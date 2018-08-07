США зарвались в санкционной войне

Ответ Евросоюза на антииранские санкции серьезно снижает репрессивный потенциал мирового жандарма. Недалек тот момент, когда "плохиши" мира начнут объединяться в противостоянии американцам по очень неблагоприятному для США сценарию.

Европейский ответ Вашингтону

Европейский союз автоматически с 7 августа ввел "Блокирующий регламент", запрещающий компаниям ЕС выполнять экстерриториальные санкции США, наложенные на Иран. Кроме того, он запрещает исполнение решений иностранных судов, принятых на основании этих санкций.

Это серьезное противодействие европейцев значительно снизит действие санкций, так как евро является мировой резервной валютой: все банки держат в активах до 30 процентов в евро. И что самое неприятное для Вашингтона — европейским компаниям есть где кредитоваться, даже помимо своего эмиссионного центра — Европейского центрального банка. Например, французская нефтяная компания Total профинансировала свой проект по строительству завода "Ямал-СПГ" в России в китайских банках.

"Танцуют все!"

Вашингтон на протяжении последних лет расширял финансовые и другие секторальные санкции не только в отношении России, Венесуэлы, Северной Кореи, но угрожал подобными Китаю — за "агрессивное поведение" в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Санкциями могут считаться и пошлины на импорт в США китайских товаров на общую сумму 250 миллиардов долларов — не случайно в Европе их называют "карательными мерами". Кроме того, с КНР до сих пор не сняты санкции (ограничен доступ к высоким технологиям) по событиям на площади Тяньаньмэнь 1989 года.

В отношении санкционирования России американцы просто зарвались. В США уже никто не помнит первопричину первых санкций — возложение на Россию вины за трагедию с малайзийским "Боингом" в небе над Донбассом. Минфин США при составлении "кремлевского списка" в 2018 году упоминает следующие причины: "вмешательство в выборы", поддержку Башара Асада, невыполнение минских договоренностей и кибератаки.

Перед уходом на каникулы конгрессмены пообещали России новые санкции, в том числе экстерриториальные ограничения на покупку российских долговых обязательств (ОФЗ), что может обвалить рубль. Крупнейшие госбанки и компании, "Газпром" в том числе, уже ограничены в кредитовании на западных площадках. Это, по сути, экономическая атака на Россию, причем ее причины не в поведении Кремля, а в желании выиграть внутриполитическую борьбу перед выборами. Конгресс наказывает президента за желание "поладить с Путиным", а Трамп, чтобы доказать конгрессу, что никто другой не наказывал Россию так, как он, "даже Обама".

Но нам от этого не легче. Если цена на нефть упадет, России грозит дефолт, потому что она не имеет своего эмиссионного центра, экономика России не суверенна, так же как и иранская.

Асимметричный ответ Китая

Самый неприятный сюрприз США может преподнести Китай, который уже намекал на то, что "стратегическое зазнайство" американцев в АТР объясняется их превосходством по атомному оружию. Именно поэтому Пекин должен ускорить процесс развития передовых баллистических ракет, таких как "Дунфэн-41", и продемонстрировать всему миру твердую решимость защищать национальные интересы, пишет Global Times.

Объединение "плохишей" не за горами

Пока каждый отстаивает свои интересы, но для американцев может наступить очень неприятный момент объединения отрезанных от доллара экономик, что приведет к ускорению образования многополярного мира в нежелательном для США контексте — не с их подачи при многих уступках со стороны других полюсов силы, а при их противодействии с утерей политического влияния на бывших союзников и противников.

В первый лагерь входит теперь не только ЕС, но и Турция, которая тоже недавно подверглась санкциям, они станут больше ориентироваться на себя и свой бизнес. Второй лагерь сможет не обращать внимания на "просьбы" США сохранить либеральные правительства у власти (как в России), или свернуть свои ядерные программы, как в Иране, или прекратить искусственно занижать курс юаня, что увеличит их суверенитет.

Получится ли теперь у Вашингтона свергнуть режим в Венесуэле, если Россия и Китай помогают Каракасу в создании "петро"? Это будет первый опыт привязки национальной валюты к криптовалюте. А вдруг опыт будет успешным?

Россия и Китай начинают продавливать санкционный режим в ЦАР, КНДР через Совбез ООН. Если сейчас конгресс возьмется в пику Трампу за эти страны, Китай и Россия могут перестать делать попытки образумить Вашингтон и начнут расширять помощь демонстрирующему лояльность Ким Чен Ыну, с которым хотят говорить Сеул и Токио…

Не исключено, что закрепить свое присутствие в АТР захочет и Европа. Напомним, что торговый обмен между Европой и Азией через Транссибирскую магистраль увеличивается бешеными темпами — на 40 процентов в год, по данным минтранса. Проект "Один пояс — один путь" способен стать двигателем формирования полюса силы в Евразии, где Россия будет соединительным мостом.

Могут появиться и другие коалиции, которые будут относиться к санкциям как к неизбежному злу или добру, как кому нравится. Если нельзя отменить американскую глупость, пусть с ней живут, а мы будем жить своим умом.

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