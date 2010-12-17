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Автор Антон Евсеев

Добрый король Анри нашел свою голову

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Недавно группе французских судмедэкспертов удалось идентифицировать голову французского короля Генриха IV, которая до этого побывала во многих частных коллекциях, однако ее подлинность в течение долгого времени подвергалась сомнению. Теперь она с подобающими почестями будет возвращена на место захоронения в Сен-Дени.

Напомним, что Генрих IV, основатель династии Бурбонов, — один из самых любимых французских королей. Свое прозвание Le Bon Roi Henri (Добрый король Анри) он заслужил благодаря заботам о благосостоянии всей нации — именно ему принадлежит фраза: "Я очень хочу сделать так, чтобы каждый французский крестьянин мог каждый день есть суп с курицей". Правда, удалось ли ему это выполнить, историки не знают. Однако отмечено, что во время его правления было заметно оживление французской экономики и внешней торговли, так что, возможно, куриц действительно всем хватало.

Кроме того, данный монарх был одним из первых европейских королей, который проводил политику религиозной терпимости, что для XVI века совсем необычно. Нантский эдикт, подписанный монархом в 1598 году, даровал французским протестантам-гугенотам право свободной веры и привел к окончанию религиозных войн во Франции. Подобного в те времена не наблюдалось даже в германской части Священной Римской империи, славившейся своей многоконфессиональностью, где правитель каждого из княжеств поддерживал лишь одну конфессию и преследовал приверженцев всех прочих.

Собственно говоря, сам Король Анри, судя по всему, не придавал большого значения конфессиональной принадлежности. Известно, что он шесть раз менял вероисповедание в политических целях. Многие считают, что Генрих VI вообще не был особенно религиозен, что неудивительно — эпоха религиозных войн заставила многих аристократов и простолюдинов усомниться в непогрешимости церкви. Для Короля Анри материальное благополучие его подданных (которое давало возможность повышать налоги) было куда важнее забот о правильности их вероисповедания, что, как известно, денег не приносит.

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Возможно, подобное отношение и привело к тому, что жизнь 57-летнего Доброго Короля была жестоко прервана теми, кто считал его политику изменой католической церкви. 14 мая 1610 года на короля, когда тот отправился навестить герцога Сюлли, напал католический фанатик Франсуа Равальяк. Убийца следовал за королевской каретой от самого Лувра и на улице Ферроннери нагнал ее в тот момент, когда королевский эскорт был отрезан от Генриха IV толпой обожавших его парижан. Пользуясь случаем, Равальяк вскочил на подножку и нанес королю два удара кинжалом.

Фото: AP

И хотя первый удар не достиг цели, второй стал смертельным, так как клинок попал в правое легкое, повредив при этом одновременно полую вену и аорту. Третьим ударом убийца ранил в руку сопровождавшего короля герцога Монбазона. И если последний отделался только легким ранением, то король умер практически мгновенно в результате сильной потери крови.

Равальяк был схвачен подоспевшей (как всегда, не вовремя) охраной и 27 мая того же года казнен на Гревской площади. Что касается тела короля, то с ним поступили согласно одному из его последних распоряжений. Напомним, незадолго до смерти Генрих IV издал указ, согласно которому тела королевских особ должны были бальзамироваться по-новому, "на итальянский манер". Что и было выполнено.

Однако злоключения Доброго Короля Анри на этом не закончились. В 1793 году во время Великой французской революции толпа вандалов ворвалась в королевскую часовню и разграбила ее, после чего извлекла королевские останки из могил, изуродовала их и сбросила в одну яму. В течение последующих двух веков одна из найденных в этой яме мумифицированных голов, считавшаяся головой Генриха IV, переходила из рук в руки — ее продавали и покупали на аукционах и хранили в частных коллекциях. Что же случилось с телом Короля Анри, до сих пор неизвестно.

В этом году голова короля была отдана ее нынешним владельцем группе специалистов по судебной медицине, возглавляемой патологом Филиппом Шарлье из Университетской больницы имени Раймона Пуанкаре в Гарше, для идентификации. После нескольких месяцев кропотливой работы они объявили о том, что она действительно принадлежала Генриху IV. Однако как ученым удалось установить это?

Поскольку голова прекрасно сохранилась и все мягкие ткани и внутренние органы были на месте, то реконструировать лицо умершего не составило особого труда. Здесь судебным экспертам помогли историки и антропологи, которые тщательно изучили портреты Генриха IV, созданные в XVI веке, и обратили внимание на две отличительные черты в лице короля, которые могли бы помочь идентифицировать останки.

Первый из них — темное родимое пятно длиной в 11 мм, похожее по форме на гриб и расположенное прямо над правой ноздрей. Такое же пятно обнаружилось и на исследуемой голове. Кроме того, в мочке правого уха сохранилось довольно крупное отверстие, говорящее о том, что, судя по всему, хозяин головы в течение многих лет носил серьгу. Портреты Генриха IV также подтвердили, что король действительно имел эту привычку.

Более точную информацию ученые смогли получить после проведения 3D-сканирования и рентгеновских исследований. В результате ими было обнаружено небольшое повреждение (размером примерно в 5 мм) с левой стороны верхней челюстной кости. Его вполне можно соотнести с раной, полученной королем в 1594 году во время предыдущей неудачной попытки убийства.

Фото: AP

Кроме того, исследователи обнаружили, что на голове сохранились рыжие с проседью волосы, а также усы и борода. Эти черты идеально совпадают с описанием внешности монарха в последние годы жизни. Также было установлено, что зубы хозяина головы были в ужасном состоянии, некоторые из них "потерялись" задолго до смерти. Современники также свидетельствуют, что несколько зубов у Генриха VI действительно отсутствовали еще при жизни.

И наконец, несмотря на то, что исследование митохондриальных ДНК оказалось невозможно, поскольку мумифицированную голову очень часто трогали, из-за чего ученые не уверены в том, что в пробе не окажется чужое наследственное вещество, -радиоуглеродный анализ показал, что данный человек мог жить в период с 1450 по 1650 года. Это соответствует годам жизни Генриха IV, который, как мы помним, родился 13 декабря 1553, а погиб 14 мая 1610 года.

Итак, подлинность легендарной головы можно считать установленной. Результаты исследований ученые изложили в статье, опубликованной в последнем номере British Medical Journal. Голова же Доброго Короля Анри теперь может быть возвращена в аббатство Сен-Дени, чтобы быть похороненной с подобающими почестями.

Интересно, что доктор Шарлье в прошлом провел не одно исследование останков знаменитых исторических персонажей. Ранее он изучил скелет, который предположительно принадлежал Жанне д'Арк и который эксперты из Ватикана в 1909 году признали останками святой Жанны. Однако исследователь пришел к выводу о том, что был совершен подлог, поскольку вместо французской святой люди чтили то, что в результате идентификации оказалось… египетской мумией.

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Чуть позже доктор Шарлье также изучил мумифицированное сердце, которое хранилось в Сен-Дени, и определил, что оно принадлежало малолетнему наследнику французской короны Людовику XVII, умершему в тюрьме во время революции. И наконец, именно он подтвердил, что император Наполеон I умер от рака желудка (как и гласила официальная версия), развеяв легенду, что бывшего "потрясателя Европы" отравили английские тюремщики.

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