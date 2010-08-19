Человек не убивал мамонтов

Ученые выдвинули новую гипотезу, объясняющую исчезновение мамонтов. Она предполагает, что человек не был причастен к истреблению гигантских млекопитающих. Эти животные вымерли 21 тысячу лет назад, сразу после самой холодной фазы ледникового периода, когда сформировались климатические условия, совершенно несовместимые с их жизнедеятельностью.
Давняя теория о том, что величественных животных перебили древние охотники, в последние годы все чаще ставилась под сомнение. Но недавно профессор палеоэкологии университета Дархэма Брайан Хантли установил причину исчезновения мамонтов. Британский ученый выяснил, что к их вымиранию привело изменение климата, повлекшее за собой уменьшение растительной пищи.
Профессор Хантли с коллегами разработал компьютерную модель того времени, которая отображала климат Земли во время исчезновения мамонтов, и воссоздал условия развития растительности в Европе, Северной Америке и Азии за последние 42 тысячи лет. Ведь основной пищей этих древних животных была трава.
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До последнего крупномасштабного оледенения, которое закончилось около 10 тысяч лет назад, эти территории были покрыты травянистой растительностью, а климат на Земле был холодным и сухим. Затем, после самой холодной фазы ледникового периода, содержание углекислого газа в атмосфере резко уменьшилось. А так как он необходим для жизнеобеспечения растений, то размеры пастбищ, естественно, существенно сократились. После наступившего потепления на этих территориях начали расти деревья.
"Именно влияние изменения климата на флору и стало причиной значительного сокращения популяции, а затем и полного вымирания мамонтов и других травоядных животных того времени", — прокомментировал свое открытие Хантли.
Мамонты исчезли с лица Земли порядка десяти тысяч лет назад, хотя в изолированных областях крохотные популяции отдельных подвидов ухитрились сохраняться еще несколько тысяч лет. Поэтому ученые также рассматривали и другие места, где по их мнению обитали эти животные — Евразию, Сибирь и территорию Берингова пролива, которая в то время находилась на поверхности.
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"На пике ледникового периода у мамонтов и других крупных травоядных было много пищи, — говорит Хантли.- Но когда началась послеледниковая стадия, деревья постепенно вытеснили травяные экосистемы, и размер пастбищ значительно сократился".
Относительно версии об истреблении мамонтов древними людьми, ученые говорят следующее: неандертальцы не были в те времена столь многочисленным видом, чтобы уничтожить всех мамонтов на планете. К тому же оружие находилось на очень примитивном уровне, и убить такое большое животное охотникам той поры удавалось не часто.
Но все же некоторые детали остались неясными. Ведь есть данные, связывающие исчезновение мамонтов (и вообще мегафауны) с падением на Землю метеорита или широкого потока осколков кометного ядра. Впрочем, по мнению ученых, гость из космоса также опосредованно повлиял на судьбу этих величественных животных.
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