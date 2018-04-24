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Автор Любовь Степушова

Как "белый и пушистый" Китай "сожрал" Европу

Экономика » Правила игры » Бизнес

Западные СМИ получили задание создать "враждебность" вокруг имиджа Китая. России не стоит опасаться китайских инвестиций, считает Сергей Санакоев, давший интервью "Правде.Ру". Однако так ли это?

Как

Агентство Bloomberg сообщило, что за последние десять лет Китай купил или инвестировал в активы в Европе не менее 318 миллиардов долларов, причем эта активность была на 45 процентов выше активности США. Под контролем Китая оказались 360 компаний, четыре аэропорта, шесть морских портов, 13 футбольных команд.

Авторы указывают, что не учтены еще не менее 40 миллиардов долларов от сделок по разработке месторождений и операций на фондовых рынках, а также доля в девять миллиардов долларов в компании Daimler AG, которая производит автомобили Mercedes-Benz. Китай "сожрал" около десятка офисных башен лондонского Сити и финансовых районов британской столицы, пишет Bloomberg.

Как сказал "Правде.Ру" президент Российско-китайского аналитического центра Сергей Санакоев, "западные СМИ нагнетают страсти, показывая угрозу, исходящую из Китая". Это связано с тем, что "началась активная фаза торговой войны между США и Китаем. И в этой фазе американцы потребовали у своих вассалов немедленно поднять голос и сказать: "Вот смотрите: страшная опасность — Китай".

По мнению эксперта "Правды.Ру", если бы речь шла об инвестициях США, "никто бы не говорил о страхах, все бы говорили о том, что это нормальный экономический глобализм". В приобретении этих перечисленных активов не было нарушения европейского законодательства, поэтому выискивание китайских владельцев активов в Европе — это информационная часть того противостояния, которое называется "недобросовестная конкуренция", сказал "Правде.Ру" Сергей Санакоев.

По его словам, "эти же страхи раздуваются, когда речь идет о России". "Мне часто задают вопрос: "Вы не боитесь, что какое-нибудь наше стратегическое предприятие уйдет под контроль китайскому предприятию?" Я отвечаю: "Не боюсь, потому что сегодня они принадлежат олигархам, которые вообще никому не подконтрольны", — заметил эксперт в интервью "Правде.Ру".

Сергей Санакоев добавил в беседе с корреспондентом "Правды.Ру", что из примерно 100 миллиардов ежегодных инвестиций Китая в мир на Россию приходится примерно полтора процента. "Это катастрофически мало для двух серьезных соседей с общей границей в четыре тысячи километров", — считает эксперт "Правды.Ру".

"Китайцы за сорок лет реформ Дэн Сяопина привлекли триллионы долларов прямых инвестиций, потому что были открыты и приглашали: "Пожалуйста, зайдите, создайте рабочие места, хотите мы вам землю бесплатно дадим, от налогов на какой-то период освободим". Целые поколения предприимчивых китайцев выросли на этих методах. Они думают, что такое же отношение сегодня должно быть и в России к ним. Вместо этого они натыкаются на разговоры о китайской экспансии. И они говорят: "Ребята, пошли вы на хрен, вы что, думаете, что вы единственные, куда можно вложить наш капитал?" — рассказал "Правде.Ру" Сергей Санакоев.

По мнению эксперта "Правды.Ру", "надписи на китайском языке в парке "Зарядье" или в аэропортах — это не потому, что китайцы выдвинули на переговорах такое требование, а потому, что мы хотим завлечь китайских туристов, заработать на этом денежку". "Здесь ничего ровным счетом такого экспансивного нет. Есть только выгода российской стороны и конъюнктура, ради чего они все это делают", — резюмировал китаист.

Отметим, тем не менее, что китайские фирмы, скупая предприятия в мире, становятся собственниками активов без ограничений и привлекают к деятельности свои строительные и сервисные службы, привозят китайский персонал, они не интегрируются в страны, а интегрируют их в себя.

А на территории Китая китайские власти всегда требуют, чтобы иностранцы работали через совместное предприятие с китайской фирмой. То есть препятствуют тому, чтобы кто-то мог стать единоличным владельцем китайской собственности. Некоторые ключевые сектора вообще закрыты для иностранных инвесторов. Это добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство, строительство, энергетика и другие отрасли, которые контролируются государством.

Сейчас Европа в ответ вводит механизмы по ужесточению контроля над своими стратегическими компаниями и инвестициями в них. Так, немецкий регулятор запретил китайскому инвестфонду Fujian Grand Chip Investment Fund LP покупку немецкого производителя микрочипов Aixtron SE. Таким же путем надо идти и России. Своих олигархов можно поставить под контроль, и пример тому — Ходорковский, а вот иностранных — никогда.

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