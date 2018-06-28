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Автор Редакция рубрики "Экономика"

Анатолий Вассерман: США свои долги всем прощают

Экономика » Правила игры » Мировая кооперация

Почему первый международный визит с начала четвертого срока президент Путин совершил именно в Австрию? Мир будет глобализироваться и дальше или начнется обратный процесс? Удастся ли Трампу возродить внутреннюю экономику в отдельно взятой стране? Почему никто не хочет обвала доллара? Как погасить американские долги?… На эти и другие вопросы в авторской передаче главного редактора "Правды.Ру" Инны Новиковой ответил политический консультант Анатолий Вассерман.

Анатолий Вассерман: США свои долги всем прощают. 388792.jpeg
Фото: Fotodom.ru/REX

— Первый международный визит четвертого срока Владимир Путин совершил в Австрию. Почему?

— Тут есть такой важный нюанс: во времена холодной войны две нейтральные страны — Австрия и Финляндия — грандиозно обогатились на обходе КОКОМ. Это Координационный комитет по экспортному контролю. Он определял, что из западных технологических достижений можно продавать на другую сторону линии холодного фронта, а что нельзя.

Так вот, то, что они запрещали нам покупать напрямую, мы покупали через австрийских и финских посредников. Но, кстати, те же посредники закупали и у нас кое-что, что американцы и другие натовцы не могли покупать по политическим соображениям напрямую.

После распада Советского Союза и закрытия этого самого КОКОМ Австрия и Финляндия испытали очень серьезные экономические потрясения. Но, имея такой колоссальный опыт обхода запретов на торговлю, австрийцы, естественно, очень заинтересованы в том, чтобы торговля с нашей страной продолжалась.

— Все так просто?

— Есть, конечно, и другие соображения. Но этого уже достаточно, чтобы глядеть на мир трезво.

— Анатолий Александрович, в международной торговле и развитии экономических связей, конечно же, все заинтересованы, тем более в наше глобальное время. Однако Трамп хочет сильно ограничить импорт и во многом замкнуть американскую экономику внутри?

Но возможно ли сейчас возродить внутреннюю экономику в отдельно взятой стране, даже если это США с 300 миллионов населения? Тем более, что у них гигантский внешний долг, есть огромные долговые обязательства Китаю. Как они могут игнорировать мировую экономику?

— Тут дело вот в чем: на самом деле, доказано уже очень давно, еще в середине прошлого века, что использование валюты конкретной страны для обслуживания товарных потоков вне этой страны в бухгалтерском смысле отражается как дефицит бюджета этой страны.

То есть весь этот колоссальный дефицит, колоссальный внешний долг Соединенных государств, фактически, это те деньги, которые выпущены Федеральной резервной системой, но работают вне пределов американской юрисдикции. Грубо говоря, этот долг не будет предъявлен к оплате, поскольку он покрыт товарами и услугами, производимыми вне Соединенных государств Америки.

Теоретически возможно, конечно, что весь мир перейдет на иные платежные средства и доллары будут предъявлены к погашению. Однако погашены они будут в этом случае, скорее всего, фотографиями и киносъемками американских ударных авианосных групп с намеками на то, что к нам не суйтесь, "кому я должен, всем прощаю".

И придется действительно с этим смириться именно потому, что реально эти доллары выпущены не под американские активы, а под активы других стран. И все заинтересованные страны это понимают.

— Но госдолг США перед Китаем и так уже вырос просто до космических масштабов, а недавно Китай еще увеличил закупки их долговых бумаг. Зачем?

— Да потому, что закупки этих долговых бумаг — это, в конечном счете, часть взаиморасчетов не только между Китаем и Соединенными государствами, но и между Китаем и остальными странами. Поскольку доллары нужны Китаю не только для закупок чего-нибудь американского, но и для закупок на всем мировом рынке.

Напомню, что до сих пор львиная доля поставок нефти и газа по всему миру оплачивается именно долларами. И даже когда Китай покупал иранскую нефть по бартерным схемам, с другими ближневосточными поставщиками нефти он рассчитывался именно долларами.

Обвал долларового рынка международных взаиморасчетов сейчас не выгоден никому. Переход на другие средства взаиморасчетов, хотя и запущен, но он идет очень осторожно именно для того, чтобы не допустить обвала, и для того, чтобы постепенно заместить доллары, не допуская их обесценивания в одночасье.

Я думаю, что в рамках этих мер США заодно разберутся и с тем, как вернуть эти самые обязательства в государственные сокровищницы. У них министерство финансов называется именно treasury — сокровищница. Надо их вернуть туда и погасить, не допуская всеобщей экономической катастрофы.

Трамп поставил себе цель перевести все мировое разделение труда на иную систему — классическую, так сказать, когда каждая страна делает сама все, что может, и обращается к другим за тем, что в принципе не может. Поскольку восстановление этой системы сейчас выгодно практически всему миру, я думаю, что другие страны с этим, в конце концов, согласятся и не будут препятствовать такому преобразованию.

Для того же Китая, на самом деле, в мировой торговле предпочтителен рынок не американский, а значительно ближе условия индийские. Более того, единый индийско-китайский рынок оказывается технологически самодостаточным. То есть разработки, сколь угодно сложные и технологичные, сделанные на нем для этого же рынка, можно будет на нем же и окупить без экспорта в другие страны.

Но построить такой единый рынок Индия и Китай могут только при нашем посредничестве. И насколько я могу судить, работа над его построением идет уже несколько лет. И ключевую роль в треугольнике Дели — Москва — Пекин играет именно Москва.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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Анатолий ВАССЕРМАН: ТРАМП все делает правильно
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