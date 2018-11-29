Путин обнадежил с ростом пенсий, но не для всех

Владимир Путин произнес успокоительную речь, обнадежил нас насчет роста пенсий. Средняя пенсия будет расти, вопрос в том, кто ее будет получать? Мнение экономиста Василия Колташова.

Владимир Путин в ходе пленарного заседания форума "Россия зовет" отметил, что пенсии россиян будут расти за счет грамотной работы пенсионных фондов, как частных так и государственных. "Пенсии будут расти. Это вопрос решенный. Мы не закрываем саму тему пенсионных фондов и накопительных, частных, государственных. Мы исходим из того, что эти фонды, их работа должна быть организована таким образом, чтобы эти преимущества совершенно очевидно почувствовал люди, которые отчисляют свои средства на эти пенсионные фонды. Чтобы и инфляционные процессы не влияли таким образом, чтобы деньги исчезли, чтобы они проводили взвешенную, реалистичную и эффективную экономическую политику", — сказал президент.

Заявление президента комментирует для "Правды.Ру" руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

— В словах президента звучит неудовлетворенность нынешним состоянием дел?

— До Путина, похоже, дошла информация о колоссальном недоверии россиян к пенсионной системе, политике и ко всем пенсионным структурам. Закон о повышении пенсионного возраста утвержден, но ничего не улучшилось, люди по-прежнему не доверяют пенсионной системе, и это является серьезной проблемой, вызовом для государства. В словах президента я бы выделил определенный укор правительству, либеральным экономистам, которые создали эту ситуацию, занимаясь перманентным, бездарным, экономически безграмотным реформированием пенсионной системы, втаскиванием в нее накопительного элемента.

Накопления у нас создаются, но они то замораживаются, то баллы появляются. Совершенно непонятно к тому же, зачем людям эта накопительная система. Если вы имеете достаточно денег, зарабатываете много, то, в принципе, можно накопить и самому. Во все времена вопрос решался очень просто — не надо накапливать в том, что вы не можете потрогать руками. Например, сегодня, чтобы иметь дополнительную пенсию надо просто иметь приличную квартиру, которая сдается в аренду. Свои 15-40 тысяч рублей, в зависимости от города, вы получите как пенсию, и она будет сильно больше средней социальной.

— А что все же с пенсионными накопительными фондами?

— Они, скорее, работали с теми деньгами, с которыми им разрешило государство. Но завоевать большого доверия населения не смогли. Они могут работать и иметь свою клиентуру, например, среди тех же самозанятых, которые могут просто вкладывать туда деньги, не участвуя в государственной программе. Это не так мало — 30% населения России. Но, к сожалению, реальные действия не способствуют тому, чтобы эти люди несли свои деньги в накопительные пенсионные фонды. У нас есть инициатива взять налог с этих людей — 4-6%. Но они не раскроются, все будет в черном секторе, даже не в сером. А ведь можно было бы не брать налог, а дать возможность отчислять эти деньги в пенсионные фонды. Вы делаете отчисления, деньги помещаются в бумаги, вы получаете проценты, проценты копятся, и вам будет пенсия хорошая, помимо государственной страховой минимальной.

— Внешэкономбанк Игоря Шувалова приравняли к пенсионному фонду, хорошая идея? Создание государством крупного игрока на рынке индивидуального пенсионного капитала снижает потенциальную конкуренцию?

— Конечно, снижает, это еще одна попытка грубым административным действием без стратегии, и учета интересов людей просто взять и сказать: "О, вот у нас есть Внешэкономбанк, Шувалов займется вашими пенсиями". Здесь просматривается желание использовать длинные деньги для кредитования экономики. Но дело в том, что длинных денег может оказаться мало, потому что люди в нулевые получали зарплату в конвертах, а в 2008 начался кризис. Государство хочет эти деньги направить на инвестиционные проекты, но Шувалов для этого человек неподходящий, на мой взгляд.

Путин произнес успокоительную речь, обнадежил нас насчет роста пенсий. Но если вы делаете перманентно пенсионную реформу с 2002 года и сами не знаете, что хотите, сами не знаете, что должны люди получить, то вы получаете колоссальное недоверие. Путин за это возникшее недоверие и расплачивается. Да, я думаю, что средняя пенсия будет расти, вопрос в том, кто ее будет получать?

Как сообщала "Правда.Ру" правительство РФ продолжает ужесточать нормативы по пенсионной реформе. Министерство труда и социальной занятости опубликовало проект постановления об отмене социальной пенсии — если пенсионер устроился на работу, либо получает деньги каким-либо иным коммерческим путем. Проект указа уже опубликован на сайте проектов нормативных правовых актов.

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