Мумия, которая умела ходить

Британские ученые провели исследования обнаруженного в египетских Фивах протеза для ноги. У набальзамированного трупа, возраст которого оценивается в 2500 лет, хорошо сохранился деревянный протез большого пальца, который крепился к правой ноге при помощи кожаных ремней. В настоящее время это самый старейший протез в мире. Эксперименты показали, что это действительно протез, помогавший при ходьбе, а не муляж и не украшение.

Археологи неоднократно находили подобные поделки, но серьезных исследований не проводилось. Один палец, изготовленный из дерева и кожи, состоял из трех подвижных частей. Другой, выполненный по технологии наподобие папье-маше (с использованием папируса, клея и гипса), был не гнущимся. Первый протез, найденный в древнеегипетских Фивах на рубеже миллениума, принадлежал дочери жреца, жившей между 950-м и 710 годом до Рождества Христова. Возможно, эта женщина 50-60 лет скончалась от сахарного диабета. Второй протез большого пальца хранится в Британском музее с 1881 года. Музею в Лондоне его подарил священник и коллекционер Гревилл Честер. Мумия, которой он принадлежал, не сохранилась.

Первоначально специалисты предполагали, что большие пальцы ноги были всего-навсего муляжами, предназначение которых в сокрытии физических недостатков покойников. Как правило, мумифицировали людей с достатком, а им в загробном мире выглядеть надо наилучшим образом. К тому же смущал и знаменитый миф о боге Осирисе, чье тело изрубил на куски бог Сет, а супруга убитого богиня Исида сумела собрать и восстановить его.

Однако нашлись скептики, обратившие внимание на потертость этих артефактов, словно их использовали в сугубо медицинских целях, а не "для красоты". Медикам прекрасно известно, какую важную роль при ходьбе имеют большие пальцы ног, которые принимают на себя до 40 процентов веса человеческого тела. Идея нуждалась в проверке, и вот многолетние результаты опубликованы в солидном медицинском журнале The Lancet. Группа британских специалистов из Центра биомедицинской египтологии Манчестерского университета во главе с Жаклин Финч для проверки этой версии пригласила группу добровольцев-инвалидов, лишенных больших пальцев на ноге.

"Настоящий протез должен удовлетворять следующим критериям: выдерживать нагрузки при ходьбе и при этом не скрипеть, легко прикрепляться, внешне походить на отсутствующую часть тела и быть приемлемым как для тех, кто его носит, так и для окружающих. Но самое главное — он должен помогать передвигаться", — говорится в статье.

Одним из условий проверки был пункт, в соответствии с которым добровольцы для чистоты эксперимента обязались носить копию протеза и имитацию египетских сандалий. И участники эксперимента, и специальные датчики полностью подтвердили гипотезу о медицинском предназначении муляжей больших пальцев ног. Теперь их по праву можно идентифицировать как протезы. Причем протезами оказались оба варианта большого пальца. Каирский гнущийся палец оказался несколько удобнее "пальца Честера", но и к нему участники эксперимента тоже сумели приспособиться.

До вывода, сделанного сотрудниками британского университета, официальная историческая наука считала, что первые протезы изготовлялись мастерами древнего Рима примерно в IV веке до нашей эры. Протез ноги, найденный при раскопках в итальянском городе Капуя, хранился в Лондоне. Оригинал был уничтожен во время Второй мировой войны. Сохранилась копия, изготовленная в 1910 году. Протез ноги от колена до лодыжки был изготовлен из дерева, обшитого двумя тонкими бронзовыми листами, прикрепленными к сердцевине железной шпилькой. В верхней части протеза имелось углубление для обрубка бедра. Не сохранившаяся деревянная стопа, вероятно, отдельно крепилась к основанию протеза.

Автор капитального труда "Естественная история" Плиний Старший сообщает, что ветерану второй Пунической войны (218-201 годы до нашей эры) Сергию Силу, получившему в бою 23 ранения и потерявшему руку, был сделан железный протез.

Более ранний случай использования протеза описан у Геродота. Некий греческий жрец-прорицатель из Элиды Гегесистрат еще до битвы у Платеи (479 год до нашей эры) попал в плен к спартанцам. Перед тем как казнить провинившегося, спартанцы должны были подвергнуть несчастного нечеловеческим пыткам. Тот находился в темнице, в окованной железом деревянной колодке. "Случайно ему удалось завладеть принесенным кем-то в темницу ножом, и он тотчас замыслил самое смелое дело, какое когда-либо, насколько нам известно, совершал человек. Гегесистрат отрезал себе ступню, чтобы вытащить остальную часть ноги из колодки", — так описана история сбежавшего узника в Девятой книге "Истории" Геродота. Беглец сумел спастись, восхитив своим мужеством даже своих заклятых врагов. "Отец истории" констатитрует: "Исцелившись от раны, Гегесистрат приделал себе деревянную ногу".