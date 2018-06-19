Истерика Петра Порошенко по поводу "Северного потока — 2" объясняется тем, что у него нет денег на модернизацию украинской ГТС, после того как газ уйдет из украинской трубы. Однако он объявил о заговоре в ЕС с целью запретить его строительство. Кто его поддержит?
Петр Порошенко в своей колонке на портале Medium заявил, что начал переговоры с партнерами из Евросоюза для создания единой группы по остановке строительства газопровода "Северный поток — 2". "Я убежден, что совместными объединенными усилиями мы сможем его остановить", — написал украинский президент. По его мнению, это "абсолютно политиканский проект", направленный на то, чтобы лишить Украину примерно трех миллиардов долларов в год транзитных денег. "Три миллиарда долларов — это та сумма, которая сегодня тратится на всю оборону Украины. Вам понятно, для чего он строится? Не для того, чтобы экономическими факторами провести диверсификацию. А для того, чтобы оставить Украину без денег на финансирование нашей обороны", — подчеркнул Порошенко.
По его словам, сейчас Россия не атакует Украину только потому, что "в результате агрессии будет остановлена газотранспортная сеть (ГТС)", но "Северный поток — 2" якобы развяжет Путину руки. Порошенко также выразил уверенность в том, США "решительно настроены" на борьбу с новым российским газопроводом, а против возможных санкций США "никто не пойдет".
Заметим, что госсекретарь США Майк Помпео на слушаниях комитета по иностранным делам палаты представителей заявил, что "у нас есть реальная возможность отсоединить их (европейцев. — Ред.) от России во многих аспектах". "Мы должны продолжать оказывать давление, чтобы свернуть "Северный поток — 2". Мы не должны увеличивать зависимость Европы от российских энергетических поставок. Если нам это удастся, мы поможем Европе прочнее стоять на ногах", — заметил госсекретарь.
Но "мы" — это пока только Польша. Варшава устами вице-министра энергетики Михала Куртыки потребовала от Евросоюза ускорить работу над изменениями в газовой директиве ЕС, которая усложнит строительство газопровода "Северный поток — 2". Согласно документу, все газопроводы, включая иностранные, которые пролегают морским путем, должны подчиняться Третьему энергопакету, предусматривающему разделение функций поставщика и транзитера газа, а также обеспечение доступа к трубе третьих сторон.
Однако Болгария, председательствовавшая в ЕС в течение шести месяцев этого года, не перенесла голосование новой редакции директивы на уровень послов и министров. С 1 июля председательство перейдет к Австрии, там тоже "заговорщикам" не приходится ждать понимания. Так как на недавней встрече Владимира Путина с премьером Себастьяном Курцем была зафиксирована приверженность Австрии к строительству "Северного потока — 2".
Могла бы присоединиться Швеция, но она уже выдала разрешение на строительство газопровода, так же как и Германия, и Финляндия. Остается Дания, но это не ключевой партнер, его можно территориально обойти. Мало того, Дания, как и Финляндия, может сказать "нет" трубопроводу только по экологическим соображениям. "В настоящее время Дания не может принимать во внимание внешнюю политику, политику безопасности или политику обороны, когда кто-то подает заявку на строительство трубопровода, газа или электричества на территории Датского моря", — сказал датский министр по вопросам климата и энергетики Ларс Кристиан Лиллехольт. Дания уже давала положительное заключение по экологии по "Северному потоку — 1". с чего бы ей менять свое мнение?
Как сказал "Правде.Ру" директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов, Порошенко постоянно делает свои заявления о том, что он против "Северного потока", "что это политический проект, который душит Европу, Украину и вообще всю свободу в мире". "И мне очень странно, что вы возбуждаетесь по этому поводу, потому что этот человек не имеет никакого отношения к проекту "Северный поток — 2", его никто не спрашивает, его страна никоим образом не задействована в этом проекте, а те страны, которые задействованы, они спокойно дают разрешения и финансируют свои доли", — заметил эксперт для "Правды.Ру".
"Не обращайте внимания на заявления Порошенко, а также его союзников — это Польша и страны Балтии. Они делали заявления против "Северного потока — 1", но это ни на что не повлияло, проект был реализован, сейчас успешно работает. То же самое произойдет и здесь", — сказал Сергей Правосудов в интервью "Правде.Ру". "Проблема Порошенко понятна: когда сократится объем транзита, большую часть ГТС придется закрывать, а это означает не только потерю транзитных денег, но и потерю возможности поставлять газ собственным потребителям. Когда отключается большая часть труб, то систему нужно сильно модернизировать, на это нужны деньги, а денег особо нет. Поэтому такая истерия", — резюмировал Сергей Правосудов в беседе с корреспондентом "Правды.Ру".
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