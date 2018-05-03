Coda про санкции

Многоактная международная постановка "про антироссийские санкции" четко являет миру ожидаемое фиаско. Сравнивая с видом искусства, нами любимым, санкционный "хайп" напоминает балетную форму па-де-де, где партии вариаций слишком затянулись. И далеко не по вине России — признанного гранд-балетмейстера, кстати. Мы еще на стадии антре (выхода) были открыты к адекватному диалогу. Но американские "виртуозы" (и некоторые отечественные "подражатели") давно коммерциализованной геополитики продолжают танец "во имя демократии", будто не обращая внимания, что в зале уже гаснет свет…

И что танцору мешает?

Прошедший в Крыму IV Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) доказал, что "танцору" мешает укрепляющийся рационализм партнеров и их здравый взгляд на реальность, выстраиваемую в ретроспективе. Любая постановка не создается в одиночку — нужна команда, от режиссера до уборщиков сцены. А разногласия в труппе, как и в любом коллективе, к успеху не ведут.

На каких санкционных контрапунктах устойчиво играют США? Во-первых, касаясь места проведения мероприятия, Крым не наш… Но он именно "наш" — это республика, которая на свободном референдуме выбрала вхождение в состав Российской Федерации. И все фоновые шумы об "аннексии" здесь не только методологически, но и логически неуместны. Не говоря уже об отсутствии уважения к демократическому волеизъявлению крымчан и об исторической кооптации региона. Не случайно политический мэтр Жан-Мари Ле Пен сказал в приветствии к участникам форума: "Я с самого начала поддерживал Крым как часть Российской Федерации. Мы все знаем, что исторически Крым всегда был российским". В унисон звучит и Ян Чарногурский, премьер-министр Словакии в 90-х: "Воссоединение Крыма с Россией прошло в соответствии с правовыми нормами. Автономия давала крымскому парламенту право организовать плебисцит. Необходимо учитывать тот факт, что исторически Крым был неотъемлемой частью России".

И еще одно высказывание, очень знаковое, от депутата Национальной ассамблеи Мали, председателя партии SADI Умара Марико: "Всем известно, что благодаря прозрачному свободному голосованию население Крыма сделало выбор в пользу того, чтобы остаться с Россией. Что может быть ещё более цивилизованным и демократичным? И те, кто не хотят этого слышать, являются настоящими дикарями и не могут иметь права относиться к цивилизованному миру".

"Истина страстей" (А. Хачатурян о балете "Спартак")

Во-вторых, возвращаясь к контрапунктам, "разорванной в клочья" (Б. Обама) экономике России миру предложить нечего. А между тем спикер ЯМЭФ, председатель Комитета по международным делам Сената Демократической Республики Конго Жан-Клод Мокени, упрекнуть которого в предвзятости было бы нелепо, заявляет: "Ялтинская конференция не похожа на женевскую: там в основном разговоры, а здесь российская сторона занимает прагматичную позицию и предлагает реальные действия".

Депутат Сейма Польши Яцек Вилк говорит о перспективах бизнес-содружества: "Польше и России необходимо экономическое сотрудничество. Например, здесь поляки могли бы заняться яхтостроительством — у нас хорошо развита эта сфера. Ну и конечно, наши бизнесмены заинтересованы в сфере туризма". Поддерживает оратора и депутат Европарламента от Чехии Яромир Количек: "Возможности для инвестирования в Крым можно найти и в условиях санкций". Поэтому и здесь места для заготовленного Западом адажио не остается — Россия ускорила и нарастила темпы собственной экономики, сделав ставку на импортозамещение, сегмент МСБ и защиту собственных компаний, попадающих в блэклисты санкций, начинавшихся с высоких ораторий о гражданских свободах и скатившихся к глобальному долларовому диктату от "исключительной" нации. Заметим, что сейчас в Государственной Думе разрабатывается законопроект о введении ответственности, вплоть до уголовной, за соблюдение иностранных санкций на территории России. Спикер Госдумы Вячеслав Володин неоднократно отмечал необходимость реагирования на поддержку антироссийских мер соотечественниками — физическими и юридическими лицами, что дополнит уже предложенный законопроект об ответных шагах в сторону зарубежных санкционных "сценариев" и их исполнителей.

Что будет в коде?

В коде (в финале) произойдет то, что уже активно совершается сегодня. Это в противовес третьему пункту — санкции поддержат все, кому скажем, и столько, сколько скажем. А вот британский представитель в Европарламенте Билл Этридж считает, что "не должно быть никаких санкций, очень важно, чтобы политическая обстановка успокоилась, и это касается обеих сторон — и Европейского союза, и России". В торжестве профессионального и делового климата со времен Ганзейского союза заверяет и депутат Бундестага доктор Робби Шлюнд: "Санкции ведут к конфликтам, из которых получают выгоду только единицы. И если бизнесмены и компании хотят вместе работать, то найдут путь для сотрудничества". А вице-мэр австрийского города Линц Детлеф Виммер еще более категоричен: "Мы приняли решение выступить против санкций в отношении России, мы будем бороться за активное сотрудничество с Россией".

О главном же — великой международной угрозе — в призме экономики напоминает министр экономики и внешней торговли Сирии Самер Аль-Халиль: "Инвестиции в Сирию открыты сегодня для всех дружественных стран, во главе с Россией. Но инвестировать в Сирию смогут только страны, который были вместе с нами, бок о бок, в борьбе против терроризма". И Европа вторит: "Мы должны перестать поддерживать санкции против России, потому что нам нужно вместе бороться с терроризмом и исламизмом" (депутат Национального собрания Франции, председатель партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян). Надеемся, что в коде "про санкции" нам не придется делиться на друзей и остальных — потому что в любой момент миру, жизни на Земле могут понадобиться те самые единые усилия, которые издавна укрепляются в Ялте: от Ялтинской конференции 1945-го до Ялтинского форума уже нового столетия.

Павел Князев, политический юрист, директор Аналитического института "Лаборатория законодательства"

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