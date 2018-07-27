Сверим часы: три условия краха доллара

Сброшенные Россией американские казначейские обязательства — это "укус комара" для финансовой системы США. Чтобы она рухнула, необходимо выполнение трех условий. Но надо ли радоваться коллапсу доллара, а вместе с ним и американского империализма? Как переживет это Россия?

Как жить в долг и процветать

"Вскоре Соединенные Штаты могут стать крупной Испанией или Грецией, балансируя на грани финансового краха", — говорил Дональд Трамп в 2015 году на передаче в Fox News. "Когда вы не богаты, вы идете и берете деньги в долг. Мы заимствуем у китайцев и других. Мы дошли до долга в размере 16 триллионов долларов", — сетовал Трамп.

Почему же Америка до сих пор не банкрот? Потому что не иссякает поток желающих кредитовать "бедняка". При Трампе-президенте (а не кандидате, как в 2015 году) долг США увеличился до 21 триллиона долларов. И все потому, что американцы стабильно и аккуратно погашают свои облигации на сумму около десяти триллионов долларов в год. Как они это делают? Все очень просто, доллар — это товар, потому что является всемирной резервной валютой, без его запасов в банках встанет вся мировая торговля. Больше долларов в запасах кредиторов (а облигации еще приносят доход) — больше стабильности.

Вопрос — а может так случится, что будет сложно привлечь новые займы для погашения старых? И здесь мы выходим на веру мирового сообщества в стабильность доллара, которая держится на Бреттон-Вудском соглашении и на соглашении США и Саудовской Аравии торговать нефтью за доллары, к которому потом присоединились все страны. Все биржи торгуют нефтью и другим сырьем только за доллары. Все банки более 60 процентов своей ликвидности поддерживают в долларах и только около тридцать процентов — в евро. На юань и другие валюты остается всего десять процентов.

Как поколебать веру в доллар?

Можно ли поколебать веру в доллар? Пересмотреть упомянутые договоры — напрашивается вывод. Это может произойти только в результате войны. А мирным путем? Крах доллара — это когда его стоимость упадет настолько, что любой игрок, обладающий активами в долларах, будет стремиться их продать. Это будут государства, владеющие гособлигациями США, обладатели фьючерсов и простые инвесторы, ну, например, граждане имеющие счета в долларах. Чтобы такая ситуация случилась, нужны по крайней мере несколько условий.

Первое, доллар должен быть слабым. И это как раз и происходит при Трампе. Он прервал 70-летнюю традицию США поддерживания сильного доллара несмотря ни на что. Дело в том, что слабый доллар позволяет правительству легче обслуживать долг. Кроме того, Трамп рассматривает сильный доллар как помеху своей торговой войне с миром. В The Wall Street Journal вышла статья, в которой отмечается, что курс доллара остается завышенным на десять процентов и для достижения целей Трампа по ликвидации торгового дефицита США в 500 миллиардов долларов потребуется существенное снижение курса американской валюты.

Это правильно вроде бы, но у каждой медали есть обратная сторона. Отношение долга к ВВП в настоящее время составляет более ста процентов, и есть расчеты, что оно будет только расти. А это фактор снижения доверия к доллару.

Второе условие — должна существовать жизнеспособная валютная альтернатива для покупателей и инвесторов. Доллары мы, положим, сбросим. А что взамен купим? Как будем торговать? И вот здесь большие проблемы. Евро и юань у всех на слуху, но юань — регулируемая валюта, а евро — больше региональная. Вот только если Китай перейдет от торговли товарами на торговлю капиталами и сделает юань конвертируемым и сильным? Пока такого стремления не видно.

Третье условие — это толчок слабого доллара к обвалу. Вот тут, казалось бы, может сыграть свою роль сброс американских гособлигаций держателями долга. Это всего около пяти триллионов долларов, Китай — один триллион, Япония чуть больше. Если бы Китай, Япония начали сбрасывать эти запасы казначейских облигаций на вторичном рынке, это вызвало бы панику, ведущую к краху. Но пойдут ли на это эти страны? Дело в том, что юань плавает в заданном коридоре. Китай искусственно понижает его курс, чтобы спокойно выходить на рынок США. Кроме того, облигации США приносят КНР стабильный доход в долларах, которые нужны для удовлетворения спроса импортеров.

Такие же интересы у Японии, которая пытается выйти из 15-летнего дефляционного цикла после землетрясения 2011 года и ядерной катастрофы. Если доллар станет слабым, то товары, оцененные в юанях и йене, станут стоить относительно дороже в Соединенных Штатах и могут быть вытеснены с рынка. Страны, кредитующие США, могут начать сбрасывать их облигации только по политическим мотивам или если они увидят, что их запасы снижаются в цене слишком быстро и у них появился другой экспортный рынок для замены американского. Пока такого тоже не наблюдается.

То есть наезд США на Китай должен быть очень крупным. Что-то типа тарифов на весь импорт Китая, что и предложил недавно Трамп. Но вряд ли это обещание будет им реализовано, это из области игры в злого и доброго полицейского в одном лице.

Придется драться чаще

Таким образом, крах доллара, а следовательно, и американской системы жить в долг маловероятен. Если же это произойдет, то создаст глобальные экономические потрясения. Прежде всего в США, конечно. Вырастет в цене золото, евро, другие товарные активы (энергоресурсы), не исключено, что криптовалюты. Обслуживание долга будет расти, цены на импорт в США резко возрастут, что приведет к гиперинфляции, а экспорт не будет приносить доходов. Инфляция, высокие процентные ставки и волатильность задушат рост реального сектора. Настанет безработица, которая будет ухудшаться, возвращая Соединенные Штаты в рецессию или даже депрессию. И здесь США, возможно, начнут военный передел мира, так как всякая война — это еще и кредиты на восстановление экономики после войны.

В США есть публикации, где граждан готовят к такому развитию событий. Предлагают переждать тяжелые времена "с горсткой золотых монет" в Восточной Европе, где все за евро и дешево. "Тем, кто решится остаться, придется держать себя в отличной физической форме и обрести навыки выживания, такие как самооборона и меткая стрельба, поскольку пользоваться оружием или драться придется часто", — советует The Balance.

Рискнем предположить, что в России жизнь будет не легче, но понятнее, потому что экспортный товар — энергоносители резко подорожают. К тому же у нас есть опыт жизни в изоляции и опыт обеспеченного золотом рубля, который отменил, кстати, совсем недавно Никита Хрущев. Мы сбрасываем американские долги и увеличиваем золотые запасы, и хочется надеяться, что готовы к любому развитию событий.

Читайте по теме:

Центробанк готовится к суперкризису или запрету доллара?

Как Китай и Россия смогут "обнулить" доллар США

До краха США осталось восемь лет