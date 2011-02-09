Жена викинга опередила Колумба

Кажется, серьезные историки уже договорились между собой, что викинги побывали в Новом Свете намного раньше Христофора Колумба. Однако предположение, что индейцы попали в Европу за 500 лет до открытия Америки, пока вызывает некоторое недоумение. Основываясь на результатах анализа ДНК жителей Исландии, ученые предположили — первые индейцы пришли в Евразию на кораблях викингов. Не первый случай, когда анализ ДНК поставил все с ног на голову в исторической науке. А может, и наоборот — вернул все на круги своя?

Разные версии заселения Америки

В настоящее время официально признанным считается, что первые люди стали заселять Америку примерно в 25 тысячелетии до нашей эры. Предки коренного населения Нового Света попали туда из дальневосточных регионов Азии через Берингов пролив. Якобы тогда там еще находился сухопутный "мост", соединявший два материка. Следовательно, индейцы — это всего-навсего представители восточноазиатской ветви монголоидной расы, расплодившиеся на территории, названных впоследствии Северной и Южной Америками.

В кругах серьезных мужей науки принято считать доподлинно подтвержденными лишь два контакта Старого Света с Новым. Открытие Америки викингами во главе с Лейфом Эрикссоном, прозванного Счастливым, осуществленное ранее 1000 года. А также посещение берегов Америки, сохранившееся в преданиях полинезийцев. Что касается плаваний через Атлантику древних египтян, финикийцев, греков, римлян, арабов и даже (о, дань политкорректности!) чернокожих сынов Африки, китайцев (под командованием флотоводца Чжэн Хэ), японцев — это пока остается более или менее жизнеспособными гипотезами. У этих версий остаются свои как преданные сторонники, так и непримиримые противники.

Геном, который перевернул представления ученых о заселении Америки

Ученые — тоже люди, которым, как известно, свойственно ошибаться. В течение нескольких десятилетий не было никаких данных и вдруг — прорыв, сенсация. Настоящие профессионалы сенсаций как раз и опасаются. Слишком падка на них публика и репортеры. Но открытия все же случаются и в наш прозаический век. В конце прошлого года ряд солидных зарубежных изданий сообщили, что у 80 человек из четырех семей в Исландии был исследован геном, который показал, что они имеют тип ДНК, который свойственен коренным жителям Америки и Восточной Азии.

Так называемая митохондриальная ДНК наследуется в большинстве случаев по материнской линии. Среди современных исландцев 11 человек оказались носителями митохондриальной ДНК, свойственной коренному населению Америки. Генетическое родство с жителями Британских островов и Скандинавии, также выявленное в ходе исследования, впрочем, нисколько не удивило.

Ученые продолжили свои изыскания после рождественских и новогодних каникул. Проведенные исследования показали, что все исландцы с так называемыми "индейскими" генами происходят от четырех женщин, родившихся, примерно около 1700 года. В свою очередь, все эти кровники имеют одну-единственную прародительницу, которая родилась до наступления XVIII века.

Проще говоря, первая американка прибыла в Европу за несколько столетий до 1710-х годов.

"Поскольку островитяне с начала второго тысячелетия жили практически в полной изоляции, логично предположить, что эти гены принадлежали представительнице коренного населения Америки, которая прибыла в Исландию с викингами около 1000 года", — отмечают авторы исследования.

Сделанный ими вывод не только не противоречит, но даже подтверждает информацию о походе викингов под предводительством Лейфа Эрикссона к берегам Нового Света.

Это предположение совпадает и с историческими данными, повествующими нам о том, что викинги открыли Гренландию еще до конца тысячелетия, а затем быстро продолжили свой путьназемли ныне современной Канады. Исландцы даже основали поселение в Ньюфаундленде, которое существовало около десяти лет.

Поставить окончательную точку в доказательстве этой любопытной гипотезы мешают несколько серьезных факторов. Во-первых, в Америке не осталось в живых людей, носителей точной генетической информации (мы помним, как один воинственный янки в погонах, которого звали генерал Крук, сгоряча брякнул: "Из всех индейцев, которых я видел, хорошими были только мертвые"). Генотип, обнаруженный у исландцев, вполне возможно происходит от индейцев, вымерших после прихода на их земли европейцев (или истребивших друг друга в межплеменных войнах накануне этого пришествия). Туго пока и с археологическими данными, способными либо подкрепить, либо изничтожить упомянутую гипотезу.

В одной из саг об Эрике Рыжем, отце Эрика Счастливого, рассказывается о доставленных в Гренландию четырех мальчиках-индейцах, которых викинги называли skrelingite. Практически всегда скандинавы враждовали со skrelingite. В другой саге рассказывается о том, как викинги, натолкнувшись на спящих индейцев, безжалостно уничтожили их всех.

На очереди — исследование ДНК древних индейцев

Таинственность будет укутывать мраком версию о появлении первых индейцев в Европе до тех пор, пока не произведут анализ ДНК останков индейцев из древних захоронений. Кроме того, специалистами предпринят анализ геном большой группы людей из региона "потомков индейцев" близ ледника Ватнайёкюдль на юге Исландии.

Между прочим, это уже не первый случай, когда историков и археологов, которые, по метафоре Маяковского, роются "в окаменелом дерьме", поправляет точная наука по изучению ДНК. Вот, например, ученые из Университета Флориды считают, что миграция народов на американский континент проходила в три этапа, а не в один, как считалось ранее. Результат их работы основан на анализе ядерной и митохондриальной ДНК.

Исследователи под руководством Конни Маллигана (Connie Mulligan) проанализировали ядерную и митохондриальную ДНК североамериканских индейцев, жителей Нового Света и Азии. Ядерную ДНК ребенок получает от обоих родителей, а митохондриальную, как уже говорилось выше, — только от матери. Сопоставив результаты всех анализов, ученые смогли проследить изменение генотипов в исследованных популяциях людей во времени и предположить пути и сроки миграции.

Вкратце вывод этой команды "знатоков" таков: миграция началась около 40 тысяч лет назад. Азиаты переправились в Северную Америку через сухопутный перешеек, связывавший Чукотку и Аляску (ныне там плещутся воды Берингова пролива).

На второй стадии переселения, тоже проходившей в этих же местах, мигрантам пришлось задержаться из-за массивного ледника, который перекрыл им дорогу на восток. Ждать пришлось без малого около 20 тысяч лет.

После такой несколько затянувшейся паузы, когда ледяная преграда, перекрывающая путь к Новому Свету, начала таять, мигранты заселили территорию современной Аляски. По новой гипотезе, американский континент начал активно заселяться примерно 15 тысяч лет назад. Г-жа Маллиган с коллегами считают, что количество переселенцев, попавших туда, колеблется от тысячи до пяти тысяч человек. Раньше считалось, что начало популяции Нового света дали около 100 человек.

Опять же — ни опровергнуть, ни подтвердить. Все следы стоянок древних мигрантов-"гастарбайтеров" находятся под тихими водами Тихого океана. Остается разве что глубоко копнуть в сибирской вечной мерзлоте да на бывшей русской Аляске.