Почему Урану всё перпендикулярно?

Необычное положение оси вращения Урана относительно плоскости Солнечной системы позволяет ему попеременно поворачиваться к светилу разными участками поверхности. Астрономы давно ищут объяснение такому странному поведению, выдвигают разнообразные теории. На днях появилась еще одна, которая выглядит наименее фантастической и вполне правдоподобной.

Седьмая планета нашей системы была различима всегда - ее можно заметить даже невооруженным взглядом. Однако на протяжении многих столетий астрономы принимали ее то за комету, то за далекую звезду. Лишь в 1781 году английский ученый Уильям Гершель смог доказать принадлежность Урана к классу планеты.

Угол наклона его оси вращения составляет 97,86 градусов, то есть фактически Уран вращается, "лежа на боку". Из-за этого смена сезонов здесь происходит по необычному графику - каждое полушарие погружается в темноту на 42 года, а затем начинается день с такой же продолжительностью.

Такой крутой наклон ставит ученых в тупик, поскольку непонятно - какой полюс нужно называть северным, а какой южным, ведь они регулярно меняются местами. Известна история, когда, изучая снимки с исследовательского зонда "Вояджер-2", астрономы не могли придти к согласию - какой же полюс запечатлел спутник. На это великий популяризатор науки и председатель Британской Астрономической ассоциации Патрик Мур небрежно бросил: "Выбирайте любой - не ошибетесь".

Долгое время считалось, что причиной такой неправильности Урана является произошедшее в далеком прошлом его столкновение с другим небесным телом, размер и масса которого приближались к габаритам Земли. Но, по мнению многих ученых эта теория не годится для объяснений. Игнасио Монгьера из Университета SETI (США) уверен, что множество наблюдаемых в настоящее время факторов просто не укладываются в такой сценарий. Например, остается загадкой, почему ни одна из 27 лун Урана не обладает такой же наклонной орбитой?

Более реалистичным выглядит новая теория, предложенная недавно Гвеньелем Боу и Жаком Ласкаром из Парижской обсерватории. Французские астрономы предположили, что когда-то у Урана была еще одна луна, но более крупная и массивная, чем все остальные вместе взятые. Если ее вес составлял не менее одного процента от массы Урана, а сама она вращалась на определенном расстоянии от планеты, то ее гравитационное влияние могло вносить дисбаланс в стабильность системы. Ось вращения Урана могла раскачиваться из стороны в сторону с очень большой амплитудой.

Как показала компьютерная модель, за два миллиона лет такого раскачивания наклон оси вращения мог достичь чрезвычайного значения. И так продолжалось до тех пор, пока проходившая поблизости планета не оторвала от Урана гигантскую луну и не утащила за собой прочь.

Дальнейшая судьба это небесного тела неизвестна, но можно предположить, что, подобно многим другим небольшим объектам Солнечной системы, она была притянута к какому-нибудь газовому гиганту, а в последствие поглощена им. Хотя астрономы не исключают вариант, что эта луна по-прежнему находится в системе. Может быть, сейчас она вращается вокруг Сатурна или Юпитера, или же самостоятельно блуждает в межпланетном пространстве.

Теория французских ученых во многих отношениях понравилась научному сообществу, поскольку ее компьютерная модель достаточно точно иллюстрирует процесс превращения Урана в "белую ворону" среди планет. Но для подтверждения ее верности не хватает самого главного - отыскать потерянный спутник Урана или хотя бы следы его существования.

Нашлись и те, кто задается следующим, вытекающим из предположения Боу и Ласкара, вопросом - а была ли подобная гигантская луна одна или же могли существовать и другие небесные тела, "завалившие" Уран набок своими гравитационными полями?

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