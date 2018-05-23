Контрсанкция на Booking.com вышла комом, а идея отличная

Надо не запрещать Booking, а заставить его выполнять российские законы, сказал "Правде.Ру" вице-президент Ассоциации туроператоров России Илья Уманский. Согласимся с экспертом, только один маленький вопросик — а как заставить без ввода ограничительных мер, которые были и предложены Сергеем Войтовичем?

Минкультуры, вероятно, решило быть первым в применении принятого 22 мая закона о контрсанкциях и поручило "Ростуризму" проработать вопрос о целесообразности ограничения работы ресурса Booking.com, через который многие россияне заказывают отели, билеты, то есть путешествуют самостоятельно. Этот сервис удобен, надежен и даже дает скидки. Минкультуры явно не хватает положительных историй в его "книге отзывов", но новость вызвала резко отрицательную реакцию среди отельеров и туристов.

Напомним, принятый закон "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств" предполагает, что кабинет министров будет "вправе прекратить или приостановить действие международного сотрудничества с недружественными иностранными государствами, а также с организациями, находящимися под их юрисдикцией либо прямо или косвенно подконтрольными таким государствам или аффилированными с ними".

Дельное предложение

Собственно, обсуждаемый сервис — американский. Его центральный офис расположен в Амстердаме. Инициатор запроса — руководитель компании "Свой ТС" Сергей Войтович объяснил в интервью trn-news.ru, что Booking не несет ответственности перед туристом, не следит за достоверностью сведений на платформе, "умывает руки" в случае повышения цен, "самостоятельные туристы не застрахованы от подобных ситуаций и недобросовестных поставщиков, а правоохранительные органы не могут защитить туристов".

По словам Войтовича, Booking юридически зарегистрирован в Амстердаме и налоги платит Нидерландам, "поэтому с точки зрения финансов правительство США может не заметить убытка". "Но ведь смысл санкций не всегда в том, чтобы нанести урон экономике или репутации. Целью может быть намерение вразумить нарушителей. В данном случае призвать участника российского туристического рынка к соблюдению российского законодательства, к ответственности. Главное, что в России заметят оздоровление отрасли, а капитализация отразится на ВВП", — сказал бизнесмен.

Как испугались минкультуры и "Ростуризм"

"Минкультуры России не имеет полномочий по запрету на использование сервиса Booking.com, равно как и планов по какому-либо регулированию его деятельности на территории Российской Федерации. Более того, ведомство категорически против подобной постановки вопроса в принципе", — сказала РБК директор департамента туризма и региональной политики минкультуры Ольга Ярилова. Она уточнила, что в министерство поступило обращение от Войтовича, а минкультуры направило письмо в профильное ведомство, то есть в "Ростуризм". "Это абсолютно стандартная процедура, которая носит технический характер", — подчеркнула Ярилова.

"Ростуризм", со своей стороны, отписался на своем сайте, что не поддерживает предложение по ограничению действия данного сервиса на территории России, поскольку он востребован российскими гражданами, которые активно пользуются его возможностями для организации самостоятельных турпоездок по стране и за рубеж.

И есть хочется, и худеть хочется

Как сказал "Правде.Ру" вице-президент Ассоциации туроператоров России Илья Уманский, если это политика, то рассуждать о бизнесе сложно. Люди будут пользоваться сервисом через VPN-протоколы, все равно найдут возможность, заметил эксперт "Правды.Ру". Что касается рынка, то нагрузка заказов через Booking.com колеблется в зависимости от региона от 10 до 30 процентов — в южных курортных регионах.

По мнению Ильи Уманского, в России есть альтернативы американскому сервису, поэтому введение подобных санкций приведет к тому, что "будут приниматься внутренние решения и рынок достаточно быстро позволит этим аналогам вырасти". Эксперт "Правды.Ру" считает целесообразным заставить Booking.com выполнять существующие российские законы. "У сервиса миллиардные обороты, и, конечно, нам стоит задуматься о том, чтобы налоги на этот оборот остались в России. И второй момент — у нас есть законодательство, которое регулирует размещение данных наших граждан на серверах на территории России. Неплохо было бы сделать так, чтобы этот участник рынка этот закон исполнял. Но запрещать этот ресурс — это выстрел в ногу, потому что это инструмент, которым пользуются миллионы наших сограждан", — сделал вывод Илья Уманский для "Правды.Ру".

Согласимся с экспертом, только один маленький вопросик — а как заставить без ввода ограничительных мер, которые и были предложены?

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