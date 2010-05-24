Секрет телепортации раскрыт?

Возможно, в обозримом будущем телепортация будет доступна любому путешественнику. Недавно китайские физики провели эксперимент по передаче квантового состояния фотонов на 16 километров в свободном пространстве. И у них получилось!
В фантастических книгах и фильмах телепортация давно уже является стандартной транспортной услугой. Ведь более быстрого и удобного способа перемещения в пространстве — еще не придумали. Даже серьезные ученые поддерживают эту захватывающую идею молниеносного перемещения из пункта, А в пункт Б.
Так, еще основатель кибернетики Норберт Винер в своей работе "Кибернетика и общество" посвятил "возможности путешествовать при помощи телеграфа" целую главу. С тех пор прошло больше полувека, и за это время мы почти вплотную приблизились к мечте человечества о таких путешествиях. Ведь в нескольких лабораториях мира осуществлена успешная квантовая телепортация.
Телепортация именно квантовая потому, что квантовые объекты — атомы — имеют такие свойства, которые обусловлены законами квантового мира и в макромире, то есть в нашем, обычном, не наблюдаются. Именно такие свойства частиц и послужили основой экспериментов по телепортации.
Кроме того, важно уяснить, что квантовая телепортация — это перенос не объекта, а только неизвестного квантового состояния одного объекта на другой квантовый объект.
Читайте также: Чаепития в Академии: Что мы находим в Хаосе?
Мало того, что квантовое состояние телепортируемого объекта так и остается для нас тайной, оно к тому же необратимо разрушается. Но совершенно точно то, что в этих опытах идентичное состояние переносится на другой объект в другом месте.
Первый эксперимент по квантовой телепортации поляризационного состояния фотона был проведен в 1997 году группами физиков под руководством Антона Цайлингера (Университет Инсбрука) и Франческо де Мартини (Университет Рима).
Опыты в 2004 году продолжили физики М. Райб и М. Баррет. В 2006-ом исследовательской группой из Института Нильса Бора в Копенгагене была впервые осуществлена успешная телепортация между объектами разной природы — квантами лазерного излучения и атомами цезия.
23 января 2009-го ученым впервые удалось телепортировать квантовое состояние иона на один метр.
И вот новый прорыв — 16 мая 2010 года физики из Научно-технического университета Китая и Университета Цинхуа провели эксперимент по передаче квантового состояния фотонов на 16 километров в свободном пространстве. Уже почти фантастика!
Ранее в опытах с фотонами использовались оптоволоконные линии связи длиной в несколько сотен метров, а авторы сделали выбор в пользу передачи в свободном пространстве.
Эксперимент был построен по известной схеме с тремя фотонами А, В и С. В ней отправителю и получателю выдаются фотоны С и В из "запутанной" пары, и отправитель, у которого также есть частица А, проводит измерение системы АС, вследствие чего начальное состояние, А, разрушается. Результат измерения высылается по стандартному каналу получателю, который затем проводит необходимое преобразование над частицей B и восстанавливает исходное состояние A.
Читайте также: Ученые учатся управлять квантовым компьютером
Квантовый канал связал Бадалин, находящийся в 75 км от Пекина, и Хуайлай, что в провинции Хэбэй. Пары "запутанных" фотонов, один из которых отправляется на расстояние в 16 км, физики получали по методу спонтанного параметрического рассеяния с использованием кристалла бета-бората бария (β-BaB2O4).
Как сообщается, определенный по результатам опыта показатель надежности передачи квантового состояния оказался равен 89 процентов.
Несмотря на все современные достижения в области квантовой телепортации, перспективы такого способа передвижения для человека остаются весьма туманными. Практика в этом случае намного сложнее теории. Так что в ближайшее время нам с вами вряд ли придется попутешествовать по мирам с помощью телепортации, а тем более — с гарантированной безопасностью. Ведь достаточно одной ошибки — и можно превратиться в бессмысленный набор атомов.
Пока же практическое применение для телепортации нашлось быстро — это квантовые компьютеры, где информация хранится в виде набора квантовых состояний. Тут телепортация оказалась идеальным способом передачи данных, который принципиально исключает возможность перехвата и копирования передаваемой информации.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Кабмин мог создать рабочую группу, которая готовит новое повышение пенсионного возраста и для мужчин, и для женщин, заявил депутат Госдумы Валерий Рашкин.
Кабмин мог создать рабочую группу, которая готовит новое повышение пенсионного возраста и для мужчин, и для женщин, заявил депутат Госдумы Валерий Рашкин.
Поведение большинства людей на земле контролируется паразитами. Есть определенная ирония в том, что венец эволюции управляется простейшими организмами, которые могут заставлять своих носителей выполнять действия необходимые для реализации жизненного цикла паразита. При этом сам носитель предпринимает эти действии как бы по собственной воле.