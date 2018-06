У "спящей" британской компании Lehram Capital Investments Ltd оказалась русская "крыша"

Правоохранительные органы Великобритании, в сотрудничестве со своими коллегами из Королевства Испании и Французской Республики, начали проверку деятельности британской компании Lehram Capital Investments Ltd.

Фото: REX/Shutterstock

Эта структура, за которой стоят одиозные российские предприниматели Руслан Ростовцев и Рустэм Магдеев, подозревается в связи с российским криминалитетом, в частности с лидерами измайловской и севастопольской ОПГ. Скандал настолько крупный, что британский реестродержатель Companies House of England and Wales проводит свое независимое расследование, и если информация подтвердится, то Lehram Capital Investments Ltd. исключат из реестра.

Судебные издержки без поддержки

Вчера агентство "Прайм" сообщило о том, что британский регистратор юридических лиц Companies House заявил: компания Lehram нарушала законодательные требования, связанные с оформлением годовой отчетности, а это является уголовно наказуемым — регистратор начал проверку по данному вопросу. В лучшем случае Lehram отделается штрафами, в худшем — компанию исключат из реестра с возбуждением уголовного дела.

Несколько лет назад Lehram Capital Investments Ltd. уже оказывалась в эпицентре скандала, связанного с добычей угля на шахте "Грамотеинская", расположенной в Кемеровской области Российской Федерации.

Напомним, 15 октября 2013 года публичная компания "Евраз", принадлежащая структурам Романа Абрамовича и Александра Абрамова, чьи акции торгуются на лондонской бирже под тиккером "EVR", опубликовала пресс-релиз, в котором сообщалось о продаже за 10 тыс. рублей компании Lehram Capital Investments Ltd. шахты "Грамотеинская", входившей в состав ОАО "ОУК "Южкузбассуголь". В сообщении подчеркивалось, что на момент сделки на балансе шахты отсутствовали долговые обязательства, при этом по состоянию на 30 июня 2013 года общая стоимость активов шахты "Грамотеинская" составляла $13 млн, тогда как за 2012 год убыток предприятия до вычета налогов равнялся $19 млн. Правда позже KPMG оценивала активы уже в $8,5 млн.

Однако уже в декабре 2013 года выяснилось, что новые собственники вместе с новым менеджментом шахты "Грамотеинская" во главе с директором гражданином Казахстана Игорем Рудыком прекратили выплату заработной платы сотрудникам, в результате чего в ситуацию была вынуждена вмешаться администрация Кемеровской области.

Тогдашний руководитель региона Аман Тулеев в своем выступлении на телеканале "Россия 1" открыто назвал новых собственников "проходимцами", которые "бросили шахту вместе с коллективом", а сам Игорь Рудык был задержан правоохранительными органами за нарушение миграционного законодательства.

В итоге шахта "Грамотеинская" была продана и перешла под управление известного российского промышленника Александра Щукина, который "на входе" потратил более 200 млн рублей — погасил возникшие задолженности предприятия по зарплатам и наладил работу, фактически при этом позаботившись о более чем 800 человек — сотрудников предприятия и членов их семей. Всего за весь период владения активом Александр Щукин потратил почти $50 млн — вложил в расширение производства, ремонт, социальную поддержку.

Опытный руководитель Аман Тулеев не сильно ошибся со своей оценкой компании Lehram Capital Investments Ltd., назвав их "проходимцами". Так, через два года, 13 декабря 2015 года, британская газета The Guardian опубликовала материал, в котором, в частности, указывалось, что "спящая" (от английского слова "dormant", то есть не ведущая предпринимательской деятельности) компания Lehram Capital Investments Ltd. оценивает шахту "Грамотеинскую" в 250 млн фунтов стерлингов, которые она решила требовать в судебном порядке с новых владельцев и членов их семей, проживающих в Лондоне.

Правда иски против структур Александра Щукина были поданы только в России, да и те не сразу, а с опозданием. И этому были объяснения — иски Lehram совпали с обострением отношений Александра Щукина и его бывшего партнера Руслана Ростовцева, который "увел" у Щукина миллиардные активы. Щукин и Ростовцев судятся в разных юрисдикциях, и Руслану Ростовцеву было выгодно открыть еще один фронт против Щукина — со стороны Lehram.

Для британско-колумбийской компании Lehram Capital Investments (она находится под контролем колумбийских бизнесменов, хоть и зарегистрирована в Великобритании) потеря угольного актива не была критической — "колумбийские бароны" заплатили всего 10 тыс. рублей, символичные $160 по сегодняшнему курсу, а вложений сделали ноль. Более того, известно, что на счетах шахты находились средства на выплату зарплаты — 23 млн рублей, которые Lehram вывел, так что биться за шахту не было никакого смысла. Но для Ростовцева этот смысл был.

Известно, что встреча представителей Lehram и Ростовцева состоялась в Мадриде — колумбийцы любят представляться в Европе испанскими бизнесменами. Ростовцев взял на себя обязательства оплатить юридические расходы. Соглашение было достигнуто, и в декабре 2015 года Lehram подал иск против Щукина. Интересы Lehram представляла юридическая компания Baker McKenzie — Руслан Ростовцев оплатил ее счета в общей сложности более $0,5 млн, но особого прогресса не было, как и свободных средств у Ростовцева, который, как сообщали западные и российские СМИ, занялся контрабандой угля из ДНР, очевидно, чтобы сократить "кассовые разрывы".

И тут в деле Lehram засветилось ещ одно имя российского предпринимателя — Рустэма Магдеева, который стал героем серии расследований электронной газеты "Век".

Рустэм Магдеев имеет двойное российско-кипрское гражданство, его связывают с видными представителями "Севастопольского" организованного преступного сообщества из Республики Татарстан и находящимися под его покровительством членами измайловской ОПГ. Выяснилось, что в прошлом году компания Lehram Capital Investments поменяла юристов из Baker McKenzie на Stephenson Harwood, которые примерно в одно и то же время начали представлять интересы и Ростовцева, и, что самое интересное, Магдеева. И за этим сразу последовали новости, потрясшие зарубежную и российскую прессу.

18 декабря 2017 года в газете Financial Times и ряде других ведущих средств массовой информации появились статьи, в которых сообщалось, что компания Lehram Capital Investments Ltd. потребовала в качестве компенсации $500 млн, на этот раз уже с Российской Федерации. Такое заявление Lehram было подтверждено исполненными Магдеевым платежными поручениями в сторону юридической компании Stephenson Harwood. Поддержка требований Lehram обошлась ему почти в $1 млн, однако не принесла результата. 16 апреля 2018 года Арбитражный суд Кемеровской области в иске британской компании отказал.

Интересно, что в декабре Lehram ставил Российской Федерации срок три месяца на исполнение ультиматума в полмиллиарда долларов. Прошло уже семь месяцев, но ни один иск за пределами РФ не подан. И судя по ситуации с Lehram в Великобритании, шансы на продолжение "борьбы" на этом "фронте" минимальны. У британско-колумбийской компании вообще много странного в истории, чтобы серьезно рассчитывать на "продолжение".

Приключения Lehram в Лондоне

"Инвестиционный фонд" Lehram Capital Investments Ltd. был зарегистрирован 8 ноября 2011 года с уставным капиталом в размере 100 фунтов стерлингов в реестре Компаний Англии и Уэльса (Companies House of England and Wales) под номером 07839142.

Единственным учредителем и одновременно генеральным директором Lehram Capital Investments Ltd. стала гражданка Латвийской Республики Юлия Лопатина, постоянно проживающая на территории Великобритании по адресу: 40С Orsett Terrace, London, W2 6AJ, United Kingdom, который на момент регистрации был адресом местонахождения исполнительных органов.

Известно, что первые шаги симпатичной Юлии Лопатиной на ниве предпринимательской деятельности, в том числе и денежные средства, необходимые для регистрации компании и оплаты ее уставного капитала, финансировались одним известным российским магнатом из списка журнала "Форбс", который, наверняка, "разглядел" будущую "надежду" британского бизнеса в 27-летней девушке.

Вскоре, 5 декабря 2011 года, Лопатина сменила свою должность на позицию секретаря компании, а 6 декабря 2011 года директором компании стал упомянутый выше казах Игорь Рудык, который, судя по данным реестра, проживает в Усть-Каменногорске.

25 июня 2012 года совет директоров компании Lehram Capital Investments Ltd. получил "серьезную" поддержку из "резерва" российских управленческих кадров — директором компании назначили 25-летнего гражданина Российской Федерации Игоря Гурова. 12 сентября 2013 года позицию директора сначала покинул Рудык, а 6 ноября 2013 года и Гуров. При этом Лопатина на следующий день, 7 ноября 2013 года, вернула себе директорские полномочия, одновременно вновь назначив Рудыка вторым директором компании. Правда проработала Лопатина недолго — уже через месяц, 7 декабря 2013 года, она снова сложила свои управленческие полномочия.

2014 год также ознаменовался рядом "серьезных" перемен в деятельности компании Lehram. Так, например, из отчетов видно, что 100% ее акций стали принадлежать не Лопатиной, а уже Рудыку, который несколько месяцев управлял шахтой "Грамотеинская" и который 21 января 2014 года сменил место регистрации Lehram на более престижный адрес в Лондонском Сити: Kemp House, 152 City Road, London, EC1V 2NX, United Kingdom. А также назначил 29 апреля 2014 года новым директором компании гражданина Российской Федерации Евгения Иванникова. Сам же Рудык 13 мая 2014 года ненадолго покинул директорский пост. 2 марта 2015 года он снова его занял, а 21 мая 2015 года уволил Иванникова.

Что интересно, 10 октября 2015 года 100% акций компании Lehram Capital Investments вернулись во владение г-жи Лопатиной, которая, судя по всему, осознав бесперспективность казахско-российского менеджмента, "назначила" 26 февраля 2016 года директором компании гражданина Республики Колумбия Хуана Сааведру. Тот, приняв "бразды правления", 19 сентября 2016 года уволил Лопатину с должности секретаря компании, назначив на ее должность своего брата Эдуардо Сааведру.

Вскоре, 11 октября 2016 года, 100% акций компании Lehram Capital Investments Ltd. перешли от Юлии Лопатиной к офшорной компании Hasbrone Overseas Ltd., а 21 ноября 2016 года должность секретаря компании перешла от Эдуардо Сааведры к другому колумбийцу — Сегунду Варгасу, а новым директором компании стала компания-акционер.