который формирует так называемую Т-петлю — участок, способный связаться с теломеразой, в результате чего начинается ремонт теломеры. Без Т-петли теломераза беспомощна — она просто не понимает, откуда ей начинать свою работу. Но если РОТ-1 отсутствует, то сделать подобную петлю, как вы понимаете, некому.

Ученые предположили, что инъекции данного белка в клетку смогут стимулировать активность теломераз и, следовательно, запустить ремонт теломер. Данный эксперимент исследователи Гарвардской медицинской школы провели на мышах, в организме которых наблюдались возрастные изменения. Они искусственно вводили подопытным животным белок РОТ-1. В итоге у тех проявились явные признаки омоложения — то есть, ремонт теломер шел полным ходом.

Фото: AP

Исходя из результатов подобных исследований один из ведущих мировых специалистов по проблемам генетики профессор Обри де Грей заключил, что старение есть результат естественного износа организма на молекулярном уровне: точно так же, как и машина, организм человека постепенно изнашивается и перестает нормально функционировать. Если будет найден способ периодически устранять последствия этого износа, то срок нашей жизни можно значительно продлить и, может быть, даже добиться того, что организм будет жить вечно. С его точки зрения, эксперименты с белком РОТ-1 — это всего лишь начало пути к биологическому обеспечению вечной жизни.

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В то же время, уже сегодня проводятся опыты по "модификации" человека при помощи компьютерных технологий. Например, в Политехнической школе в Лозанне разрабатывается проект Blue Brain, в задачи которого входит создание виртуальной структуры, имитирующей мозг млекопитающего на нейронном уровне. Для этого используется суперкомпьютер IBM Blue Gene. На сегодняшний день ученым уже удалось "скопировать" один из фрагментов мозга крысы, состоящий из десяти тысяч нейронов.

Уже 30 тысячам пациентов с болезнью Паркинсона имплантированы электронные нейрочипы, позволяющие им лучше управлять своим телом. Как утверждает глава проекта Blue Brain профессор Генри Маркрам, в течение ближайшего десятилетия, возможно, удастся создать полностью функциональную компьютерную копию человеческого мозга.

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