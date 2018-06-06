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Автор Сергей Лебедев

Анонимайзеры в России вне закона

Экономика » Правила игры » Законодательство

Госдума запретила использование в России средств для обхода блокировок для доступа к запрещенным сайтам — анонимайзеры.

В последние недели информагентства заполнила информация об утечке персональных данных в соцсетях. К примеру, Facebook передавал личные данные пользователей Apple, Microsoft, Samsung и другим крупным IT-компаниям в рамках специальной партнерской программы. В условиях антироссийских санкций, читай -спецорганам. Кроме того, прошла информация, что оператор Wi-Fi в столичном метро "МаксимаТелеком" хранил данные своих пользователей в незашифрованном виде, из-за чего доступ к ним мог получить любой человек. И это при том, что ежедневная аудитория оператора в метро составляет до 1,5 миллиона пользователей. Ну а о том, что Telegram якобы бодается с ФСБ, неизвестно только ленивому потребителю инета.

При нынешней либерализации соцсетей весьма актуально прозвучала информация, что Госдума приняла в третьем чтении законопроект "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях", который устанавливает штрафы за нарушение закона об анонимайзерах. Поправки в КоАП и введение штрафов были подписаны Путиным еще 30 июля 2017 года. Они запрещают использование в России средств для обхода блокировок для доступа к запрещенным сайтам, так называемых анонимайзеров.

Запрет анонимайзеров ставит крест на компьютерном пиратстве, распространении экстремистских материалов и пропаганде педофилии. Советник президента Герман Клименко отметил, что "никто не заставляет их раскрывать трафик, никто не заставляет их шифровать данные, никто не заставляет их раскрывать историю поисковых запросов пользователей и посещенных ими ресурсов. Вопрос только в том, что анонимайзеры не должны давать доступ на сайты, запрещенные в России".

Зная историю терактов в России, приходится только сожалеть, что этого не произошло раньше. Не секрет, что мы привыкли к абсолютной анархии: пиратский ли это контент, призыв ли к исламистскому экстремизму, когда можно найти, сказать и загрузить все что угодно. В этом случае вопрос о "свободе" и репутации владельцев соцсетей оставим жертвам терактов. Всемирная паутина, простите за банальность, должна быть безопасной.

Плохо ли, или хорошо, но мы всегда ориентируемся на страны Запада. Например, законы США и Германии позволяют спецслужбам отслеживать интернет-трафик и переписку граждан. В Великобритании обязывают провайдеров хранить историю запросов клиентов в сети. Да те же европейские эксперты утверждают, что законодательство, регулирующее интернет, нуждается в совершенствовании. Тем не менее законы там жесткие. В Германии владельцам соцсетей даются сутки на удаление любого оскорбительного или незаконного комментария или ссылки. Не уложился в срок — блокировка и штраф 50 миллионов евро. И без права на апелляцию.

При нашем законодательстве все значительно мягче. Непредставление в орган, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере связи, данных, позволяющих идентифицировать владельца программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, доступ к которым ограничен, повлечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 до 30 тысяч рублей. На юридических лиц — от 50 до 300 тысяч рублей.

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"Информационная безопасность выходит на первый план"
Темы законы интернет компьютер пиратство анонимайзер свобода слова законодательство пиратский контент запрещенные сайты интернет-безопасность информационная безопасность
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Анонимайзеры в России вне закона
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