Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Экономика » Правила игры
Законодательство Лоббисты Регионы Монополии ЦБ Мировая кооперация Парламент Отчетность Регуляторы Бизнес
Автор Любовь Степушова

У Си Цзиньпина есть один способ отомстить Трампу

Экономика » Правила игры » Мировая кооперация

Дональд Трамп готов установить ввозные пошлины на весь китайский импорт в США стоимостью 505 миллиардов долларов, чтобы ликвидировать дефицит торгового баланса с этой страной. Почему президент США все время повышает ставки в торговой войне с Китаем? Это игра в доброго и злого полицейского или Китай действительно беспомощен?

У Си Цзиньпина есть один способ отомстить Трампу. 389945.jpeg

Дональд Трамп объявил об этом в минувшую пятницу, 20 июля. Продолжать отвечать симметрично, как на введение пошлин на сталь и алюминий на 34 миллиарда долларов, Китай уже не сможет, так как стоимость всего его импорта в США составляет 130 миллиардов. Как пишет сайт телеканала CNBC, это не значит, что Пекин не сможет "отплатить", ответ Пекина может быть следующим.

1. Продать гособлигации США

Китай является одним из крупнейших держателей госдолга США на сумму один триллион долларов в 2017 году. Если Китай начнет их сбрасывать, то доходность облигаций увеличится в связи с увеличением риска инвестирования. Получится двойной негативный эффект. "Владельцы облигаций по всему миру, включая правительство США и средних граждан, увидят, что цены на их облигации упадут, а более высокая доходность сделает бумаги более дорогостоящими для обслуживания". У государства появится необходимость залезать в новые долги.

Это, в свою очередь, приведет к выводу капиталов из экономики США в то время, когда правительство уже сталкивается с большим дефицитом бюджета — 804 миллиарда долларов в 2018-м финансовом году. Добавим, что продажа Банком России за два месяца текущего года казначейских облигаций США на 81 миллиард долларов привела к росту доходности с 2,7 до 3,11 процента. Грубая прикидка на сброс облигаций Китаем на сумму в 800 миллиардов — один триллион долларов приведет к росту доходности бумаг на четыре-шесть процентов. Для спасения фондового рынка ФРС придется напечатать эти миллиарды, и это не останется без последствий.

Как сказал "Правде.Ру" эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, "у Китая есть только одна возможность адекватно ответить США — это начать сбрасывать американские долговые обязательства, причем на сумму больше чем 100 миллиардов". Если это произойдет, тогда американцы задумаются, но не так, чтобы очень сильно, поскольку "Китай не доминирует в экспорте США". "США понимают, что адекватно ответить им нельзя, и поэтому все время повышают ставки. Если же ВТО примет серьезные решения против США, Трамп просто оттуда выведет страну или объявит о какой-то особой позиции в отношении к решениям ВТО", — сказал в интервью "Правде.Ру" Владимир Брутер.

2. Девальвировать юань

Если юань упадет примерно на восемь процентов, что он сделал с середины марта, то американские импортеры увидят только двухпроцентное увеличение стоимости китайских товаров. Почему? Потому что, если стоимость покупки китайских товаров упадет, тогда любые тарифы, добавленные к цене, приведут к тому, что общая стоимость этого предмета будет равна тому, где она находится сегодня.

3. Принять административные меры

Китайское правительство может развернуть патриотическую агитацию с призывом к своим гражданам не покупать американские товары или прекратить поездки в США. Когда Южная Корея согласилась разместить американскую ПРО, корейские автомобильные компании потеряли свою долю рынка в Китае, пишет CNBS. В 2016 году на волне антикитайских протестов в Гонконге туда резко иссяк поток китайских туристов.

Китай также может усложнить перевод наличных в США, получение виз для американцев или увеличить нормативную нагрузку на американские компании. Например, при введении первых тарифов резко увеличился срок растаможивания американских скоропортящихся товаров (мяса, фруктов) в портах Китая.

Пекин также может обложить налогом американские предприятия, проводить антимонопольные расследования или устанавливать повышенные экологические нормы. Добавим, что при президенте Обаме сотни американских компаний перебрались в Китай, поэтому эти простые меры могут оказать решающее значение на их прибыли.

4. Изолировать США

Си Цзиньпин может планомерно начать вытеснять США из партерства с Европой, Канадой и т. д., так как Трамп ведет торговые войны со всеми странами, с которыми Америка имеет дефицит торгового баланса. Если Китай действительно хочет вызвать бурю, то он может присоединиться к Транстихоокеанскому партнерству, от которого США отказались при Трампе, пишет CNBS. Тарифы между Китаем и этими странами будут сокращены или устранены и станет намного дешевле перемещать товары из одного места в другое.

5. Включиться в ядерную гонку вооружений

На самом деле, есть еще один достойный асимметричный ответ, который не усмотрели авторы в CNBS, — включение Китая в ядерную гонку вооружений.

О нем заявила китайская Global Times. "Стратегическое зазнайство Вашингтона частично может быть объяснено его абсолютным превосходством по атомному оружию, — отмечается в материале издания, являющегося структурным подразделением главной партийной газеты "Жэньминь жибао". — Мы превратились в державу, имеющую глобальное влияние, и нам приходится сталкиваться с более существенными, нежели в случае малых государств, рисками и давлением".

В статье подчеркивается, что "в один прекрасный день снобизм США перерастет в военную провокацию", в связи с чем КНР может столкнуться с крайне серьезными вызовами. "Мы должны признать, что усиление ядерной боеспособности — задача, которую Китаю необходимо решать в срочном порядке", — резюмируют обозреватели издания.

Читайте по теме:

Си Цзиньпинь Трампу: "Замучаетесь мусор вывозить!"

СМИ: Китай готовит жесткий удар в торговой войне с США

Россия начала свою торговую войну с США

Рогозин рассказал, как в шесть лет запустил ракету - без таксы Рогозин рассказал, как в шесть лет запустил ракету - без таксы

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...


Пока Трамп спасает 150 млрд.долларов США, Китай захватывает рынок в ИРАНЕ
Темы США Китай госдолг США торговая война торговая война США и Китая американские гособлигации
Обсудить
Актуальная аналитика
Кино
"Генезис 2.0" зрителя и "Кризис" жюри
Точка зрения
Каким станет мир без НАТО?
Мировая кооперация
У Си Цзиньпина есть один способ отомстить Трампу
Читательский топ
Самолеты Путина и Трампа сравнили по мощи и стоимости
В Катаре назвали причины, почему превзойдут Россию в 2022 году
Линия Путина: вдоль западных границ России началась военная стройка
В России готовы раскрыть сотни "незарегистрированных агентов" США
Субпродукты уберегут от многих болезней
Сейчас читают
У Си Цзиньпина есть один способ отомстить Трампу
Мировая кооперация
У Си Цзиньпина есть один способ отомстить Трампу Видео 
Как возвратиться в Рай
Православие
Как возвратиться в Рай Видео 
Под вопросом: Ашхабад отказывает Москве в главном
Авторские статьи
Под вопросом: Ашхабад отказывает Москве в главном Видео 
Как Моника Левински вогнала Билла Клинтона в долги
США и Канада
Как Моника Левински вогнала Билла Клинтона в долги Видео 
Си Цзиньпинь Трампу: "Замучаетесь мусор вывозить!"
Мировая кооперация
Си Цзиньпинь Трампу: "Замучаетесь мусор вывозить!" Видео 
Новости Все >
Токио возмущен конфискацией телефонов у японцев, посетивших Курилы
Названа болезнь - "ступенька" к развитию рака
С рейса Туркменабад - Ашхабад высадили 160 человек из-за родни президента
Империя Маска рушится: Tesla падает в бездну
Киев обвинил боксера Усика в предательстве Незалежной
Роскосмос сообщил об арестованных сотрудниках
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Самолеты Путина и Трампа сравнили по мощи и стоимости

Самолет российского президента Владимира Путина в два раза дешевле, чем судно американского лидера Дональда Трампа.

Самолеты Путина и Трампа сравнили по мощи и стоимости
В Катаре назвали причины, почему превзойдут Россию в 2022 году
Спорт
В Катаре назвали причины, почему превзойдут Россию в 2022 году
Министерство обороны
Линия Путина: вдоль западных границ России началась военная стройка
ФСБ
В России готовы раскрыть сотни "незарегистрированных агентов" США
Кремль
Путин: мне не нравится пенсионная реформа — как всему народу

Глава государства заметил, что не хочет "надуть" граждан, поскольку "ситуация будет меняться не в пользу рабочих". Тем не менее, окончательного решения нет.

Путин: мне не нравится пенсионная реформа — как всему народу
Что даст референдум в Донбассе, а потом и в Крыму
Украина
Что даст референдум в Донбассе, а потом и в Крыму
Спорт
МОК объявил о готовности принять Россию обратно
Украина
Референдум в Донбассе - многоходовочка или "слив"?
Кремль
Путин: мне не нравится пенсионная реформа — как всему народу

Глава государства заметил, что не хочет "надуть" граждан, поскольку "ситуация будет меняться не в пользу рабочих". Тем не менее, окончательного решения нет.

Путин: мне не нравится пенсионная реформа — как всему народу
СМИ Израиля рассказали об унижении туристов из бывшего СССР
Происшествия
СМИ Израиля рассказали об унижении туристов из бывшего СССР
ФСБ
В России готовы раскрыть сотни "незарегистрированных агентов" США
Общество
Стали известны дни отдыха во время праздников в 2019 году
Любовь Степушова У Си Цзиньпина есть один способ отомстить Трампу Любовь Степушова Антон Куликов Почти Gulag: почему страшно экс-послу Макфолу Антон Куликов Василий Амирджанов Нетаньяху не хватает хлора Василий Амирджанов
Комментарии
Почему США объявили российское оружие "полным отстоем"
Самолет с главой МВФ снова разгерметизировался в полете
Самолет с главой МВФ снова разгерметизировался в полете
США признали: вина России в уничтожении MH-17 не доказана
В России готовы раскрыть сотни "незарегистрированных агентов" США
Нетаньяху не хватает хлора
Киев обвинил боксера Усика в предательстве Незалежной
США признали: вина России в уничтожении MH-17 не доказана
Киев обвинил боксера Усика в предательстве Незалежной
Почему США объявили российское оружие "полным отстоем"
Дзюба: сборная России хотела вбить Виду в поле за "Слава Украине!"
Флот НАТО вошел в порт Одессы, как домой
Бунт туркменов против президента и цен жестко подавлен
Бунт туркменов против президента и цен жестко подавлен
Штирлицы от искусства или обычные предатели?
Власть изменит Конституцию для спасения страны или рейтинга?
"Пипл же "хавает": чем ушлые производители травят россиян
"На губу его!": командирам частей разрешат арестовывать солдат
Бунт туркменов против президента и цен жестко подавлен
Власть заставят провести референдум по пенсионной реформе?
Самострои и нелегальные дачи начнут массово сносить
Новости Армении
Шах и мат "Гюмри": Россия продала Армении оружие

Россия поставила Армении новейшее оружие на 200 миллионов долларов по кредитному договору. Осмотрительно ли это в условиях курса страны в НАТО?

Шах и мат "Гюмри": Россия продала Армении оружие
Как Моника Левински вогнала Билла Клинтона в долги
США и Канада
Как Моника Левински вогнала Билла Клинтона в долги
Новый мировой порядок Европы - вызов России
Европа
Новый мировой порядок Европы - вызов России
Каких соглашений США с Россией боятся в Иране?
Ближний Восток
Каких соглашений США с Россией боятся в Иране?
Референдум в Донбассе - многоходовочка или "слив"?
Украина
Референдум в Донбассе - многоходовочка или "слив"?
Китайский слон затопчет Россию?
Дальний Восток
Китайский слон затопчет Россию?
Почему Трамп не хочет "защищать Европу от Путина"
США и Канада
Почему Трамп не хочет "защищать Европу от Путина"
Как атеист Ципрас предал греков, православие и Россию
Балканы
Как атеист Ципрас предал греков, православие и Россию
"Белые каски" могут переехать в Солсбери
Мир
"Белые каски" могут переехать в Солсбери
Сербия опять не признала Косово. И даже больше
Балканы
Сербия опять не признала Косово. И даже больше
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался