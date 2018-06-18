Налоговая политика в России остается непредсказуемой

Так считают члены Российского союза промышленников и предпринимателей, выступая за стабильность и прогнозируемость налоговой нагрузки для малого и среднего бизнеса.

В последние недели новости экономики потрясают Россию. Одна тема пенсионной реформы чего стоит. На этом фоне повышение цен на все и вся: от тарифов на топливо, ЖКХ вкупе с налоговой составляющей, — уже не выглядит апокалипсисом. Тем не менее, все взаимосвязано. Бюджет, который сжирают коррупция, до позорного раздутый госаппарат в центре и регионах, бесконтрольный вывод денег за границу, надо чем-то наполнять. И донором для него "вечные" жители Белого дома решили вновь выбрать представителей малого и среднего бизнеса и, конечно, "зажившихся" предпенсионного возраста. Правительство лучше знает, что похороны за госсчет для неимущих значительно дешевле, чем выплачивать пенсию или пособие по безработице. Пусть даже и копейки.

Давайте абстрагируемся от цифр, которыми забиты все СМИ и которыми любят жонглировать нынешние аналитики и экономисты. Всего лишь напомним, что во взаимоотношениях государства и населения тема налогов всегда занимала и занимает центральное место. Еще в первой половине XVIII века во времена Анны Иоановны сенаторы рассмотрели челобитные из 30 городов Российской империи, которые были посвящены именно этой тематике. В частности, речь шла об уменьшении ставок прямого налога. Через пару лет "налоговые" челобитные стали жестче. Ведь та жа торговля медленно развивалась и по причине непосильного налогового бремени, которым облагались именно мелкие и средние предприниматели. Те, которые всегда были опорой царю и Отечеству. Но именно они были наименее защищены от произвола власть имущих. О крепостных не говорим. Вся жизнь раба была вечным налогом.

Впрочем, предложений, "как обустроить" экономику России, и тогда хватало. И порой предложений дельных. Но сенат, члены которого постигали экономику в основном в помещичьих усадьбах, оставляли прожекты под сукном. В истории осталось весьма любопытное мнение одного французского путешественника, гостившего тогда в Москве. Антуан Мересье отмечал, что чем больше у русских дельных советов по изменению бедственного положения в экономике, тем больше у правительства желания противодействовать благим начинаниям граждан. "Странные они", — удивлялся француз.

Но государство, проявляя заботу в первую очередь об интересах казны, крайне осторожно реагировало на требования тех же купцов, особенно когда речь шла об интересе к государевым деньгам. Речь идет о налоговых льготах. Тогдашнее правительство (отрадно, что и у нас теперь есть свои "сенаторы"), как и нынешнее, хорошо разумели: государева казна не свойская мошна. Неслучайно в именном указе 1751 года члены правительства полностью отменили все льготы купцам. Что не мешало им самим запускать руку в государевы деньги.

Кстати, отмена льгот не распространялась только на тех купцов (или предпринимателей), которые применяли новейшие для России методы промышленного производства. В новой России налоговые льготы еще недавно раздавались направо и налево, зачастую тем, кто не только не применял новые методы производства, но и вообще ничего не производил полезного.

Конечно, можно поразглагольствовать на тему изучения опыта Канады, Франции, США, где рынок, по сути, саморегулируется, убирая и оставляя то, что ему нужно. И заявлять, что задача государства следить, но не давить, перекладывая свои проблемы на плечи малого и среднего бизнеса. Ведь наши олигархи до сих пор не отдают государству даже той маленькой толики в виде налогов, не забывая изначально забирать жирные куски у государства. Но стоит ли. Ведь еще пару лет назад замглавы МИДа Сергей Рябков заявил, что формат "большой восьмерки" уже не актуален, и в Москве не видят смысла его реанимировать. Так что сами с усами.

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