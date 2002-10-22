Китайские пирамиды - память о пришельцах?

Согласно древней китайской легенде, более ста пирамид, построенных в этой стране, свидетельствуют о посещении нашей планеты пришельцами из других миров.

Неожиданная находка австралийцев

В самом начале века два австралийских торговца оказались на обширных равнинах Сычуань в центральной части Китая. Здесь они обнаружили более ста пирамид. Австралийцы решили навести справки у настоятеля местного монастыря, и тот сообщил им, что эти пирамиды "очень старые". Записи о них были сделаны якобы более 5000 лет назад, поэтому о возрасте самих пирамид можно лишь догадываться.

Торговцам сказали, что пирамиды относятся к той эпохе, когда Китаем правили древние императоры, убеждённые в существовании инопланетных цивилизаций. Более того, императоры утверждали, что являются потомками "сыновей неба, которые на железных драконах с грохотом спустились на Землю". Пришельцы из космоса якобы и были строителями пирамид.

Дальнейшие исследования китайских пирамид

В марте 1994 года австриец Хартвиг Хаусдорф совершил поездку по закрытым для иностранцев районам, прилегающим к городу Сиань — столице провинции Шэньси, расположенной в центральной части Китая. Во время этой поездки он обнаружил шесть легендарных пирамид. Затем в октябре 1994 года он ещё раз приехал в Китай, взяв с собой видеокамеру. Хаусдорфу удалось отснять 18-минутный фильм. Возвратившись домой, он первым делом решил посмотреть видеоматериалы, но каково было его удивление, когда, сделав увеличение, он обнаружил на заднем плане отснятых кадров другие пирамиды! Всего на площади 2000 квадратных километров оказалось более ста пирамид!

Некоторые из этих пирамид сейчас находятся в довольно плохом состоянии, так как они были разграблены местными жителями. В основном они строились не из камня, а из глины и земли, которую некоторые крестьяне забирали и использовали на своих полях и фермах.

С большим трудом Хаусдорфу удалось получить разрешение на продолжение исследований этих удивительных пирамид. Однако китайское правительство запретило проведение раскопок.

Китайские пирамиды: что представляют собой

Что же представляют собой эти древние сооружения? Высота всех пирамид, расположенных на равнинах Сычуань, колеблется от 25 до 100 метров. Исключением является лишь одна, которая находится севернее других, в долине реки Цзя Линь. Это так называемая Великая Белая Пирамида. Она огромна, высота этого сооружения составляет примерно 300 метров! Её вполне можно назвать Матерью всех китайских пирамид.

Не так давно китайское правительство объявило местность, прилегающую к Великой Белой Пирамиде, закрытым районом, поскольку там построена стартовая площадка для запуска ракет, выводящих на орбиту спутники.

По внешнему виду китайские пирамиды очень напоминают пирамиды Центральной Америки. Сходство просто поразительное. Может быть, и американские пирамиды были построены " сыновьями неба"?