Соседи по ЕС могут отомстить Германии за "Северный поток-2"

Немецкие СМИ обсуждают "беспрецедентное" письмо американского посла Ричарда Гренелла немецким концернам Uniper и BASF — инвесторам газопровода "Северный поток-2", с угрозами наложения на них санкций за "деятельность в российском секторе экспортных энергетических трубопроводов".

Давление идет только на Германию

"Американский посол оказывает беспрецедентное давление на немецкие компании", пишет FAZ. С тех пор как он вступил в должность в мае 2018 года, он постоянно "боролся" с "Северным потоком-2", но с письмом "вышел на новый уровень". По мнению газеты, такой подход не только противоречит всем дипломатическим практикам, но его "трудно объяснить рационально", хотя бы потому, что "Газпром" дал понять, что завершит проект в одиночку, если инвесторы уйдут.

Кроме того, стройка уже близится к завершению, запланированному на конец 2019 года, то есть остановить ее ни физически, ни юридически невозможно. Проложена большая часть трубопровода, завершено строительство перехода к наземной газовой сети в Грайфсвальде, найден альтернативный маршрут вокруг датского острова Борнхольм.

FAZ удивляет что предупреждения разосланы только немецким концернам, а вот к британско-голландской энергетической компании Shell, Engie из Франции и австрийской OMV, с инвестициями общей стоимостью 9,5 миллиардов евро, "письма счастья" не прилетели. В ответ на запрос FAZ, представитель американского посольства сказал "вкратце", что письмо было согласовано с Вашингтоном и представляло собой не угрозу, а "четкий сигнал".

Мотивы санкционного давления США

Со своей стороны Der Spiegel продолжает тему анализом "страха проблемной зависимост " от экспорта газа из России "с 34 процентов до более чем 50 процентов".

"Страх проблемной зависимости от России преувеличен", — заявил газете Стефан Мейстер, эксперт Немецкого совета по международным отношениям (DGAP). Он полагает, что в случае конфронтации, поставки из России вполне можно будет заменить СПГ из Катара, Алжира или США через крупные терминалы, построенные повсюду в Европе. "Единственный мотив такого давления — это намерения американских производителией сжиженного газа стать крупнейшим поставщиком СПГ в Европе к 2025 году с завоеванием"не менее 50 процентов" рынка.

Есть и политический мотив, указывет Der Spiegel. В Акте CAATSA говорится, что подход к "Северному потоку-2" состоит в "помощи американским союзникам и партнерам и укреплении внешней политики США ". Имеется в виду Украина, которая, по мнению издания, сама все делает для того, чтобы ее труба стала бесперспективной.

Спор вокруг "Северного потока-2" длится уже давно и "подорвал репутацию Германии в ЕС", сказал Стефан Мейстер. Германия сейчас в глазах многих соседних стран, выглядит "плохишем". Вполне возможно, что это заставит их "отомстить", и соседи по ЕС блокируют интересы Германии, предупредил эксперт.

Как будут мстить Германии соседи по ЕС

Издание Focus публикует интервью Михаэля Хармса исполнительного директора Восточного комитета немецкой экономики. Возможные санкции опасны не только для немецких компаний, но так же для европейских, полагает он. Это затронет экономические интересы Европы и будет означать "резкое вмешательство в европейский суверенитет, что мы решительно отвергаем", сказал Хармс.

На вопрос будут ли возможны европейские контрсанкции против США, бизнесмен ответил, что это зависит от голосования в ЕС, "где проект вызывает некоторые споры". "Я не могу сейчас предсказать результат, но мы в Германии с нашими более крупными европейскими партнерами, я полагаю, сделаем это", - резюмировал Михаэль Хармс.

Заметим, что повод для "мести" есть у стран Восточной Европы, которые полагают, что газ из Германии станет для них дороже, чем поступающий сейчас по украинской трубе, однако недавняя инициатива по продолжению "Турецкого потока" в Европу через Болгарию, Сербию, Словакию - в Австрию, вероятно, снимает эти опасения.

Financial Times предполагает, что Италия выступила против продления антироссийских санкций Евросоюза в "отместку" за то, что Германия пытается протянуть себе отдельный трубопровод, а в свое время заблокировала "Южный поток" в Италию. Если это такая месть, то мы не против.

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Мнение: противники "Северного потока-2" хотят лишь понравиться США