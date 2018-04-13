Контрсанкции коснутся только виски. И то - в чемодане можно?

Контрсанкции России нанесут серьезный ущерб американским компаниям, важно не ограничиться полумерами, а отвоевать у них внутренний рынок, считают опрошенные "Правдой.Ру" эксперты.

Сегодня в Думу поступил на обсуждение законопроект о контрсанкциях, направленный против организаций и граждан, которые отмечены в антироссийских действиях. Он называется "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и (или) иных иностранных государств".

В соответствии с законопроектом, правительству РФ "предоставляются полномочия по введению ряда мер, имеющих как экономический, так и политический характер и направленных прежде всего на устранение США так называемых актов недружественного характера". Оговаривается, что контрсанкции будут вводиться кабинетом министров по решению Президента РФ.

Как сказал "Правде.Ру" первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов, закон вступит в действие через десять дней после его принятия в Думе. Отдельные меры могут быть реализованы сразу, например, запрет на импорт продовольствия, а другие — через некоторое время.

"Это (контрсанкции. — Ред.) не слону дробинка, потому что американские компании довольно существенно представлены на нашем рынке, например, на табачном, и очень им дорожат. Поэтому по крайней мере это заставит задуматься американский истеблишмент и прекратить войну санкций", — сказал "Правде.Ру" Михаил Емельянов.

По мнению члена Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдана Безпалько, "продукцию сельхозназначения мы не импортируем из США начиная с конца 90-х годов". Он считает, что нет смысла вводить санкции в этом отношении.

"Табачный рынок России на 90 процентов занят тремя транснациональными корпорациями — British American Tobacco, Philip Morris и Japan Tobacco Inc., и все базируются в странах, которые сейчас по отношению к нам оказали враждебные действия", — сказал эксперт "Правде.Ру". Но они производят продукцию на фабриках, расположенных в России. Попадают ли они, соответственно, под эти санкции, или не попадают, сомневается Роман Безпалько.

Означает ли введение санкций в области сотрудничества в аэрокосмической области, что "мы отказываем США в продаже титановой группы и двигателей РД-180". По мнению советника президента, это действительно могло бы нанести определенный удар, потому что американцы пока не обходятся без наших ракетных двигателей, а корпорация Boeing работает на нашем титане.

"Американские компании добывают золото у нас на Колыме и вывозят потом это золото. Зачем нам подобного рода сотрудничество, с подобного рода компаниями?" — продолжил в интервью "Правде.Ру" Роман Безпалько. Также он ставит под сомнение присутствие на российском рынке компаний Pepsico и Coca-Cola.

Эксперт "Правды.Ру" опасается, что закон выльется в полумеры, "будет запрещено ввозить элитные сорта виски, но для личного пользования в чемодане — пожалуйста".

— За каким чертом мы весь наш внутренний рынок отдали американцам, европейцам, китайцам? Стыдно сказать — мы становимся сырьевым придатком Белоруссии и Молдавии. Наши компании пытаются лишить рынка сбыта везде где только можно: в Европе, на Украине, даже в Молдавии, — потому что идет жесткая борьба корпораций.

Поэтому давайте начнем с того, что вернем себе свой рынок. Мы всегда можем закупать табак не в США, а, например, в Ливане, Турции. Можно самим, в конце концов, расширить посевы табака, а вообще надо бороться с курением, потому что курить вредно, так же как и пить кока-колу и пепси-колу, — сделал вывод Роман Безпалько для "Правды.Ру".

Напомним, контрсанкциям Россия ответила на меры США, которые они ввели 6 апреля в отношении нескольких десятков бизнесменов, чиновников и госменеджеров. В их числе Олег Дерипаска, Владимир Богданов и Виктор Вексельберг. Кроме того, под санкции попали несколько российских компаний.

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