У Си Цзиньпина есть один способ отомстить Трампу

Дональд Трамп готов установить ввозные пошлины на весь китайский импорт в США стоимостью 505 миллиардов долларов, чтобы ликвидировать дефицит торгового баланса с этой страной. Почему президент США все время повышает ставки в торговой войне с Китаем? Это игра в доброго и злого полицейского или Китай действительно беспомощен?

Дональд Трамп объявил об этом в минувшую пятницу, 20 июля. Продолжать отвечать симметрично, как на введение пошлин на сталь и алюминий на 34 миллиарда долларов, Китай уже не сможет, так как стоимость всего его импорта в США составляет 130 миллиардов. Как пишет сайт телеканала CNBC, это не значит, что Пекин не сможет "отплатить", ответ Пекина может быть следующим.

1. Продать гособлигации США

Китай является одним из крупнейших держателей госдолга США на сумму один триллион долларов в 2017 году. Если Китай начнет их сбрасывать, то доходность облигаций увеличится в связи с увеличением риска инвестирования. Получится двойной негативный эффект. "Владельцы облигаций по всему миру, включая правительство США и средних граждан, увидят, что цены на их облигации упадут, а более высокая доходность сделает бумаги более дорогостоящими для обслуживания". У государства появится необходимость залезать в новые долги.

Это, в свою очередь, приведет к выводу капиталов из экономики США в то время, когда правительство уже сталкивается с большим дефицитом бюджета — 804 миллиарда долларов в 2018-м финансовом году. Добавим, что продажа Банком России за два месяца текущего года казначейских облигаций США на 81 миллиард долларов привела к росту доходности с 2,7 до 3,11 процента. Грубая прикидка на сброс облигаций Китаем на сумму в 800 миллиардов — один триллион долларов приведет к росту доходности бумаг на четыре-шесть процентов. Для спасения фондового рынка ФРС придется напечатать эти миллиарды, и это не останется без последствий.

Как сказал "Правде.Ру" эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, "у Китая есть только одна возможность адекватно ответить США — это начать сбрасывать американские долговые обязательства, причем на сумму больше чем 100 миллиардов". Если это произойдет, тогда американцы задумаются, но не так, чтобы очень сильно, поскольку "Китай не доминирует в экспорте США". "США понимают, что адекватно ответить им нельзя, и поэтому все время повышают ставки. Если же ВТО примет серьезные решения против США, Трамп просто оттуда выведет страну или объявит о какой-то особой позиции в отношении к решениям ВТО", — сказал в интервью "Правде.Ру" Владимир Брутер.

2. Девальвировать юань

Если юань упадет примерно на восемь процентов, что он сделал с середины марта, то американские импортеры увидят только двухпроцентное увеличение стоимости китайских товаров. Почему? Потому что, если стоимость покупки китайских товаров упадет, тогда любые тарифы, добавленные к цене, приведут к тому, что общая стоимость этого предмета будет равна тому, где она находится сегодня.

3. Принять административные меры

Китайское правительство может развернуть патриотическую агитацию с призывом к своим гражданам не покупать американские товары или прекратить поездки в США. Когда Южная Корея согласилась разместить американскую ПРО, корейские автомобильные компании потеряли свою долю рынка в Китае, пишет CNBS. В 2016 году на волне антикитайских протестов в Гонконге туда резко иссяк поток китайских туристов.

Китай также может усложнить перевод наличных в США, получение виз для американцев или увеличить нормативную нагрузку на американские компании. Например, при введении первых тарифов резко увеличился срок растаможивания американских скоропортящихся товаров (мяса, фруктов) в портах Китая.

Пекин также может обложить налогом американские предприятия, проводить антимонопольные расследования или устанавливать повышенные экологические нормы. Добавим, что при президенте Обаме сотни американских компаний перебрались в Китай, поэтому эти простые меры могут оказать решающее значение на их прибыли.

4. Изолировать США

Си Цзиньпин может планомерно начать вытеснять США из партерства с Европой, Канадой и т. д., так как Трамп ведет торговые войны со всеми странами, с которыми Америка имеет дефицит торгового баланса. Если Китай действительно хочет вызвать бурю, то он может присоединиться к Транстихоокеанскому партнерству, от которого США отказались при Трампе, пишет CNBS. Тарифы между Китаем и этими странами будут сокращены или устранены и станет намного дешевле перемещать товары из одного места в другое.

5. Включиться в ядерную гонку вооружений

На самом деле, есть еще один достойный асимметричный ответ, который не усмотрели авторы в CNBS, — включение Китая в ядерную гонку вооружений.

О нем заявила китайская Global Times. "Стратегическое зазнайство Вашингтона частично может быть объяснено его абсолютным превосходством по атомному оружию, — отмечается в материале издания, являющегося структурным подразделением главной партийной газеты "Жэньминь жибао". — Мы превратились в державу, имеющую глобальное влияние, и нам приходится сталкиваться с более существенными, нежели в случае малых государств, рисками и давлением".

В статье подчеркивается, что "в один прекрасный день снобизм США перерастет в военную провокацию", в связи с чем КНР может столкнуться с крайне серьезными вызовами. "Мы должны признать, что усиление ядерной боеспособности — задача, которую Китаю необходимо решать в срочном порядке", — резюмируют обозреватели издания.

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