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Автор Мария Абрамова

Спам появился раньше интернета

Экономика » Правила игры » Бизнес

Интернет давно превратился в главную торговую площадку мира и, естественно, не избежал такого явления, как реклама. Навязчивые сообщения, рассылаемые без согласия получателя, заполонили всю Сеть и получили название "спам". Первая рассылка, охватившая всего 400 почтовых ящиков, была осуществлена 3 мая 1978 года. Еще до появления термина "интернет".

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Адресаты — сотрудники двух Калифорнийских университетов, были застигнуты врасплох рекламой портативных компьютеров фирмы DEC. Агрессивные методы привлечения внимания не помогли компании выдержать натиска конкурентов и сегодня их продукция исчезла с рынка.

Первая компьютерная сеть Arpanet, разработанная Пентагоном в 1968 году, изначально создавалась для экстренного оповещения при угрозе радиоактивного заражения, однако быстродействие и удобство использования существенно расширили область ее применения. Из узкоспециализированной военной разработки родилась Сеть, мгновенно связывающая миллионы людей во всем мире.

К 1990 году Arpanet окончательно устарел, уступив место современной сети Internet. Стремительный рост числа пользователей превратил ее в еще одно средство массовой информации и отличный канал распространения рекламы.

400 нежданных писем оказались каплей даже не в море, а в океане навязчивых посланий. Если всемогущий Пентагон не смог защитить немногочисленных пользователей Arpanet, то что уж говорить об общедоступной системе. Почтовые ящики ломились от предложений получить выгодные кредиты, купить экзотические туры, увеличить грудь и научиться свободно говорить на английском за 3 дня.

Каждое утро миллионы писем отправлялись в корзину даже не будучи открытыми. Подобные массовые рассылки стали отдельным явлением, обозначаемым емким словом спам. Как и одноименные второсортные мясные консервы, заполонившие послевоенную Европу, эти письма не оставляли ничего кроме изжоги.

Телевизионное шоу 1969 года прочно закрепило ассоциацию между консервами "Spam" и назойливой рекламой. Действие юмористического скетча разворачивается в неком кафе, упорно предлагающем своим посетителям Спам, Спам и еще раз Спам во всевозможных вариациях.

На робкую просьбу посетителя приготовить что-нибудь без него официантка любезно соглашается принести блюдо почти без Спама. Для тех, кто вдруг забыл волшебное слово, бодрый мужской хор поет хвалебную песню Спаму, постепенно заглушая всех остальных персонажей.

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Спам — высокотехнологичный продукт и рассылается своим жертвам посредством специальных программ, порой через ничего не подозревающих пользователей, компьютеры которых "поработил" вирус. Спам тщательно пытается персонализироваться, т. е. замаскироваться под послание от реальных людей.

Все крупные серверы, предоставляющие почтовые ящики, ведут непрерывную борьбу с нежелательной почтой. Часть писем автоматически отправляются в соответствующую папку и через некоторое время удаляются. Правда защитник может и перестараться. Если никак не приходит долгожданное письмо от коллег, возможно стоит поискать его в разделе "спам".

Спам атакует не только почтовые адреса, но и профили в социальных сетях. В погоне за рейтингами и количеством "друзей" многие не задумываясь добавляют в список контактов незнакомых пользователей. Сразу после установления "дружбы" лента новостей стремительно заполняется описанием чудо-процедур и чудо-товаров.

Спам не так безопасен, как кажется на первый взгляд. Это не только назойливая реклама, наподобие бумажных буклетов, подсовываемых под дворники припаркованных машины или раздаваемых возле метро, но и серьезная угроза.

Спам отнимает драгоценное время, заставляя искать в ворохе бесполезной информации нужную корреспонденцию, оттягивает на себя часть трафика, что особенно ощутимо при невысокой скорости интернета.

Кроме того, он часто является рабочим инструментом всевозможных мошенников. Например, в виде предложений удаленной работы или выдачи крупных денежных призов, для обладания которыми нужно всего лишь заполнить небольшую анкету и выслать символическую сумму на сопутствующие расходы. Подобные схемы самые безобидные.

Вы можете потерять не только сравнительно небольшие деньги, но и контроль над собственной кредитной картой (так называемый "фишинг" — выманивание данных для доступа к онлайновым платежам) или подставить компьютер под вирусную атаку. Интернет пестрит разоблачениями, но появляются все новые и новые схемы отъема денег и информации, в том числе и коммерческого характера.

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Идет постоянное противостояние разработчиков защитных программ и спамеров. К сожалению, перевес пока на стороне последних. Возможно законодательное регулирование проблемы, включающее четкое разграничение понятий спама и рекламы и регламентирующее порядок наказания нарушителей, поможет стабилизировать ситуацию.

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