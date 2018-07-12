"План Маршалла" Китая – угроза для России и США?

После успешной экономической экспансии Китая в Центральную Азию для Поднебесной наступил новый этап: Пекин приступил к реализации своего рода "плана Маршалла" для Ближнего Востока, выделив 20 миллиардов долларов для восстановления экономики арабских государств. Кроме того, Китай и арабские страны создадут межбанковское объединение на три миллиарда долларов.

Об этих масштабных планах заявил на днях с трибуны VIII Форума китайско-арабского сотрудничества в Пекине председатель КНР Си Цзиньпин. Он уточнил, что первый транш в размере 15 миллионов долларов выделен Палестине и еще 90 миллионов направлены на гуманитарные проекты в Йемене, Ираке, Ливане и Сирии. То есть речь идет о самых бедных странах Ближнего Востока, которые пострадали от гражданской войны.

Не забыли в Китае и о самых богатых странах Персидского залива, в том числе о Саудовской Аравии: Пекин наращивает военно-техническое сотрудничество с Эр-Риядом. В частности, достигнута договоренность о поставках саудовцам 30 разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов Rainbow-4.

Кроме того, Пекин готов финансировать реализацию строительства скоростной железной дороги из Саудовской Аравии в Израиль. Пока этот проект находится в стадии обсуждения.

Цель Поднебесной весьма амбициозна — вытеснить Россию и США из Ближнего Востока не путем военных операций, а за счет создания гигантской финансовой паутины, которая поставит страны Ближнего Востока в экономическую зависимость от Китая. Можно предположить, что 20 миллиардов долларов, выделяемые Ближнему Востоку в рамках своего рода "плана Маршалла", будут вложены в развитие межбанковских связей, а также создание транспортных артерий в рамках масштабного проекта "Один пояс — один путь".

Этот проект предусматривает возрождение "Великого Шелкового пути" за счет создания обширной инфраструктурной сети от западных границ Китая до восточных и южных границ Евросоюза. Транспортные коридоры, которые соединят Центральную и Восточную Азию с Ближним Востоком, включают железные дороги и автомагистрали, а также морские и воздушные пути, трубопроводы и линии электропередач.

Новые транспортные коридоры, которые охватят около четырех миллиардов населения планеты, позволят Поднебесной доминировать на европейских и азиатских рынках. Ближний Восток занимает важное место в гигантском проекте Пекина, так как этот регион является своеобразным транзитным пунктом, соединяющим Азию и Европу.

Одна из главных целей экономической экспансии Поднебесной на Ближний Восток — получить доступ к богатейшим нефтегазовым ресурсам Персидского залива. По данным экспертов, к 2020 году объем потребления природного газа в Китае увеличится до 420 миллиардов кубометров, и в этой связи Пекину нужны дешевые энергоресурсы из региона Ближнего Востока.

Первый и очень важный шаг в этом направлении сделан. Китайская национальная нефтегазовая компания CNPC договорилась с Тегераном о том, что в случае санкций США против французской Total в Иране китайский газовый гигант примет эстафету у французов на месторождении в Южном Парсе. Об этой договоренности сообщил министр нефти Ирана Биджан Намдар Зангане. Таким образом китайская CNPC будет контролировать 80 процентов доли в проекте освоения месторождения в Южном Парсе, запасы которого оцениваются в 50 триллионов кубометров газа.

А что касается нефти, то Китай делает основную ставку на импорт "черного золота" из Саудовской Аравии. В настоящее время доля саудовской нефти в китайском импорте не превышает 15 процентов от всего потребляемого в Поднебесной объема. Пекин предложил Эр-Рияду увеличить объем закупаемой нефти, но с одним условием: саудовцы должны отказаться от доллара и при расчетах по нефтяным сделкам перейти на юани. В марте 2017 года саудовский король Салман в ходе визита в Пекин подписал пакет коммерческих соглашений с Поднебесной на баснословную сумму в 65 миллиардов долларов.

Пока Москва и Вашингтон никак не комментируют экономическую экспансию Пекина в регион Ближнего Востока. Однако в ближайшие несколько лет, когда Поднебесная окончательно подчинит своему влиянию финансовую систему целого ряда ведущих арабских стран, Россия и США должны будут решить дилемму: либо признать экономическое доминирование Китая в Персидском заливе, либо пожертвовать собственные гигантские финансовые ресурсы, чтобы сохранить страны Ближнего Востока в орбите своего влияния.

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