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Автор Редакция рубрики "Экономика"

Новые санкции убьют США, а не Россию

Экономика » Правила игры » Мировая кооперация

Стремление США наказать Россию за вмешательство в американские выборы понятно и похвально, пишет Ричард Савайя, вице-президент Национального совета внешней торговли, в своей статье для The Hill.

Новые санкции навредят США, а не России. 390604.jpeg

Именно эту цель и преследуют те, кто разработал новые санкции в отношении России. Однако их предложения являются иллюстрацией к тому, как работает закон непреднамеренных последствий, пишет автор.

Законопроект, известный как DETER ("Об отмене избирательных угроз путем проведения красных линий") и разработанный сенаторами Марко Рубио и Крисом Ван Холленом, предполагает введение санкций против широкого круга российских компаний и отраслей промышленности, если директор национальной разведки США посчитает, что вмешательство произойдет и на будущих американских выборах.

Законопроект DETER получил свое развитие в конгрессе. Однако если его положения будут приняты и реализованы, то санкции, которые содержит документ, могут нанести ущерб экономике США и законным интересам союзников США, оставив Кремль невредимым.

Законопроект DETER может вбить клин в уже пошатнувшиеся отношения между США и ЕС в вопросах, касающихся санкций. Этот документ также может дестабилизировать энергетический и финансовый рынки и существенно урезать деятельность американских компаний в России, оставив открытыми двери для китайских или европейских конкурентов.

Хуже всего то, что вероятный ущерб, который США нанесут сами себе, затмит тот ущерб, который Штаты хотят нанести России. Российские фирмы понесли бы ненамного большие потери, чем те, что они уже несут при нынешних санкциях, в то время как американские компании были бы вынуждены сворачивать совместные предприятия, отказываться от новых проектов и брать на себя серьезные финансовые расходы.

Положения законопроекта будут касаться почти каждой российской государственной компании, включая некоторые из крупнейших в мире банков и энергетических компаний. Санкции также нацелены и на "Газпром" — главного поставщика природного газа в Европу. И угроза российского возмездия может внести еще больший раздор в единый фронт санкционной политики ЕС и США.

Американские компании будут вынуждены оставить большинство совместных предприятий в России. Это означает, что российская компания, покупающая долю в проекте в любой точке мира, фактически даст хорошего пинка любой американской компании-конкуренту.

Нефтяные компании США окажутся в стороне, так как многие из важнейших нефтяных месторождений мира изучаются и эксплуатируются российскими фирмами и их китайскими партнерами. Даже критически важные проекты, которые поддерживают США, чтобы помочь Европе избежать энергетической зависимости от России, такие как Трансадриатический трубопровод (TAP), не смогут избежать санкций США, поскольку в нем обязательно участвует российская компания, являющаяся миноритарным акционером.

Эффект будет ощущаться во всех отраслях: американские компании не смогут перевозить грузы по российским железным дорогам, компания Boeing не сможет сотрудничать с российскими авиакомпаниями, а коммуникационный гигант AT&T не будет иметь возможности использовать российские телефонные коммуникации. Это только несколько из многих примеров, которые можно привести.

Американские фондовые индексы и финансовые рынки также столкнутся с тяжелыми последствиями, поскольку рублевые облигации российского правительства и банков мгновенно станут незаконными активами для хранения баланса. Американские компании, торгующие в России, обнаружат, что они больше не имеют доступ к российским банкам.

Промышленники и аналитические центры уже озвучивали свои тревожные мысли относительно вышеуказанных последствий. Тем не менее реакция конгресса была весьма и весьма странная. Оказывается, у законопроекта DETER теперь есть конкурент, который может сделать негативные последствия сильнее в два раза.

Речь идет о законопроекте DASKAA ("Акт о защите американской безопасности от агрессии Кремля"). Этот документ, разработанный сенаторами Линдси Грэмом и Бобом Менендесом, предполагает введение против России еще более драконовских санкций, которые запретят американским энергетическим компаниям участвовать в любом энергетическом проекте в любой точке мира, если в нем участвует какая-либо российская энергетическая компания. Например, если российская компания владеет одним процентом трубопроводных систем в Бразилии, то американские компании могут быть вытеснены из такого проекта на законных основаниях, а российские компании будут без устали подсчитывать прибыль, которую они таким образом заполучили.

Это не означает, что США не должны отвечать на действия российских властей по вмешательству во внутренние процессы, полагает автор. Прошлым летом был принят законопроект CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"), который получил поддержку обеих партий, промышленников и аналитических центров США. По мнению автора, конгресс должен сосредоточиться на исполнении наложенных санкций, которые могут быть эффективными только если они больно ударят по своим прямым целям, при этом американские компании не должны пострадать от сопутствующего ущерба. Санкции также должны быть частью союзной стратегии для достижения разумных изменений в политике другой страны.

Источник фото: Fotodom.ru

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"Санкции против России не стоит драматизировать"
Темы США экономика США экономика России санкции против России нефтегазовая промышленность
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