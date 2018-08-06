Конгресс США увлекся санкциофилией

Вырождение творческой составляющей американских парламентариев свело дипломатию к использованию одного инструмента — санкций. Причем повод может быть любым, и не важно, реальный или из области фантастики. Само слово так часто произносится в медиа, что, вероятно, скоро начнут называть девочек новым ласковым именем — Санкция.

Фото: Fotodom.ru

Расписаться в никчемности многочисленных спецслужб, признаться и хвалиться тем, что иностранное государство определило исход президентских выборов в США, могут лишь потерявшие связь с реальностью политические деятели. Отнести свою страну к группе банановых республик — дорогого стоит.

2 августа в США родился новый законопроект, который был внесен на рассмотрение американских законодателей. Да, это новые санкции против России. Как говорил Виктор Черномырдин, "никогда такого не было и вот опять!"

Предполагается запретить гражданам и компаниям Соединенных Штатов сотрудничать с русскими нефтяными корпорациями, инвестировать в энергетические проекты и осуществлять любые сделки с облигациями государственного долга России.

Несмотря на предупреждения экспертов, включая и министра финансов США Стивена Мнучина, что подобное решение может навредить самим американцам и в целом мировой экономике, документ все-таки сочинили.

Причем всерьез полагают, что принятие законопроекта защитит США от "агрессии России" и позволит довести до уровня сокрушительного экономическое, политическое и дипломатическое давление на Кремль.

Российскую экономику, "разорванную в клочья", уже сумели увидеть сотни тысяч иностранных болельщиков и представителей медиа во время прошедшего Чемпионата мира по футболу. Примечательно, что теперь и европейские политики стали держаться в стороне от заявлений американских авантюристов с пониженной социальной ответственностью.

Почему с пониженной? Хотя бы потому, что, зарабатывая дивиденды на продаже своего главного товара — американского доллара, сами же грозятся ограничить возможности России и ее торговых партнеров по всему миру в транзакциях в вечнозеленой валюте.

Пугают и отключением от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей — SWIFT. Раньше стращали отрешением от благ VISA и Master Card. Пугнули, получили ответку — русскую национальную платежную систему "Мир", которая работает и расширяет охват держателей ее карт в России. В интеграции с китайской UnionPay она становится фактически международной. Вероятно, американские операторы платежных систем уже в восторге от перспективы потерять доходы в России.

О русской системе, способной заместить SWIFT, говорилось вскользь, но об уровне ее возможностей и степени готовности не сообщалось ни слова. Возможно, американские санкциофилы сильно удивятся ее запуску, как в свое время изумились неожиданному изменению уровню оснащенности русских армии и флота.

Дальше что? Американский софт? Не уверен, что такие гиганты, как Microsoft, Apple и Google, станут прыгать от счастья, если подобные ограничения случатся. Помимо не полученной прибыли в России, пойдут прахом и дорогостоящие усилия компаний по борьбе за соблюдение авторских прав.

Некоторые аналитики предсказывают падение рубля на 15 процентов из-за возможных санкций против госдолга России. В то же время специалисты обращают внимание, что санкции против российского госдолга — это санкции против мировой финансовой системы. Разрушительный эффект домино может привести к плачевным итогам для мировой экономики, в том числе и для самих американцев.

Прежние угрозы военного характера в отношении непослушных США государств, судя по процессу размножения санкций, стали неактуальными. И это тоже сильнейший раздражитель для страны, военный бюджет которой самый большой в мире. Ведь достаточно стремно все время ждать вопроса от налогоплательщиков: мол, куда же деньги уходят, если привычная дубина неэффективна?

Полагаю, что если простому обывателю заметно, что прежние угрозы в финансовой сфере не остались без внимания Кремля, то вероятно, что проработаны и меры по противодействию новинкам, включая и асимметричные сюрпризы.

Вывод активов России из США, тесные контакты Москвы и Пекина, возможно, в недалеком будущем приведут к результатам, о которых пока можно догадываться. То, что американские политики сумели интегрировать торговую войну во внутриполитические заморочки, вряд ли сослужит США добрую службу.

Под американские санкции попадают многие крупнейшие европейские компании, иностранные государства, включая и союзников США. Турция, которая во времена Карибского кризиса едва не стала клоном Семипалатинского ядерного полигона, тоже получила порцию санкций. Канада, Мексика и Европа не так давно схлопотали американскую санкционную оплеуху под политкорректным названием — пошлины.

Наверное, катарсисом санкционной паранойи станет введение американцами санкций в отношении самих США. Ну уж, если доводить все до полного абсурда, надо быть последовательными. Как говорил один из героев легендарного советского фильма, "совсем озверел Черный Абдулла. Ни своих, ни чужих не жалеет!"

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