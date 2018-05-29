Если бензин дорожает - это хорошо для дорог

Бензин будет дорожать несмотря на обещания правительства снизить акцизы, сказал "Правде.Ру" общественный активист Петр Шкуматов. Если мы хотим иметь хорошие дороги, то бензин должен стоить 80-95 рублей за литр, как в Европе и Турции. Если кто не заметил, теперь бюджет на покрытие дорожных расходов формируется, как и там, за наш счет, сказал "Правде.Ру" координатор движения "Общество синих ведерок".

С 21 по 25 мая розничные цены на бензин Аи-92 и Аи-95 в России в среднем по стране выросли на семь процентов. И это после того, как премьер Дмитрий Медведев поручил минфину проработать снижение акцизов на бензин и дизельное топливо, что, по мнению властей, сдержит рост цен на внутреннем рынке.

Антимонопольная служба РФ сделала заключение о том, что российские производители, в частности "Роснефть", снизили поставки на внутренний рынок. По мнению ведомства, действия компаний и могли вызвать рост цен. Ранее трейдеры прогнозировали, что если рост цен будет продолжаться такими темпами, то цена топлива к лету может взлететь на пять рублей и это не предел.

Антимонопольная служба подчеркивает, что, по действующему законодательству, цены на нефтепродукты не подлежат государственному регулированию. Участники рынка устанавливают стоимость своей продукции самостоятельно. Антимонопольная служба констатировала, что если розничные цены на популярнейшую марку Аи-92 с января по май выросли на семь процентов, то оптовые — на 30 процентов. При этом с 1 по 22 мая розничные цены выросли на пять процентов, а оптовые — на 12 процентов.

Ситуацию "Правде.Ру" прокомментировал координатор движения "Общество синих ведерок" и один из учредителей общественно-политической организации "Лига избирателей" Петр Шкуматов.

— Цена на бензин в розницу только за одну неделю мая выросла примерно на рубль. С чем это связано?

— Если раньше дороги финансировались отдельно из бюджета, в котором появлялась некая строка на содержание дорог, и не понятно было, откуда эти деньги пришли, то сейчас за содержание, ремонт и развитие дорожной сети платят непосредственно пользователи этих дорог, то есть автомобилисты. Если кто не заметил, именно для этого появилась система "Платон".

Цена топлива определяется у нас двумя основными факторами. Первый — это цена самого топлива, а второй — это акцизы. Плюс еще, по мелочи, — это прибыль заправки, прибыль нефтяной компании, стоимость транспортировки и т. д. Примерно треть розничной цены бензина — это цена непосредственно самого бензина, две трети — это, соответственно, акцизы, налоги, сборы и т. д. Акцизы идут на ремонт и содержание дорог, их сейчас еле хватает на поддержание дорожной сети.

Конечно, есть неэффективное использование денег, воровство и коррупция в дорожной среде, но это из другой плоскости. Если мы хотим иметь дороги как в Европе, то бензин у нас будет стоить тоже как в Европе. Чудес не бывает.

— И сколько должен стоить бензин, чтобы были хорошие дороги?

— 85-90 рублей. В этом случае финансирование дорожной отрасли увеличится в два раза, и, соответственно, этих денег будет хватать не только на текущее поддержание дорог в нормальном состоянии, но и на развитие, на строительство, на реконструкцию.

— А как же тогда со складывающейся ситуацией коррелируется обещание снизить акцизы?

— Обещать — не значит жениться. Дело в том, что Путин в "майских указах" четко прописал, что необходимо уделить внимание дорогам, они должны прийти в нормативное состояние, там указаны цифры. Для того чтобы это все произошло, необходимо дополнительно к существующим расходам на дороги добавить пять триллионов рублей, по 800 миллиардов рублей в год. У государства таких денег нет в бюджете, откуда оно их возьмет? Вот вам и ответ.

— Дети уже понимают, что если бензин дорожает, продукты автоматически тоже дорожают, инфляция растет… Получается, борьба с ней, заявленная правительством, отменяется?

— Вклад топлива в инфляцию — сомнительный. Могу привести расчет на пальцах, чтобы было понятно. Вы везете 40 тонн картошки по 25 рублей за килограмм. Итого, стоимость груза — миллион рублей. Стоимость перевозки, допустим, из Липецкой области в Москву, вам обойдется примерно в 30 тысяч рублей. То есть в цене картошки стоимость доставки получается три процента. А теперь давайте посмотрим, насколько подорожает доставка, если бензин станет стоить на десять процентов дороже.

Фура, которая везет 40 тонн картошки, тратит примерно шесть-семь тысяч рублей на бензин. При подорожании на десять процентов она затратит — 7700. На 700 рублей подорожала картошка ценой в миллион рублей, ну на 1000, это 0,01 процента. А если вы будете лампочки везти — там будет одна тысячная процента.

— Незначительно…

— Конечно. Помните, когда по "Платону" дискутировали, насколько подорожает товар? На самом деле — в пределах 0,01, 0,001 процента.

— Это математическая задачка, которую частный предприниматель может решить по-своему… В свою пользу… И объяснить подорожание товаров именно тем, что подорожал бензин. Для тех, кто не умеет считать.

— Товары у нас дорожают, потому что у нас экономики как таковой нет. У нас нет конкуренции, не работают федеральные монопольные службы, в результате потребителям выкручивают руки банально, везде, на каждом шагу. И норма прибыли для таких квазимонополистов в 50, 100, 200 процентов является нормальной.

— Как вы относитесь к тому, что ФАС обвинила в росте цен на бензин нефтяные компании, которым, по мнению этого ведомства, выгоднее экспортировать бензин, чем реализовывать его на внутренним рынке?

— Если им выгодней экспортировать топливо и нефть, чем реализовывать на внутреннем рынке, то они это делают. Мы же в ВТО состоим, соответственно, эти правила установлены самим правительством, частью которого является ФАС. У нас свободная экономика. Если я могу продать товары за 1000 рублей, а они говорят, продавай на внутреннем рынке за 700… Слушайте, давайте я вам скажу, работайте журналистом не за 70 тысяч рублей, а за 30?… Вы покрутите пальцем у виска.

— Неужели ничего с этим поделать нельзя и цены на бензин будут расти?

— Я даже больше скажу: исходя из "майских указов" Путина, потенциал роста цены на бензин от текущего уровня и в ценах 2018 года — 15 рублей за пять лет. Но там будет еще инфляция накопленная. ;словно говоря, в номинальном выражении, скорее всего, будет 20-25 рублей. В общем, нас ждет к 2024 году бензин марки 95 по 70 рублей за литр.

— Понятно, что бизнес как возил, так и будет возить. А обычные люди наверняка откажутся от использования автомобилей в пользу городского транспорта?

— Нет, не откажутся. Для многих людей автомобиль — это не столько комфорт, сколько необходимость. Средняя зарплата у нас — 30 тысяч по стране. Средний пробег — десять тысяч километров, это тысяча литров бензина. Каждый автомобилист в среднем расходует в год 1000 литров по 40 рублей. Он был по 35 рублей — это 35 тысяч, по 45 — это 45 тысяч рублей. Расходы среднего автомобилиста вырастут на десять тысяч рублей в год, на 800 рублей в месяц. Для жителя Барнаула это будет в два-три раза чувствительней, нежели для жителя Москвы.

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