Антироссийские санкции исподтишка. История одного бизнеса

Возможно ли сегодня возбудить уголовное дело в России, инициируя его из США? Представляете, это вполне возможно! А можно ли, написав жалобы во все мыслимые инстанции на незаконно возбужденное уголовное дело, ожидать, что кто-то хотя бы для вида заинтересуется вопросом? Оказывается, нет…

Представьте, два предпринимателя живут себе и живут, добра наживают. Один, правда, особо в бизнес не вникает, так как доля в нем досталась, как принято говорить, "на халяву". Только и делает, что получает дивиденды, строго по всем правилам, без сбоев и задержек. Через жену, которая является гражданкой США… Другой пашет без выходных и праздников, сохраняет, приумножает, борется за каждую копейку. И вот наступает момент, когда тот, который в США, видимо, вдруг решает, что его партнер не так ведет бизнес, мало пашет и надо бы его наказать, а бизнес отобрать.

Необходимо заметить, что человек он уважаемый. Ара Аршавирович Абрамян сейчас проживает с семьей в США. Имеет обширные связи в России. Называет себя президентом Союза армян России. Президент России ему вручает ордена, он на своем юбилее выслушивает приятные слова от политиков самого высокого ранга. Вокруг него вьются десятки предпринимателей, ведь Ара Аршавирович, по их мнению, может решить любой вопрос.

В общем, уважаемому человеку, видимо, по поводу бизнеса со своим российским партнером не очень удобно говорить лично, да и смотреть в глаза ему тоже. И к генеральному директору российской компании от партнера по бизнесу приходит опытный адвокат Александр Карафелов. Зайдя на его официальный сайт сразу понимаешь: с этим человеком можно иметь дело — грамоты от руководителей силовых структур, благодарности и добрые слова.

Приходит этот адвокат и заявляет, что надо бы "подвинуться", иначе будет плохо, и первым делом обращается в суд. Там его ожидает полное фиаско, и тогда странным образом включаются очень похожие на рейдерские механизмы. Один из них — возбуждение уголовного дела.

Необходимо заметить, что к этому времени акции той компании, о которой речь в статье, переводятся на родственника Ары Аршавировича Абрамяна. Так что уважаемый в России человек, проживающий в США, вроде как и ни при чем уже…

Уголовное дело, надо отдать должное нашим правоохранителям, возбуждалось не "по щелчку", а долго и мучительно. Почему-то в одних документах дата возбуждения — сентябрь 2016 года, в других — сентябрь 2017-го, в третьих — ноябрь 2017-го. Фактически недоброе генеральный директор российской компании почувствовал впервые в начале 2017 года. У него были затребованы определенные документы, приходили полицейские с повестками, на допрос вызвали. Потом все стихло. В сентябре приехал молодой сотрудник полиции, что-то формально поспрашивал у генерального директора и скромно удалился. Ни о каком уголовном деле речи не было. "Оснований вас в чем-то подозревать нет", — сказал тогда сотрудник полиции.

Прошло еще полгода. Наступил январь 2018-го. И тут впервые генеральный директор узнал именно что об "уголовном деле". Раздался звонок, последовала странная повестка — без статьи, по которой возбуждено дело, и без даты. Только все очень грозно. Генеральный директор был вызван на разговор следователем Следственного управления ЦАО ГУВД по городу Москве подполковником Калакуцкой. Что, собственно, у него хотели выяснить, генеральный директор компании, правда, так и не понял.

И тут опять все затихло. Прошло еще три месяца. И вдруг вокруг вожделенного бизнеса снова все зашевелилось… На беседы стали приглашать всех, кто так или иначе был связан с компанией. Выяснилось, что "дело" продолжает расследоваться, только ведет его теперь следователь Следственного управления ЦАО ГУВД по городу Москве лейтенант Мироненко. И — о чудо! — в повестках, наконец, появилась статья, по которой "дело", собственно, было возбуждено — часть 1 статьи 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями").

Чтобы защитить бизнес, незамедлительно были направлены жалобы на незаконно возбужденное уголовное дело в приемную Президента РФ, в структуры МВД, в прокуратуру, начиная с генеральной, в Государственную Думу… И что вы думаете? Ответов — пачка. Система вроде работает. Но, к сожалению, все эти бумажки годятся если только для учебного пособия про то, как необходимо отвечать на жалобы, чтобы ничего не делать и чтобы придраться к отвечающему в принципе было невозможно. А ведь людям за это зарплату платят из наших с вами кровных! И где же искать справедливости после этого?

Кстати, на днях было вынесено очередное решение Арбитражного суда города Москвы, которое постановило отказать в удовлетворении исковых заявлений Хачатряна В. С. племянника Абрамяна А. А., на которого он переписал акции (решение по делу № A40-177365/17 136-1243 от 11.04.18 года.). Может быть, правоохранительные органы ознакомятся с этим решением и, наконец, закроют пресловутое затянувшееся так называемое "уголовное дело", на которое у нашего государства уже достаточно ушло сил и средств его налогоплательщиков?