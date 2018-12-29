Торговая война между США и Китаем привела к рекордному росту торговли

Как известно, США и Китай слишком заняты ведением торговой войны, но если посмотреть на активность, которая происходит в торговых портах США, то создается впечатление, что никакой войны нет и в помине.

За несколько дней до католического Рождества судно-контейнеровоз SM Shanghai прибыло из Китая в калифорнийский порт Лонг-Бич после своего 11-дневного путешествия из Китая. Тем временем, другое грузовое судно, Ever Lucent, направляется в близлежащий порт Лос-Анджелеса, где еще один контейнеровоз, Thomas Jefferson, готовится отплыть в противоположном направлении в Китай.

Другими словами, мировая экономика на одном из самых оживленных морских путей в мире развивается более, чем прекрасно.

Вызов, который американский президент Дональд Трамп бросил глобализации, оказал совершенно противоположное влияние на мировые торговые потоки: участники розничной торговли и других отраслей промышленности стремятся заключить выгодные сделки прежде, чем новые тарифы вступят в силу. Данный тренд особенно заметен на объемах импорта США из Китая.

Склады и распределительные центры в Южной Калифорнии забиты до отказа. Представители администрации порта Лос-Анджелеса говорят, что из-за такой высокой нагрузки могут возникнуть проблемы с логистикой.

В 2017 году порт Лос-Анджелеса обслужил в общей сложности 9.3 миллионов морских контейнеров, что установило своего рода рекорд. Декабрь 2018 года установил новый рекорд, хотя точное количество контейнеров, прошедших через порт, пока еще неизвестно. Между тем, в ноябре объем перевозок в порту Лонг-Бич увеличился более чем на 7.3 процента, что превышает прошлогодний рекорд в 7.5 миллионов контейнеров.

Такой взлет торгового оборота между Китаем и США можно истолковать как обратный эффект торговой войны, которую Трамп объявил Пекину. Согласно последним данным Министерства торговли, в октябре США импортировали больше товаров и услуг, чем когда-либо раньше. В то же время, экспорт США также приблизился к рекордной отметке, установленной в мае.

Стоит отметить, что объемы международной торговли в 2016 году выросли всего на 1.8 процента, в то время, как в 2018 году прирост ожидается на уровне 3.9 процента.

Тем не менее, в то время как американские ритейлеры активизируют закупки китайских товаров, чтобы впоследствии избежать более высоких пошлин, на другой стороне океана можно наблюдать противоположный эффект. Китайские предприятия ищут товары и сырье в других странах, что означает понижение спроса на американский экспорт. Количество пустых контейнеров, которые отправляются из американских портов обратно в Азию, возрастает. Например, только в ноябре 2018 года порт Лонг-Бич отправил в Азию более 186 тысяч пустых контейнеров.

Как ожидается, резкий рост 2018 года сменится отрицательной тенденцией в 2019 году. Американские порты ожидают в следующем году спад активности.

Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин договорились о перемирии 1 декабря, которое подразумевает 90-дневную отсрочку на введение повышенных пошлин на импорт из Китая на общую сумму 200 миллиардов долларов. В январе стороны проведут переговоры, на которых, скорее всего, они одобрят отсрочку повышения тарифов как минимум до 1 марта. Как сообщается, делегация США отправится в Китай 7 января. Что будет после этого, пока неясно, поскольку мораторий может быть легко продлен еще на 90 дней, если стороны достигнут даже незначительного прогресса в переговорах.

Фото: WTO

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