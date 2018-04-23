Ялтинский форум прорвал изоляцию России

Завершил свою работу IV Ялтинский международный экономический форум. Время подвести его итоги и сделать выводы.

Участники форума

В IV Ялтинском международном экономическом форуме приняло участие 3122 человека, из них 612 иностранных участников из 71 страны мира, в том числе Великобритании, Польши, Украины, Франции, Италии, Чехии, Ливана, США и других стран. В форуме также приняли участие три депутата Европейского парламента: Николя Бе (Франция), Билл Этридж (Великобритания), Яромир Количек (Чехия).

Почетными гостями IV ЯМЭФ стали делегации сразу двух стран Австрии и Германии: более 100 бизнесменов, общественных деятелей, экспертов и политиков, включая депутатов Бундестага ФРГ — Маркус Фронмайер, Вальдемар Гердт, Робби Шлюнд, Штефан Койтер.

Впервые в форуме приняли участие делегации из Бельгии, Исландии, Мексики, Иордании и более чем 20 стран Африканского союза. Его представляли порядка 50 человек, включая 25 парламентариев, лидеров политических партий, высокопоставленных чиновников, известных экспертов и предпринимателей из Мали, Нигера, Лесото, Зимбабве, Марокко, Демократической Республики Конго, Сенегала, ЮАР, Бенина, Чада, Республики Конго, Уганды и других стран африканского континента. В частности форум посетили председатель Комитета по международным делам Сената Демократической Республики Конго Жан-Клод Мокени Атанингаму, мэр города Абомей-Калави (Бенин) Жорж Бада, председатель Комитета по контролю за бюджетом Национальной ассамблеи Чада Абакар Джаме Оутман, председатель Комитета по международным делам Национальной ассамблеи Чада Аджедум Уаддай, вице-спикер Национального собрания Нигера Умароу Танимун, депутат Национального собрания Нигера Умароу Абдурахаман, депутат Национального собрания Мали, генеральный секретарь партии "Африканская солидарность за демократию и независисмость" Умар Марико, специальный советник президента Зимбабве Кристофер Мутсвангва и другие.

Среди гостей и спикеров форума также были депутат Сейма Польши Яцек Вилк, чешский сенатор Ярослав Дубрава, итальянский сенатор Мануэль Вескови, член Палаты депутатов Италии Вито Коменчини, мэр города Бриен-ле-Шато (Франция) Николя Дюик, вице-мэр австрийского города Линц Детлеф Виммер, член Палаты депутатов Мексики Клаудиа София Коричи Гарсия, депутат Народного собрания Иордании Набиль Эльгишан и другие.

Приветственные адреса организаторам, участникам и гостям форума были направлены от депутата Европейского парламента, основателя партии "Национальный фронт" Жан-Мари Ле Пена, депутата Национального собрания Франции, председателя партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньяна и экс-премьер-министра Японии Юкио Хатояма.

Программа форума

19-21 апреля на полях IV ЯМЭФ прошло 67 мероприятий из них 46 деловых секций и три пленарных заседания "Будущее глазами молодежи", "Будущее России" и "Будущее мира".

В рамках тематических сессий спикеры, среди которых 300 российских и 70 иностранных, обсудили перспективы развития туризма, строительства, виноделия, свободных экономических зон и территорий опережающего развития, криптовалют и блокчейн-технологий, международного и межрегионального сотрудничества, механизмов противодействия fake news, вопросы экологии и качества жизни, будущей экономической политики России, цифровой безопасности, доступности финансовых услуг для бизнеса.

Кроме того, участники обсудили актуальные вопросы развития инфраструктуры городов, кадрового обеспечения промышленного роста, а также текущее состояние и перспективы устойчивого развития мировой экономической системы и международного сотрудничества с Россией.

Традиционно значительная часть программы была посвящена вопросам развития крымского региона. Участники обсудили Стратегию развития Крыма 2030 года, рассмотрели возможности внедрения Крымского стандарта, варианты развития бренда полуострова и интеграции региона в глобальную торговлю. К 180-летию Ялты в повестку также вошла специализированная секция "Ялта — территория дружбы", на которой мэрией города Абомей-Калави (Республика Бенин) и администрацией города Ялты подписан меморандум о побратимстве.

Глава министерства строительства России Михаил Мень поддержал инициативу о необходимости создания Всероссийской ассоциации застройщиков, которая была предложена сопредседателем "Деловой России" Андреем Назаровым.

В молодежных встречах ЯМЭФ, которые прошли в преддверие форума 18 апреля, приняло участие 296 молодых парламентариев и лидеров молодежных объединений и организаций из 36 стран. Соорганизатор Молодежных встреч ЯМЭФ Совет молодых дипломатов МИД России предложил создать "каркас" будущего долгосрочного мирного сосуществования государств. По их замыслу, заложить его фундамент способна "горизонтальная дипломатия".

Организатор секции "Экология и качество жизни. Сохранение биоразнообразия Земли" Фонд возрождения окружающей среды "Территория Мир" предложил всем участникам форума из десятков стран мира присоединиться к глобальному экокультурному тренду. В этой связи было инициировано проведение Дня чистого воздуха на ЯМЭФ-2019.

Пресса на форуме

Интерес к форуму растет не только со стороны участников, но и со стороны средств массовой информации. Если в прошлом году его работу освещало 250 представителей СМИ, то в этот раз на площадке работают уже более 350 журналистов из 100 российских и зарубежных редакций и телеканалов. Международными информационными партнерами ЯМЭФ впервые стали крупные иностранные медиахолдинги. Количество официальных информационных партнеров увеличилось практически вдвое, до 50 СМИ.

Международное волонтерское движение ЯМЭФ

Одним из важных событий форума стало учреждение Международного волонтерского движения Ялтинского международного экономического форума.

Участники договорились о содействии в установлении прямых связей и регулярного сотрудничества молодежи с представителями общественных организаций, бизнес-сообщества и государств с целью обмена опытом и информацией по широкому кругу вопросов, представляющих взаимный интерес, в том числе в сфере экономической политики.

Экспертный совет ЯМЭФ

В рамках ЯМЭФ-2018 начала формироваться постоянно действующая экспертная площадка — Экспертный совет ЯМЭФ, в который уже вошло порядка 30 экспертов из 20 стран.

Соглашения

По итогам IV ЯМЭФ было подписано 70 соглашений и меморандумов на общую сумму 162 миллиарда рублей. Из них крымско-сирийское сотрудничество порядка 62 миллиардов; B2B подписали соглашений на 42 миллиарда; соглашения и меморандумы, подписанные советом министров РК Крыма, — 58 миллиардов.

Подписание ряда соглашений проходило в закрытом режиме. Ключевыми инвестиционными соглашениями стали: создание торгово-ярмарочного комплекса "Базар", строительство торгово-выставочного комплекса, создание и развитие современного высокоэффективного сельскохозяйственного производства на базе бывшего военного совхоза "Гурзуфский", строительство молочного козоводческого комплекса на 8000 фуражных коз и организация переработки молока, строительство завода по производству стеклотары, строительство логистического комплекса, строительство отеля в аэропорту Симферополя и другие.

По отраслям:

— строительство и поставки строительных материалов — 29 миллиардов рублей;

— туризм и рекреация — 28 миллиардов рублей;

— сельское хозяйство — 26 миллиардов рублей;

— промышленность — 34 миллиарда рублей;

— прочие — 45 миллиардов рублей.

Кроме того, в рамках презентации проекта партнерства московско-крымских предпринимателей "Деловой хаб Москва — Крым" были подписаны соглашения, в частности, между министерством курортов и туризма Республики Крым и Ассоциацией по содействию в развитии и продвижении культурно-гастрономического туризма, а также В2В-соглашения между столичными и крымскими компаниями в таких сферах, как производство продуктов питания, развитие туризма (в том числе, гастрономического), яхтостроение и другие.

Также в рамках форума было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Республики Крым и правительством Республики Южная Осетия.

Ⅰ Ялтинская конференция "Экономическое развитие Сирии"

На полях форума прошла первая Ялтинская конференция "Экономическое развитие Сирии" при участии многочисленной правительственной делегации из Сирийской Арабской Республики под руководством Министра экономики и внешней торговли САР Самера Аль-Халиля.

В состав сирийской делегации на ЯМЭФ вошли 11 человек из правительства Сирии и 70 представителей бизнес-сообщества. К ним присоединились сирийцы, проживающие в РФ и других странах, сирийские журналисты, а также сотрудники посольства САР в РФ во главе с послом Риядом Хаддадом. Таким образом, общая численность делегации составила более 100 человек.

Сирийские участники форума представили все отрасли экономики САР, включая:

• сельское хозяйство;

• добычу полезных ископаемых;

• обрабатывающую промышленность;

• производство и распределение электроэнергии, газа и воды;

• строительство;

• торговлю;

• транспорт и связь;

• финансовую деятельность;

• туризм;

• прочие отрасли.

Были достигнуты следующие соглашения:

Соглашение о побратимстве городов Ялта и Латакия;

Меморандум о межрегиональном сотрудничестве между провинцией Латакия (САР) и Республикой Крым (Россия);

Меморандум о взаимодействии между общероссийской общественной организацией "Деловая Россия" и Сирийско-российским деловым советом по развитию двусторонних предпринимательских проектов. В рамках меморандума планируется подписать соглашения на общую сумму 62 миллиарда рублей в таких сферах, как сельское хозяйство, промышленность, рекреация и другие.

Напомним, ЯМЭФ организован фондом "Крымконгресс" и правительством Республики Крым при поддержке Администрации Президента РФ. Организационный комитет IV ЯМЭФ возглавили глава Республики Крым Сергей Валерьевич Аксенов и сопредседатель общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Андрей Геннадьевич Назаров.

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