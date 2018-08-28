Такой бензин нам не нужен!

Правительство России всего полгода продержалось с пониженными акцизами на бензин. Эксперты предрекают рост цены до 50-55 рублей в следующем году. Опыт потребителя показывает, что это не нагнетание ажиотажа. Государство и "нефтянка" стараются урвать друг у друга побольше, а страдает простой потребитель.

Факторы роста цены на бензин

Как сообщил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью РБК, с 1 января 2019 года правительство повысит акцизы на дизельное топливо и бензин на 2,7 тысячи и 3,7 тысячи рублей на тонну. Это возврат к уровню июля 2018 года. Ранее правительство повысило НДС на два процента в рамках выполнения президентской программы повышения благосостояния населения. Нас убеждлают, что сначала нам надо сделать хуже, чтобы потом стало лучше. И стараются, кто как может. Тут и "нефтянка" подоспела.

На прошлой неделе в письме в администрацию президента (почему, кстати, не в правительство?) глава Российского топливного союза Евгений Аркуша сообщил, что рост цен на бензин на 4,4 рубля уже в этом году будет вызван "чрезвычайным превышением экспортного паритета над внутренними ценами" (все хотят экспортировать из-за дорогого бензина заграницей), осенними ремонтами на НПЗ, завершением административного давления на владельцев АЗС в связи с выборами и завершением налогового маневра. Из всех факторов только первый является рыночным, остальные — это игры "патриотов" в игру под названием "ты мне в лоб, а я тебе по лбу".

Куда уведет налоговый маневр

Государство все время меняет правила этой игры. С 2019 года оно отменяет экспортные пошлины (30 процентов) на нефть и нефтепродукты с соответствующим повышением налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Минфин обосновывает, что прямой налог лучше налога "на выходе", "так как многие фирмы обманывают государство, провозя топливо под видом растворителей, при этом экспортная пошлина не уплачивается вовсе, а факт экспорта российских нефтепродуктов скрывается". Удивительно, но неужели правительству невдомек, что вслед за такими признаниями надо привлекать к ответственности все таможенное руководство страны за коррупцию.

Пойдем дальше. Повышение НДПИ, очевидно, увеличивает себестоимость и, значит, потребительскую цену. И тут вроде рост издержек должен компенсироваться снижением экспортной пошлины, но в России далеко не все компании экспортируют нефтепродукты. Небольшие компании заранее в проигрыше.

Маневр также предусматривает введение отрицательного акциза для нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), который должен "выполнить миссию рыночного инструмента сдерживания внутренних цен на топливо". Как это понять? Акциз, как и НДС, всегда экспортерам компенсируется, но в данном случае НПЗ смогут получить вычет на сумму акциза с повышающим коэффициентом. То есть, возвращают, допустим, не 300 миллионов, а 350. Деньги эти можно тратить только на модернизацию тех самых развалюх, которые осенью непременно ремонтируются все разом.

Но для этого надо заключить с государством договор с суммой модернизации не менее 60 миллиардов рублей или производить бензин 5 класса не менее десяти процентов от линейки и продавать его на внутреннем рынке не менее пяти тысяч тонн в месяц. А ведь у нас около 80 мини-НПЗ с меньшей производительностью и небольшими основными фондами. Тоже — многие из них на выход?

Есть еще и так называемое "демпферное стимулирование" — это субсидии из федерального бюджета. Это компенсация той утерянной выгоды, которая звучит в первом пункте письма Аркуши. На 2019 год год НПЗ запросили 200 миллиардов рублей. Это сто процентов. Дадут, вероятно 60 процентов.

Приплыли туда, откуда хотели уплыть

В случае если этих мер окажется недостаточно, в распоряжении правительства остается "такой инструмент", как введение экспортной пошлины и на нефть и нефтепродукты, отметил Козак, подчеркнув, что он будет использоваться "на временной основе". То есть вице-премьер уже признает, что налоговый маневр может не дать требуемого результата и все меры реагирования возвращают опять к экспортной пошлине, правда уже с высоким НДПИ и уходом из рынка мелких НПЗ, а это пять-семь процентов переработки.

Получается, что сначала государство обкладывает "нефтянку" непомерными налогами, чтобы часть возвратить через акцизы и НДС, якобы стимулируя экспорт и модернизацию. Но потом понимает, что этот экспорт из-за внешних условий убивает внутренний рынок, и, чтобы он не обвалился, возвращает "нефтянке" еще деньжат в виде субсидий.

Сама "нефтянка" тоже не лыком шита. Увиливает от налогов через коррумпированных таможенников, а через недобросовестную конкуренцию, пролоббированную в правительстве, разоряет мелких конкурентов. В итоге ей выгоднее становится экспортировать сырую нефть. Приплыли, называется.

Как говорит статистика, с марта по август оптовая цена на газмоторное топливо выросла на 88 процентов, а для розницы — всего на 24. Маржа компаний упала на 29 процентов. Суть этих цифр в том, что нас ожидают еще несколько бензиновых кризисов и рост цены до безоблачной. Сразу мы увидим увеличение цен в сегменте продовольствия и транспортных перевозок, так как там большая составляющая в издержках — высока доля затрат на топливо. Затем подтянутся и остальные сегменты рынка, ЖКХ в том числе.

Как сказал "Правде.Ру" директор по развитию бизнеса агентства "Аналитика товарных рынков" Михаил Турукалов, "даже сейчас — в условиях пониженных с 1 июня акцизов — экспортный паритет для автомобильного бензина вышел на рекордные уровни, около 62 тысяч рублей за тонну, из-за падения курса рубля к доллару и сохранения высоких мировых цен на нефтепродукты. В 2019 году экспортировать нефтепродукты будет еще выгоднее из-за роста акцизов и НДС (которые возвращаются при экспорте). Эффективность сдерживания внутренних цен в рамках завершения налогового маневра не ясна. Скорее всего, она будет весьма ограниченной в условиях слабого рубля и волатильного внешнего рынка".

Фото: Fotodom.ru

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