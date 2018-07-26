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Автор Любовь Степушова

Сахалинский мост не окупится. Надо ли его строить?

Экономика » Правила игры » Мировая кооперация

Западные СМИ заметили решение Владимира Путина о начале работ по строительству моста на Сахалин. Пишут о неоправданной гигантомании. Действительно, будет ли у нас достаточно трафика, чтобы за 30-40 лет мост бы окупился? И откуда на этот проект возьмутся деньги?

Сахалинский мост не окупится без Японии. Надо ли его строить?. 390077.jpeg

Мегапроект с Японией

Владимир Путин 24 июля дал поручение соответствующим ведомствам проработать вопрос о строительстве моста на Сахалин. На встрече с губернатором Сахалина Олегом Кожемяко президент России заявил, что мост уже давно является мечтой людей, живущих на острове. Западные СМИ заметили новость.

Daily Star пишет, что "гигантское сооружение длиной 360 миль (580 километров) протянется от острова Сахалин до материка и станет самым длинным мостом на планете". "Он затмит трансокеанский мост под Шанхаем (его длина — 32 километра), который будет казаться на фоне Сахалинского игрушкой". Газета предрекает России неоправданно разорительный проект.

Но издание напутало с цифрами. Наименьшая ширина пролива Невельского составляет 7,2 километра. 580 километров — это длина железнодорожной сети, которая будет уложена на Сахалине, так как сейчас там узкокалейка, которую строили еще японцы. Но проект, тем не менее, действительно грандиозный, поскольку мост на Сахалин — это только первая его часть. Вторая была предложена Японии в прошлом году — построить мост от Хоккайдо до юга Сахалина (длиной 28 миль) и таким образом через трафик по железной дороге удешевить Японии логистику в торговле с материком. Японцы пока не ответили.

В четверг, 26 июля, информационное агентство ТАСС сообщило со ссылкой на министра экономики России Максима Орешкина, что основная часть моста на остров Сахалин будет профинансирована из бюджета РЖД. В мае 2018 года там оценили стоимость проекта в 540,3 миллиарда рублей — это в 3,5 раза больше, чем стоимость Крымского моста. Вероятно, такие траты объясняются более сложными природными условиями. Проектные работы запланированы на 2018-2020 годы, строительные работы — на 2019-2023 годы.

Мост не окупится без Японии

Но надо ли начинать проект, который без участия Японии станет имиджевым? Может быть, лучше вложить эти деньги в другие проекты, более экономически выверенные: на том же Дальнем Востоке модернизировать аэропорты, построить сеть современных дорог? И не подорожают ли резко билеты для населения в связи с финансированием проекта из РЖД?

Как сказал "Правде.Ру" аналитик "Финам" Алексей Калачев, "тут подход очень простой: если эта территория нам нужна и мы ее хотим развивать, там должна быть нормальная инфраструктура, вокруг которой может строиться жизнь". По мнению эксперта "Правды.Ру", если исходить из долгосрочных планов, то строить нужно, но при этом нужно понимать, что "мост никогда не окупится, потому что товаропотока большого не будет". Строительство же моста с Сахалина на японские острова — "это вообще планы достаточно фантастические", отметил Алексей Калачев в интервью "Правде.Ру".

Они не имеют смысла, если не будет железнодорожного сообщения между Сахалином и материком, но эксперт "Правды.Ру" не уверен, что при текущей экономической ситуации это такая острая необходимость.

По словам Алексея Калачева, повышать цены на билеты в связи с проектом и участием в финансировании РЖД не будет, потому что покупательная способность населения не растет. Тарифы, конечно, поднимут, потому что инфляция, потому что расходы, но это не будет связано с мостом.

Шоу, которое оплатят пенсионеры

Что касается другого громкого проекта — моста через Лену, то эксперт "Правды.Ру" не уверен, что от него отказались, потому что он тоже нужен для развития Якутска. "У нас сейчас провозгласили большую инфраструктурную программу, мы ее параметров пока что не видели. Я думаю, что сейчас будет большое шоу вокруг того, что все регионы будут предлагать свои проекты: кто мост, кто дорогу, кто аэропрт, — чтобы они попали в эту программу", — резюмировал Алексей Калачев в беседе с корреспондентом "Правды.Ру".

Как ранее сообщала "Правда.Ру", по мнению финансового аналитика компании "Открытие Брокер" Тимура Нигматуллина, главный источник финансирования "майского указа" Путина, а именно — 12 национальных проектов, в том числе инфраструктурного, — это зарезервированные под пенсионные выплаты деньги. А бюджет РЖД — это государственный бюджет, поскольку это государственная компания.

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Путин рассказал о возобновлении сталинских планов строительства моста на Сахалин
Темы РЖД Япония Алексей Калачев Сахалинский мост пенсионная реформа мост Хоккайдо-Сахалин
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