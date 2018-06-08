Недовольных ценами на бензин приглашают лечь на рельсы

Кто не согласен, придется удовлетвориться заявлением вице-премьера Дмитрия Козака: "Росту цен на бензин в России способствует увеличение мировых цен на нефть".

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Прошло время "романтиков", когда первый президент России Борис Ельцин обещал гражданам "лечь поперек рельсов", если инициированные им либеральные экономические реформы приведут к повышению цен более чем в три-четыре раза. Цены повысили в большие разы, но президент пережил два срока, а поезда как ходили по рельсам, так и ходят. Бывают казусы, но это, увы, издержки реалий: плеер в ушах или проблемы в семье.

Так что сегодня повышение цен, пусть даже и на бензин, стало традицией и ломание на эту тему языков на ТВ, перьев в СМИ и в соцсетях вызывает удивление. Хотя недовольных, которым по возрастному цензу от 20 до 50 лет, можно понять. Сотню рублей можно направить в более полезное место.

Для молодых и не очень напомним. С августа 2010 года в России был отмечен резкий рост цен на гречку. Эту крупу любят наши родители. Отечественные эксперты, которыми заполняют эфир последние 30 лет, объясняли это сговорами в оптовом звене или плохим урожаем в Алтайском крае. Тогдашний президент Дмитрий Медведев заявил о строгом контроле за ценами на крупы. Цены вздули, и экономисты с удовлетворением отрапортовали: "Рост цен на гречку обогнал инфляцию".

В этом же ключе на днях вице-премьер Дмитрий Козак отрапортовал бессменному премьеру, что увеличение цен на бензин — это рост мировых цен на нефть и нефтепродукты. Ну а "Роснефть", не мудрствуя, просто заявила о повышении цен на топливо в России как минимум в 1,5 раза.

Не судите их строго, пару лет назад в минфине поведали о законопроекте о повышении акцизов на топливо. Акцизы предполагалось увеличить на два рубля на литр бензина и один рубль — на литр дизельного топлива. Идея повышения акцизов обсуждалась на совещаниях внутри ведомства, а цель повышения — увеличить поступления в бюджет из-за дефицита, вызванного низкими ценами на нефть. Так что идея Козака с повышениями мировых цен на нефть вполне соответствует с понижениями ценами на нефть. Главное — цены в любых условиях буду расти.

По сути, поддержал минфин и глава думского комитета по энергетике Павел Завальный. По его словам, акцизы на топливо целесообразно увеличить при условии отмены транспортного налога. "Несправедливо, если транспортный налог платят автолюбители, которые редко ездят, наравне с дальнобойщиками. Акциз — это региональный налог, в случае такой корректировки налоговой нагрузки региональные власти получат дополнительные поступления налогов в дорожные фонды", — считает единоросс.

Так что в любом случае, следуя предложениям депутата, глава государства сможет перенаправить недовольных в регионы. Как это было недавно, например, с ОСАГО. Цены повышает центр, он же и пополняет бюджет, ну а губернаторы, как им положено по штату, выслушивают недовольных.

Для оптимистов сообщим, что в связи с ростом цен на бензин депутаты намерены пригласить в ближайшее время для участия в "правительственном часе" главу минэнерго Александра Новака, вице-премьера Дмитрия Козака и главу ФАС Игоря Артемьева.

Ну а тем, кому невмоготу ждать вердикта слуг народа, предлагаем лечь на рельсы, хотя бы и на запасном пути. Будет время послушать правительство, пока в "Сколкове" будут искать альтернативное топливо.

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