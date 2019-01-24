Побочный эффект эффективного менеджера

На прошлой неделе, 17 января, губернатор Владимирской области Владимир Сипягин принял участие в заседании совета по ЖКХ. Вполне рядовое событие, если бы не его предыстория — резонансная попытка уволить генерального директора ООО "Владимиртеплогаз" Сергея Пиголкина.

На заседании Альберт Русанен на правах председателя совета и по совместительству члена совета директоров ООО "Владимиртеплогаз" публично заступился перед губернатором за коллегу, попросив оставить действующего директора на своем посту. Ответ губернатора был крайне сух и лаконичен: "Я приму это к сведению, спасибо!"

Похоже, Сипягин слова Русанена к сведению принимать даже не собирается. Возможно потому, что с легкой руки врио вице-губернатора Александра Байера уже согласовал фигуру преемника.

Скандал вокруг увольнения главного тепловика области начался 9 января, когда вместо поздравлений с недавним профессиональным праздником и собственным днем рождения Сергей Пиголкин получил от Александра Байера предложение уволиться по собственному желанию. Врио вице-губернатора мотивировал это тем, что "новая команда нового губернатора требует новых людей на всех ключевых постах", при этом претензий к работе Пиголкина нет. Новость о том, что одного из самых опытных специалистов владимирского ЖКХ принуждают к увольнению, да еще в разгар отопительного сезона, — всколыхнула регион. Письма протеста губернатору отправили главы 13 муниципальных образований, несколько сотен сотрудников "Владимиртеплогаза", ветераны отрасли ЖКХ. Однако все эти обращения остались без ответа.

По слухам, согласованным Сипягиным "преемником" теперь станет бывший директор местного филиала "Т Плюс" Александр Королев (на фото).

Начало

Александр Павлович — личность крайне любопытная. Этот человек наделен многими талантами, пожалуй, главный из которых — умение делать деньги порой буквально из воздуха.

Получив в Иванове диплом инженера-теплоэнергетика, Александр Королев пошел работать по профилю в турбинный цех Владимирской ТЭЦ. Однако следующие восемь лет он посвятил работе с финансами в сбытовом ее подразделении, где и дорос до зама директора филиала.

Когда в конце 2012 года директора филиала Дениса Уланова попросили на выход (ему так и не простили "владимирский холодец" 2010 года), кандидатура Королева всплыла как бы сама собой. А тут еще до Владимирской области дошла очередь по строительству на ТЭЦ новой парогазовой установки. Это был приоритетный инвестиционный проект для ТГК (ныне — Т Плюс). Такие установки строились практически во всех регионах присутствия. Цена каждой — миллиарды рублей.

По слухам, Королев лично общался с генеральным подрядчиком. Были освоены девять миллиардов рублей. Но даже первые испытания газовой турбины выявили грубые нарушения при строительстве. Несмотря на то, что установка построена несколько лет назад, до сих пор она эксплуатируется с технологическими нарушениями. Кто-то скажет: "неэффективный менеджер". А вот и нет. Это обстоятельство давало право Королеву абсолютно легально ежегодно заключать контракты с нужными подрядчиками на дополнительные сотни миллионов рублей на ремонт турбины. А то, что происходят аварии и люди сидят без тепла и горячей воды, — так это небольшой "побочный эффект".

На новый уровень взаимоотношений с подрядными организациями Александр Королев вышел, когда в конце 2014 года ТЭЦ поглотило "Владимирские коммунальные системы". Как говорят представители некоторых подрядных организаций, в конце 2015 года с ними рассчитались за добросовестно выполненную инвестпрограмму. Но при этом было предложено "откатить" наличными 10% от общей стоимости работ.

Крупнейшие и добросовестные подрядчики — такие как "Энергострой", "Лекон", "Химтехпром" — отказались от такого предложения. И уже на следующий год поплатились за свой демарш — остались без подряда. Но, как известно, свято место пусто не бывает. Пришли новые подрядчики, очевидно, согласные на все условия. Одним из первых откликнулся Сурен Симонян. В 2008 году он умудрился получить от МУП "Владимирводоканал" 13 миллионов рублей за недостроенный водопровод в микрорайоне 8-ЮЗ. Почему Водоканал принял работы и оплатил их, объясняется просто. Симонян работал "в тесной связке" с тогдашним руководством муниципального предприятия.

Кстати, за свои аферы Сурен отсидел положенное в тюрьме.

Зима близко

Деятельность Александра Королева вызвала массу вопросов у общественности и при подготовке теплового хозяйства к зиме. На пресс-конференциях он рапортовал о сотнях миллионов рублей, потраченных на подготовку к отопительному сезону. Но на деле — до труб и котельных, судя по качеству их работы, не доходила и половина.

Отопительный сезон 2015-2016 годов запомнился десятками мелких и крупных аварий в городе Владимире. Такого в областном центре не видели уже давно. Дошло до того, что в январе тогдашний губернатор Светлана Орлова публично заявила: "Если "ВКС" еще раз так подготовит город к отопительному сезону, мы их заменим на другую компанию".

Но звон монет, по всей видимости, был громче угроз губернатора, и в следующий межотопительный период ничего не изменилось. Тут уж тревогу забили все. А депутаты городского Совета Кашицын и Закарян даже провели специальное расследование, которое выявило неудовлетворительное состояние отопительного хозяйства и многочисленные растраты.

Еще хуже ситуация обстояла с благоустройством городских улиц, разрытых зимой из-за прорывов труб. Александр Королев пытался оправдаться тем, что пришлось несколько раз менять подрядчика. Видимо, попадались "недоговороспособные".

Мастер переговоров

В 2015 году строительная компания ООО "Новый мир плюс" согласно генплану города Владимира приступила к комплексной застройке на улице Мира. Разумеется, что без отопления будущие дома — лишь кирпичные коробки. Когда дошло до подключения труб, экспертиза показала, что нужно увеличивать диаметр существующих коммуникаций, иначе всем ресурса не хватит. Это обстоятельство дало ВКС право устанавливать плату за подключение в индивидуальном порядке.

Изначально была установлена и введена плата в размере 31 миллиона рублей. А потом начались переговоры, которые длились 14 месяцев. В апреле 2016 года заключили-таки договор на сумму… 17 миллионов рублей. Более того, подряд на выполнение работ Александр Королев отдал самим же строителям, за что заплатил 11 миллионов рублей. Таким образом вместо положенных 31 миллиона тепловики получили всего лишь шесть миллионов. И это после 14 месяцев переговоров. Источник в ООО "Новый мир плюс" сообщил, что за скидку глава ВКС получил небольшой презент — две отличные квартиры, оформленные на подставных лиц.

Остап и майнинг криптовалют

Неутомимая натура эффективного менеджера толкала его к поиску все новых вариантов для заработка, достойных товарища Бендера. В конце концов, под рукой целая ТЭЦ, генерирующая огромное количество электроэнергии.

Берем не особо используемое помещение на ТЭЦ и сдаем его в аренду. Само здание присоединено к распределительному устройству собственных нужд, соответственно, вся потребленная электроэнергия оплачивается как потребленная на обслуживание собственно ТЭЦ.

Подумаешь, скажут скептики. Ну сколько можно сэкономить на электроэнергии? Ответ: очень много, если фирма-арендатор занимается майнингом криптовалют. Это же гениально — майнить на ТЭЦ. А если фирма не чужая, а своя…

Поговаривают, что именно вскрывшаяся ситуация с майнинговой фермой стала той последней каплей, которая завершила почти 20-летнюю карьеру Королева Этот факт, по-видимому, нарушал далеко не один закон РФ. И в мае 2018 года акционеры приняли решение не продлевать контракт с Александром Королевым.

С тех пор он жил тихо, видимо, в ожидании, когда изменчивая фортуна снова ворвется в его жизнь.

Ставки растут

В связи со всем вышеизложенным напрашивается много вопросов. Но главный из них один. Почему увольняют иынешнего главу ООО "Владимиртеплогаз" Сергея Пиголкина, руководителя компании с завидными финансовыми показателями, несмотря на то, что главы МСУ подписали открытое письмо в его поддержку, несмотря на то, что коллектив компании против этого решения. Неужели только для того, чтобы трудоустроить так называемого "эффективного менеджера", деловые качества и хватка которого в представлении уже не нуждаются?

На фото: Александр Королев. Источник фото: YouTube