Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Экономика » Правила игры
ЦБ Мировая кооперация Законодательство Лоббисты Регионы Парламент Монополии Бизнес Регуляторы Отчетность
Автор Редакция рубрики "Экономика"

Пенсионная реформа - путь к краху России

Экономика » Правила игры » Регуляторы

О морально-этической стороне так называемой пенсионной реформы лучше не говорить. Потому что, если исключить мат, получится, что весь народ безмолвствует. Но дело в том, что повышение пенсионного возраста — полнейшая глупость и большой вред и в экономическом смысле. Будет ли она все-таки принята и в каком виде?

Пенсионная реформа - путь к краху России. 390555.jpeg
Фото: Fotodom.ru

Об этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал экономист и историк, директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин.

Он считает, что реформа, встреченная в штыки абсолютным большинством всех слоев общества, не имеет совершенно никакого экономического, тем более социально-политического и, еще более, государственного позитивного смысла.

— Вы сказали, что объективных оснований для такой пенсионной реформы, значительно ухудшающей положение практически всех россиян, нет. Все-таки как вы как специалист по кризисам оцениваете ее перспективы?

— Я даже не хочу оценивать пенсионную реформу с морально-этической стороны. Потому что все об этом говорят и уже столько слов сказано, но все это просто сотрясание воздуха. Во-первых, и это ключевое, наверное, я уверен, что в том виде, в котором этот закон прошел первое чтение Государственной Думы, эта реформа осуществлена не будет.

Вот могу даже поспорить. Она будет, с моей точки зрения, опять же, сильно смягчена. И, помимо смягчения, она будет заморожена на определенное время. Мне сложно сказать, на какое, и это вопрос отдельного исследования.

Главное, что если даже убрать все негативные морально-этические компоненты, эта реформа лишена экономического смысла. Декларируется, что два работающих человека не могут кормить одного пенсионера, потому что в 70-м году четверо работающих кормили одного пенсионера.

Мы смотрели последние данные, причем из разных источников. Получается, что в результате реформы будет высвобождено, сэкономлено примерно 800 миллиардов рублей за год. Из них 700 будет как бы снова реинвестировано в Пенсионный фонд для повышения пенсий, как сказала Голикова, предположительно на сумму, эквивалентную 1000 рублей в месяц на каждого.

И только 100 миллиардов останется в бюджете. Но те колоссальные социальные издержки, которые влечет за собой эта реформа, издержки недоверия по отношению к руководству страны, не стоят даже всех вот этих 800 миллиардов в год. У нас повышение цены на нефть на 10 долларов приносит сразу порядка 1 триллиона 200 миллиардов рублей.

Бюджет 18-го года подсчитан, исходя из сорока с небольшим долларов за баррель, а сейчас цена — 74. Значит, даже если нефть очень сильно упадет в цене и будет стоить 50, то уже даже это дает две экономии этого от повышения пенсионного возраста!

Ну, понятно, что должен быть определенный запас и прочность, но еще более понятно, что должна быть определенная порядочность. Если бы это была безболезненная реформа, которая к тому же несла бы какой-то позитивный заряд для общества, — это одно дело.

Но реформа встречена в штыки всем обществом, причем абсолютным большинством всех его слоев. И я не вижу в ней ни экономического, ни, тем более, социально-политического или, тем уж еще более, государственного позитивного смысла.

— Ошибка экономического блока или злой умысел? В чем причина этого так активно насаждаемого вредного для всех и во всех смыслах решения?

— Нет, это реализация определенного проекта, последовательная реализация его составляющих. Потому что если создается капитализм, то государство работает в интересах определенного класса. И оно не может позволить себе, чтобы учитывались и реализовывались интересы большинства людей на том уровне, на котором они учитывались и реализовывались при социализме.

Раз уже люди платят за образование, за здравоохранение, значит, они должны и работать столько, сколько положено работать в нормальной капиталистической стране. Это же не эксклюзивная мера, которая была принята в России. Во всех остальных странах давным-давно пенсионный возраст поднят до 65-67, и между прочим без всякой половой индентифировки.

Но в богатых странах золотого миллиарда существуют альтернативные источники пенсионного обеспечения. Существуют корпоративные и частные пенсионные фонды. Это несколько микширует общую ситуацию. Но даже при всем при этом общий кризис капитализма имеет место быть.

Уровень жизни пенсионеров и работающего населения за последние 20 лет во всех странах золотого миллиарда, и в первую очередь в США, достаточно существенно упал. Тем более, что в США вновь возникают очень серьезные проблемы с медицинскими услугами.

Уже на сегодняшний день задолженность американских домохозяйств в среднем на десять процентов выше, чем их реальный доход. И это глобальная проблема не только Соединенных Штатов, а всего человечества. С этого может начаться кризис, не финансовый, как это было в 8-м, 9-м, 10-м годах, а реальный глобальный кризис капитализма, который запустит за собой такие процессы, что мало не покажется ни им, ни нам.

Поэтому изоляционистская концепция Трампа и его программа связана с сокращением расходов на абсолютно не нужные для большинства американцев мероприятия по всему миру. Это не только возможность для Америки смягчить экономическое внутреннее напряжение, но это возможность для всего мира с минимальными потерями пройти этап глобального кризиса капитализма.

— Тем не менее, возможно ли правильно понять кризис и найти какие-то пути и выходы?

— Возможно, если владеть правильным аппаратом исследования. Если вы владеете исследовательским аппаратом, адекватным тому кризису, который исследуете, то можете его заранее предсказать и понять…

— Препарировать?…

— Препарировать не получится, потому что это стихия. Даже если вы знаете про цунами, вы ничего не сможете сделать, чтобы его предотвратить. Но вы сможете от него спрятаться. И сможете помочь другим людям спрятаться от него. В этом и есть смысл наших исследований — помочь людям максимально комфортно для себя, с минимальными потерями пережить наступающий кризис.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Читайте также:

Мы заслужили пенсионную реформу?

Власть приносит народ в жертву олигархам

Куда власть дела пенсионные накопления?

Пенсионная реформа: путь без четкой траектории движения

Россияне воют от расслоения на богачей и нищих

Для России 80 лет - уже долгожитель Для России 80 лет - уже долгожитель

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...


Эксперт - кризис нельзя предотвратить. Как быть?
Темы пенсия пенсии пенсионер пенсионеры Точка зрения Инна Новикова Николай Сорокин пенсионный возраст пенсионная реформа экономический смысл
Обсудить
Актуальная аналитика
Мнение эксперта
Бутерин и директор Binance рассуждают о централизации
Мир
Была ли права Ванга, говоря о Третьей мировой?
Регуляторы
Пенсионная реформа - путь к краху России
Новости Все >
В России разработают робот-танк, неуязвимый для РПГ и мин
Украинцы рассказали, как готовятся к запрету поездов в Россию
Признался сам: стало известно, кто готовил атаку дронов на Мадуро
Coinbase сделала важные объявления
Самая надежная валюта — коллекционное жилье
Американский журналист объяснил, почему Россия - друг США
Степаненко назвала развод с Петросяном "житейским делом"
Ходорковский рассказал поклонникам о новых жертвах, которые "обязательно будут"
Названа угроза лапши быстрого приготовления
Ученые объяснили, почему мужчины худеют быстрее женщин
Сейчас читают
Осторожно! Алхимия в барах
Как отдохнуть
Осторожно! Алхимия в барах
Судный год: японцы предсказали исчезновение США
Авторские статьи
Судный год: японцы предсказали исчезновение США
Каша - это вредно, суп есть не обязательно - эксперт
Теория Потребления
Каша - это вредно, суп есть не обязательно - эксперт Видео 
Полные люди живут дольше
Здоровье и профилактика
Полные люди живут дольше
Эфиопия. Предательство Горбачева, или Заговор молчания
Новости Африки
Эфиопия. Предательство Горбачева, или Заговор молчания Видео 
Читательский топ
Китай предложил России заменить США на своем рынке
Американский генерал объяснил, почему США должны доминировать
Медведев проговорился о реальных причинах войны-2008
Бежали робкие грузины: как Россия победила Грузию
Найдено средство против старения
Популярное Комментируемое Выбор читателей
ФСБ
Скандал: ФСБ опровергла слова Медведева о ЧМ-2018

Федеральная служба безопасности предоставила совсем иные данные о количестве иностранных болельщиков, нежели российский премьер-министр.

Скандал: ФСБ опровергла слова Медведева о ЧМ-2018
Пиву вернули статус "полезного напитка"
Наука и техника
Пиву вернули статус "полезного напитка"
Мир
Китай предложил России заменить США на своем рынке
США и Канада
Американский генерал объяснил, почему США должны доминировать
Партии
Плати, молча: найдена причина, почему России не нужен "Северный поток - 2"

Член политсовета "Партии перемен" Андрей Нечаев объяснил, почему России не нужен "Северный поток - 2", а платить Украине побольше — вполне нормально.

Плати, молча: найдена причина, почему России не нужен "Северный поток - 2"
Заплатит каждый: россиян ждет новый жестокий налог
Власть
Заплатит каждый: россиян ждет новый жестокий налог
Политика
Сорвет ли Навальный выборы 9 сентября пенсионным Майданом?
Мир
Россия ответит военно-стратегическим ударом на санкции США
Экономика
Минэконом признался: тарифы ЖКХ взлетят следом за НДС

Тарифы ЖКХ поднимутся на 2%. В пресс-службе Минэкономразвития причиной повышения назвали рост НДС с 18 до 20%, который привел к "ухудшению финансового состояния" ресурсоснабжающих компаний.

Минэконом признался: тарифы ЖКХ взлетят следом за НДС
Умер "отец" Шарика, Матроскина и Дяди Федора
Культура
Умер "отец" Шарика, Матроскина и Дяди Федора
Экономика
Не только НДС и ЖКХ: россиян ждет взлет цен на колбасу и мясо
Общество
Уклонистам от армии дадут "справку косилы" вместо военного билета
Игорь Буккер Куда смогут завести подземные ходы Игорь Буккер Любовь Степушова Порошенко задумал сделать армию нацистов-зомби Любовь Степушова Соломон Соловьев Роли, которые играют Львы. Львы, которые играют роли Соломон Соловьев
Комментарии
Не только НДС и ЖКХ: россиян ждет взлет цен на колбасу и мясо
Сорвет ли Навальный выборы 9 сентября пенсионным Майданом?
Американский генерал объяснил, почему США должны доминировать
В Краснодаре ставят платные водоколонки
Кто помогает Навальному сорвать выборы 9 сентября
Найдено средство против старения
США зарвались в санкционной войне
Сенаторы США готовятся объявить Россию страной-террористом
Сорвет ли Навальный выборы 9 сентября пенсионным Майданом?
Бежали робкие грузины: как Россия победила Грузию
Скандал: ФСБ опровергла слова Медведева о ЧМ-2018
Сайты с призывами к восстанию и терактам заблокируют без суда
Власть разрешит россиянам референдум о пенсионной реформе
Власть разрешит россиянам референдум о пенсионной реформе
Власть разрешит россиянам референдум о пенсионной реформе
Минэконом признался: тарифы ЖКХ взлетят следом за НДС
США зарвались в санкционной войне
Сенаторы США готовятся объявить Россию страной-террористом
Сорвет ли Навальный выборы 9 сентября пенсионным Майданом?
Кто помогает Навальному сорвать выборы 9 сентября
Сайты с призывами к восстанию и терактам заблокируют без суда
Мир
Была ли права Ванга, говоря о Третьей мировой?

Будет ли всеуничтожающая война, или наша цивилизация пока еще не до конца обезумела? И долго ли возможно трепыхаться на тонкой грани, если многие вершители судеб мира тянут е﻿го в свою сторону? "Правде.Ру" об этом рассказал военный политолог, завкафедрой ﻿политологии и социологии Российского экономического университета им. Плеханова Андрей Кошкин.

Была ли права Ванга, говоря о Третьей мировой?
Бежали робкие грузины: как Россия победила Грузию
Новости Грузии
Бежали робкие грузины: как Россия победила Грузию
Саудиты обвинили канадцев в домогательстве
Ближний Восток
Саудиты обвинили канадцев в домогательстве
Война в Йемене угрожает взорвать Персидский залив
Ближний Восток
Война в Йемене угрожает взорвать Персидский залив
Стивен Сигал разберется с русофобами в США
США и Канада
Стивен Сигал разберется с русофобами в США
Украина в НАТО: шаг вперед, два шага назад
Украина
Украина в НАТО: шаг вперед, два шага назад
Эфиопия. Предательство Горбачева, или Заговор молчания
Новости Африки
Эфиопия. Предательство Горбачева, или Заговор молчания
Главная угроза демократии США - русские... мемы
США и Канада
Главная угроза демократии США - русские... мемы
Своя рубаха: нам предложили не заискивать перед Индией
Южная Азия
Своя рубаха: нам предложили не заискивать перед Индией
Готова ли Россия к смене власти в Казахстане и Белоруссии?
Бывший СССР
Готова ли Россия к смене власти в Казахстане и Белоруссии?
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ