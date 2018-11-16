Украинским олигархам откажут в российской кормушке

Какие санкции и для чего ввела, наконец-то, Россия против Украины, которая долгое время ведет себя крайне враждебно? Почему наша власть так долго медлила и тем самым поддерживала Украину экономически? Против кого будут направлены эти меры?

Об этом и многом другом"Правде.Ру" в программе "Точка зрения" рассказал профессор кафедры сравнительной политологии РУДН, доктор философских наук Юрий Почта.

Это, по его мнению, попытка подтолкнуть украинцев к выбору адекватного правительства и способ наказания украинских олигархов, которые качают из России деньги, спонсируя при этом войну в Донбассе.

— На торговлю с Россией у Украины до сих пор приходится примерно 20 процентов товарооборота — так же как с Турцией. Мы очень взаимосвязаны даже после того, как Украина постаралась отрезать все возможные связи с Россией. Какие санкции может ввести наше правительство, чтобы, с одной стороны, простое население Украины не очень пострадало, а с другой стороны, по украинским олигархам был нанесен сильный удар?

— Официально наше правительство заявляет, что все делается в соответствии с Указом Путина. Это — рамочный документ, там действительно нет ни даты, ни количества, ни списка реальных санкций.

К тому же там даже есть важная оговорка, что если Украина откажется от своих санкций, то действие этого Указа тоже будет приостановлено. То есть мы даже сейчас готовы договориться, мы готовы к диалогу. Да, мы не хотим ущерба для населения Украины.

В данном случае нашим противником выступает украинская власть и теснейшим образом связанный с ней бизнес. Про украинское государство сами украинцы говорят, что оно враждебно своей стране, враждебно своей истории, оно уничтожает Украину как возможное государство. Про санкции сейчас четко говорится, что будут заморожены активы отдельных украинских олигархов и политиков, которые себя проявили как ультрарадикалы, то есть те, кто более всего антироссийски настроен.

— Порошенко — среди них, будут его активы заморожены?

— Я думаю, наконец-то — да. Дальше действительно будет запрет на перекачку капиталов из России на Украину. Давно пора прекратить такое положение, что заводы Порошенко здесь работали и прибыль выводилась на Украину, на благо семьи Порошенко.

Третье — это ограничение на поставку каких-то товаров. Речь идет, насколько были даны объяснения, про ограничение на поставки продовольствия, металла и нефтепродуктов.

— Мы еще покупаем какое-то продовольствие у Украины?

— Что-то покупаем, да. Все-таки для Украины, где промышленность сильно уменьшает свой объем, сельское хозяйство хоть какое-то остается, и это действительно может быть болезненным для них. Но здесь начинаются вопросы: собственно, окажут ли эти меры, эти санкции российские реальное воздействие на украинских политиков и олигархов?

И здесь начинается дискуссия. Потому что на Украине сейчас уже выдвигается масса версий. Самые простые: да не может такого быть, россияне же — гуманные, они не смогут нанести удар по экономическим интересам Украины, тем более всего населения. Нет, нет, это — просто невозможно…

Другие — особо упертые — говорят о том, что российские санкции означают, что Россия перестала мечтать о поглощении Украины и сейчас начнет с ней вести дело как с независимым государством. Это — наше счастье, наша победа. Теперь мы точно сможем уйти в Европу и так далее, Россия нас не будет сдерживать.

Еще одна позиция состоит в том, что санкции ничего не изменят, хотя бы потому что санкции вообще редко меняют политическую позицию противных сторон.

Другое дело, что отдельные олигархи попытаются договориться с Россией.

Еще на самой Украине начнутся вопросы, что те, кто попал под санкции, настоящие патриоты, а кто не попал, те — сомнительные, значит, ведут дела с Россией, они — агенты России, к ним надо присмотреться… Поэтому будет очередной виток обострения внутри украинской элиты.

— Нам это выгодно? Как это отразится на России?

— Это — дальнейшая дестабилизация украинского государства. Иметь рядом с собой дестабилизирующееся государство — сложно и опасно. Тем более Украина имеет ядерные, атомные электростанции, они сейчас в очень плохом состоянии — плохое обслуживание, попытки внедрить американские твэы чреваты катастрофами.

На Украине сейчас катастрофическая ситуация со здоровьем населения, медицина стала гораздо менее доступная. Поэтому там — огромное количество людей с самыми сложными, тяжелыми болезнями, включая СПИД, туберкулез и прочее-прочее. Эти люди приезжают к нам со сложными, неизлечимыми часто вариантами того же туберкулеза.

Украина в данном случае уже представляет для нас опасность не только с точки зрения авантюристической внешней политики, но и с точки зрения того, что само население уже является как бы токсичным, опасным с точки зрения здоровья для нас самих. Надо об этом тоже как-то думать…

— Скоро на Украине начнется предвыборная кампания, в марте будут президентские выборы. Надо бы население подготовить так, чтобы они выбрали адекватного реального политика.

Но для этого нужно ввести такие санкции, чтобы население Украины стало жить совсем плохо и, наконец-то, поняло, что курс Порошенко и всей этой компании против связей с Россией ведет страну к полному краху.

— В общем-то, такие предложения-предсказания делаются рядом наших политиков: вот, наконец-то, по Украине будет нанесен серьезный удар, Украина задумается. Часть украинских олигархов понесет миллиардные потери. Это, наверное, больше желаемое, чем действительное.

И раньше, когда мы делали какие-то попытки, поддерживая отдельных кандидатов в президенты или действующих президентов, это не приводило к успеху никакому.

Наши усилия слишком незначительны по сравнению с действиями западных кураторов Украины, которые сидят в Киеве во всех структурах и четко, строго контролируют, чтобы в нужном направлении развивались все политические процессы. Так что, наверное, все-таки эти санкции — это больше мера такая психологическая.

В любом случае мы также не можем дальше терпеть и как бы даже молчаливо поощрять деятельность наших предпринимателей, которые там работают и, таким образом, фактически помогают этому режиму, деятельность наших банков, которые там терпят убытки, но непрерывно пополняют свои резервы для того, чтобы там остаться.

То же самое касается нашего союзника — Белоруссии, которая туда поставляет определенные товары и нефтепродукты и фактически тоже поощряет это правительство в его прозападной и антинародной деятельности.

То есть эти санкции не решат наших отношений с Украиной, эти санкции не разрушат экономику. Мы этого, кстати, и не планируем, об этом четко говорится.

Если бы мы хотели разрушить экономику Украины, мы еще в 2014 году прекратили бы полностью поставки газа или твэлов или ввели бы визовый режим, запретили украинцам приезжать на работу в Россию.

Нашли бы и еще какие-то эффективные способы. Но мы этого не делали и делать не будем. Обрушивать экономику соседнего государства — это безумная политика. Это могут делать американцы, они это любят. Они периодически говорят: мы вбомбим эту страну в каменный век, чтобы они поняли, что такое демократия.

В феврале 2015-го президент Соединенных Штатов Барак Обама радостно заявлял о том, что экономика России разорвана в клочья. Но это — преступные мечты. Мечтать о том, чтобы экономика одной из крупнейших стран мира с ядерным потенциалом была разорвана в клочья и народ ее голодал и страдал, может только американский политик, и то — крайне безответственный.

Источник фото: president.gov.ua

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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