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Автор Любовь Степушова

Держись, "Газпром": Порошенко плетет сети заговора

Экономика » Правила игры » Мировая кооперация

Истерика Петра Порошенко по поводу "Северного потока — 2" объясняется тем, что у него нет денег на модернизацию украинской ГТС, после того как газ уйдет из украинской трубы. Однако он объявил о заговоре в ЕС с целью запретить его строительство. Кто его поддержит?

Держись

Заговор Порошенко

Петр Порошенко в своей колонке на портале Medium заявил, что начал переговоры с партнерами из Евросоюза для создания единой группы по остановке строительства газопровода "Северный поток — 2". "Я убежден, что совместными объединенными усилиями мы сможем его остановить", — написал украинский президент. По его мнению, это "абсолютно политиканский проект", направленный на то, чтобы лишить Украину примерно трех миллиардов долларов в год транзитных денег. "Три миллиарда долларов — это та сумма, которая сегодня тратится на всю оборону Украины. Вам понятно, для чего он строится? Не для того, чтобы экономическими факторами провести диверсификацию. А для того, чтобы оставить Украину без денег на финансирование нашей обороны", — подчеркнул Порошенко.

По его словам, сейчас Россия не атакует Украину только потому, что "в результате агрессии будет остановлена ​​газотранспортная сеть (ГТС)", но "Северный поток — 2" якобы развяжет Путину руки. Порошенко также выразил уверенность в том, США "решительно настроены" на борьбу с новым российским газопроводом, а против возможных санкций США "никто не пойдет".

Кого берут в заговорщики?

Заметим, что госсекретарь США Майк Помпео на слушаниях комитета по иностранным делам палаты представителей заявил, что "у нас есть реальная возможность отсоединить их (европейцев. — Ред.) от России во многих аспектах". "Мы должны продолжать оказывать давление, чтобы свернуть "Северный поток — 2". Мы не должны увеличивать зависимость Европы от российских энергетических поставок. Если нам это удастся, мы поможем Европе прочнее стоять на ногах", — заметил госсекретарь.

Но "мы" — это пока только Польша. Варшава устами вице-министра энергетики Михала Куртыки потребовала от Евросоюза ускорить работу над изменениями в газовой директиве ЕС, которая усложнит строительство газопровода "Северный поток — 2". Согласно документу, все газопроводы, включая иностранные, которые пролегают морским путем, должны подчиняться Третьему энергопакету, предусматривающему разделение функций поставщика и транзитера газа, а также обеспечение доступа к трубе третьих сторон.

Однако Болгария, председательствовавшая в ЕС в течение шести месяцев этого года, не перенесла голосование новой редакции директивы на уровень послов и министров. С 1 июля председательство перейдет к Австрии, там тоже "заговорщикам" не приходится ждать понимания. Так как на недавней встрече Владимира Путина с премьером Себастьяном Курцем была зафиксирована приверженность Австрии к строительству "Северного потока — 2".

Могла бы присоединиться Швеция, но она уже выдала разрешение на строительство газопровода, так же как и Германия, и Финляндия. Остается Дания, но это не ключевой партнер, его можно территориально обойти. Мало того, Дания, как и Финляндия, может сказать "нет" трубопроводу только по экологическим соображениям. "В настоящее время Дания не может принимать во внимание внешнюю политику, политику безопасности или политику обороны, когда кто-то подает заявку на строительство трубопровода, газа или электричества на территории Датского моря", — сказал датский министр по вопросам климата и энергетики Ларс Кристиан Лиллехольт. Дания уже давала положительное заключение по экологии по "Северному потоку — 1". с чего бы ей менять свое мнение?

Дело не только в деньгах на оборону

Как сказал "Правде.Ру" директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов, Порошенко постоянно делает свои заявления о том, что он против "Северного потока", "что это политический проект, который душит Европу, Украину и вообще всю свободу в мире". "И мне очень странно, что вы возбуждаетесь по этому поводу, потому что этот человек не имеет никакого отношения к проекту "Северный поток — 2", его никто не спрашивает, его страна никоим образом не задействована в этом проекте, а те страны, которые задействованы, они спокойно дают разрешения и финансируют свои доли", — заметил эксперт для "Правды.Ру".

"Не обращайте внимания на заявления Порошенко, а также его союзников — это Польша и страны Балтии. Они делали заявления против "Северного потока — 1", но это ни на что не повлияло, проект был реализован, сейчас успешно работает. То же самое произойдет и здесь", — сказал Сергей Правосудов в интервью "Правде.Ру". "Проблема Порошенко понятна: когда сократится объем транзита, большую часть ГТС придется закрывать, а это означает не только потерю транзитных денег, но и потерю возможности поставлять газ собственным потребителям. Когда отключается большая часть труб, то систему нужно сильно модернизировать, на это нужны деньги, а денег особо нет. Поэтому такая истерия", — резюмировал Сергей Правосудов в беседе с корреспондентом "Правды.Ру".

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