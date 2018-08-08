Пенсионная реформа - путь к краху России

О морально-этической стороне так называемой пенсионной реформы лучше не говорить. Потому что, если исключить мат, получится, что весь народ безмолвствует. Но дело в том, что повышение пенсионного возраста — полнейшая глупость и большой вред и в экономическом смысле. Будет ли она все-таки принята и в каком виде?

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Об этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал экономист и историк, директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин.

Он считает, что реформа, встреченная в штыки абсолютным большинством всех слоев общества, не имеет совершенно никакого экономического, тем более социально-политического и, еще более, государственного позитивного смысла.

— Вы сказали, что объективных оснований для такой пенсионной реформы, значительно ухудшающей положение практически всех россиян, нет. Все-таки как вы как специалист по кризисам оцениваете ее перспективы?

— Я даже не хочу оценивать пенсионную реформу с морально-этической стороны. Потому что все об этом говорят и уже столько слов сказано, но все это просто сотрясание воздуха. Во-первых, и это ключевое, наверное, я уверен, что в том виде, в котором этот закон прошел первое чтение Государственной Думы, эта реформа осуществлена не будет.

Вот могу даже поспорить. Она будет, с моей точки зрения, опять же, сильно смягчена. И, помимо смягчения, она будет заморожена на определенное время. Мне сложно сказать, на какое, и это вопрос отдельного исследования.

Главное, что если даже убрать все негативные морально-этические компоненты, эта реформа лишена экономического смысла. Декларируется, что два работающих человека не могут кормить одного пенсионера, потому что в 70-м году четверо работающих кормили одного пенсионера.

Мы смотрели последние данные, причем из разных источников. Получается, что в результате реформы будет высвобождено, сэкономлено примерно 800 миллиардов рублей за год. Из них 700 будет как бы снова реинвестировано в Пенсионный фонд для повышения пенсий, как сказала Голикова, предположительно на сумму, эквивалентную 1000 рублей в месяц на каждого.

И только 100 миллиардов останется в бюджете. Но те колоссальные социальные издержки, которые влечет за собой эта реформа, издержки недоверия по отношению к руководству страны, не стоят даже всех вот этих 800 миллиардов в год. У нас повышение цены на нефть на 10 долларов приносит сразу порядка 1 триллиона 200 миллиардов рублей.

Бюджет 18-го года подсчитан, исходя из сорока с небольшим долларов за баррель, а сейчас цена — 74. Значит, даже если нефть очень сильно упадет в цене и будет стоить 50, то уже даже это дает две экономии этого от повышения пенсионного возраста!

Ну, понятно, что должен быть определенный запас и прочность, но еще более понятно, что должна быть определенная порядочность. Если бы это была безболезненная реформа, которая к тому же несла бы какой-то позитивный заряд для общества, — это одно дело.

Но реформа встречена в штыки всем обществом, причем абсолютным большинством всех его слоев. И я не вижу в ней ни экономического, ни, тем более, социально-политического или, тем уж еще более, государственного позитивного смысла.

— Ошибка экономического блока или злой умысел? В чем причина этого так активно насаждаемого вредного для всех и во всех смыслах решения?

— Нет, это реализация определенного проекта, последовательная реализация его составляющих. Потому что если создается капитализм, то государство работает в интересах определенного класса. И оно не может позволить себе, чтобы учитывались и реализовывались интересы большинства людей на том уровне, на котором они учитывались и реализовывались при социализме.

Раз уже люди платят за образование, за здравоохранение, значит, они должны и работать столько, сколько положено работать в нормальной капиталистической стране. Это же не эксклюзивная мера, которая была принята в России. Во всех остальных странах давным-давно пенсионный возраст поднят до 65-67, и между прочим без всякой половой индентифировки.

Но в богатых странах золотого миллиарда существуют альтернативные источники пенсионного обеспечения. Существуют корпоративные и частные пенсионные фонды. Это несколько микширует общую ситуацию. Но даже при всем при этом общий кризис капитализма имеет место быть.

Уровень жизни пенсионеров и работающего населения за последние 20 лет во всех странах золотого миллиарда, и в первую очередь в США, достаточно существенно упал. Тем более, что в США вновь возникают очень серьезные проблемы с медицинскими услугами.

Уже на сегодняшний день задолженность американских домохозяйств в среднем на десять процентов выше, чем их реальный доход. И это глобальная проблема не только Соединенных Штатов, а всего человечества. С этого может начаться кризис, не финансовый, как это было в 8-м, 9-м, 10-м годах, а реальный глобальный кризис капитализма, который запустит за собой такие процессы, что мало не покажется ни им, ни нам.

Поэтому изоляционистская концепция Трампа и его программа связана с сокращением расходов на абсолютно не нужные для большинства американцев мероприятия по всему миру. Это не только возможность для Америки смягчить экономическое внутреннее напряжение, но это возможность для всего мира с минимальными потерями пройти этап глобального кризиса капитализма.

— Тем не менее, возможно ли правильно понять кризис и найти какие-то пути и выходы?

— Возможно, если владеть правильным аппаратом исследования. Если вы владеете исследовательским аппаратом, адекватным тому кризису, который исследуете, то можете его заранее предсказать и понять…

— Препарировать?…

— Препарировать не получится, потому что это стихия. Даже если вы знаете про цунами, вы ничего не сможете сделать, чтобы его предотвратить. Но вы сможете от него спрятаться. И сможете помочь другим людям спрятаться от него. В этом и есть смысл наших исследований — помочь людям максимально комфортно для себя, с минимальными потерями пережить наступающий кризис.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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