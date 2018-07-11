Куда власть дела пенсионные накопления?

Кому, зачем и для чего все-таки понадобилась пенсионная реформа, которая, в общем-то, состоит лишь в поднятии возраста выхода на пенсию? Чем вообще вызваны эти действия, возмутившие весь народ? И куда горе-реформаторы собираются девать будущих недопенсионеров? Ведь рынок труда и так переполнен, а страна взяла курс на новые технологии, которые только сократят количество рабочих мест.

Фото: Fotodom. ru

Всем этим людям придется платить пособия? Тогда в чем отличие, чем это лучше для государства? А главное — куда власть дела пенсионные отчисления, которых у всех к 55-60 годам должно было уже накопиться с избытком? Об этом рассуждали главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова и политолог и публицист Леонид Крутаков.

— Пенсионная реформа касается всех, кроме тех, кто уже успел выйти на пенсию. Один из аргументов инициаторов был в том, что пенсионный возраст установлен уже достаточно давно и уже более полувека не менялся. За это время значительно улучшились условия труда и жизни, выросли уровень медицинского обслуживания и продолжительность жизни. Тем не менее, почему-то этот аргумент уже не используется. Хотя действительно раньше было тяжелее просто доработать-дожить до пенсии, потому что работать было тяжело. А сейчас далеко не все собираются сразу уходить на пенсию. Какой у вас взгляд на эту проблему?

— Порой приводят какие-то данные, сравнивают. Например, говорят, что раньше шахтеры умирали в 50 лет, но они же всю жизнь выплачивали пенсионный налог. Вышли на пенсию, немного пожили и умерли. Вот так нам говорят, объясняют… Но это же вне логики лежит!

Так же, как и то, что я всю жизнь плачу в Пенсионный фонд, а потом мне говорят, что пенсию мне выплачивают за счет моих детей, которые работают. Куда эти деньги делись, которые я платил раньше?

— Так и что же такое случилось? Куда они делись?

— А это надо вопрос задать власти. Ребята, а что вы с теми деньгами сделали? Вы их профукали, вы их спустили на яхты или еще куда? Куда вы их дели, и чем вы это объясняете? Да, демографическая проблема есть — да, проблема серьезная. Но это уже другая проблема-то.

Не забывайте еще одну вещь серьезную: у нас за последние 30 лет государственный капитал не только в России, а вообще в мире в пять-шесть раз снизился. То есть произошло разгосударствление экономики как таковой. А что такое разгосударствление экономики? Это снижение вложений в образование, в медицину, инфраструктуру.

Если взять развитые западные страны, у них под 95 процентов ВВП долг. В США, Португалии, Испании даже выше, а в Японии вообще за 200 процентов. То есть фактически сегодня развитые страны производят долги. У них проценты по содержанию, по выплате долгов превышают все их инвестирование в высшее образование.

Как этот мир может существовать? Прошлое уже пожирает настоящее и будущее. Мы сами себя съедаем. Это кредитная модель экономики, которую построили. Ее нам преподносили, как верх прогресса и развития, но она уже при смерти.

Поэтому и все шаги по ее сохранению ничего не решают, а кроме того, только усугубляют положение. Это продление существования в агонии, вот и все. Чем дальше мы отодвигаем необходимость кардинального решения, тем оно будет тяжелее, сложнее и тем тяжелее его переживет страна.

— Получается, что вообще ситуация какая-то патовая. Но когда в прошлый раз проводили реформы, создавали Пенсионный фонд, рассказывали, что отчисления с зарплаты на пенсии копятся, эти деньги будут вкладываться в фонды, будут расти проценты и люди станут выходить на пенсию богатыми. И сколько там накопилось? С кого сейчас спрашивать?

— Это ужасно. Проблема, по-моему, это безответственная позиция в плане собственного будущего. Как можно не думать о некой стратегии, о развитии? Тогда я живу сегодняшним днем, тогда это прямо по Достоевскому: Бога нет — и все можно. Зачем мне будущее? Сегодня важно. А когда придет будущее, оно тоже будет сегодня и останемся без денег и средств к существованию…

Поэтому, конечно, проблема большая, социальная. Это вообще проблема устройства не только России, а мирового устройства. Потому что мы видим, эта система рвется на социальном уровне, на экономическом уровне, на политическом уровне. То есть кризис глобальный, очевидный и очень глубокий. И никто не хочет его осмыслять.

Все говорят, что Украина — это одна из проблем, Сирия — одна из проблем, пенсионная реформа — тоже только одна из проблем, а все проблемы связаны. Сам проект кредитной модели экономики исчерпал себя. Когда впервые профинансировали настоящее за счет будущего, вот с этого момента мы стали долгами будущего покрывать на сегодняшний день свои потребности.

Кредит — покрытие сегодняшних потребностей будущими прибылями. Мы залезли в будущее уже очень глубоко. Сегодня плечо финансового инжиниринга составляет уже порядка 60 лет. То есть мы на 60 лет вперед проели свои прибыли в нынешней модели. Это тоже цивилизация потребления.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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