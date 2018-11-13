Путин понимает, что в стране ведется двойная бухгалтерия

Владимир Путин поручил правительству проанализировать реальную налоговую нагрузку на население. Президент понимает, что в стране ведется двойная бухгалтерия.

На совещании с правительством в понедельник Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву проанализировать ситуацию, сложившуюся в стране в части фискальной нагрузки. "Профсоюзы обращают внимание на то, что, по их мнению, растет фискальная и квазифискальная нагрузка, в принципе, на население, на людей. Надо провести анализ того, что происходит по отраслям и по регионам. Надо понимать, что там в реальной жизни происходит, не на бумажках, а в реальной жизни", — сказал Путин.

То есть президент понимает, что в стране ведется двойная бухгалтерия, одни цифры несут ему, в том числе от Росстата, а в реально жизнь кардинально другая. Второе наблюдение — неужели 18 лет в Кремле так оторвали президента от "реальной жизни", что он не знает, как живет простой россиянин? А ведь недавно Путин утверждал, что "с бедностью сталкиваются 20 миллионов россиян". Третий момент, неужели вот так просто, премьер Медведев придет и доложит главе государства, что зарплата у наемных рабочих не растет в реальном выражении, в отличие от инфляции, и все его реформы — не для населения, а для олигархов?

Как сказал "Правде.Ру" руководитель направления финансы и экономика Института современного развития Никита Масленников, "налицо разочарование по поводу того, что правительство не способно выполнить свои обещания держать налоговую нагрузку неизменной в течении следующего президентского срока". В частности, такие обещания давал первый вице-премьер Антон Силаунов, отметил эксперт. Так, с 1 января повышается на 2 процента налог на добавленную стоимость (НДС). Цены на бензин тоже постоянно растут.

Фискальная политика в отношении бизнеса непоследовательна и несправедлива, отметил Никита Масленников. Помимо прямых налогов бизнес платит страховые взносы в фонды и "плюс огромное количество так называемых обязательных платежей". По системе "Платон", экологические и региональные сборы. "Если все в сумме взять — прямые налоги, плюс НДС или НДПИ, налог на прибыль, налог на недвижимое имущество, плюс страховые взносы и обязательные платежи — то это фискальное бремя для бизнеса достаточно серьезное", — отметил Никита Масленников.

Те отрасли, которые должны бы создавать высокотехнологичные места, производить крупные инвестиции, двигать вперед структурную перестройку экономики, на сегодняшний день далеко не в выигрышном положении, отметил он. Что касается физических лиц, то, по мнению эксперта, налог на доходы не такой уж обременительный — 13%, но население косвенно оплачивает акцизы и НДС, которые включаются в цену товара. "Страховые взносы за каждого работника платит работодатель, но нагрузка на бизнес позволяет ему повышать заработные платы устойчиво и уверенно и индексировать их в соответствии с инфляцией", — сказал Никита Масленников…

По его словам, "в текущем году регистрируется снижение темпов роста реальной заработной платы, несмотря на очень умеренную инфляцию — 3 с половиной процента в год". Реальные доходы населения в августе-сентябре ушли уже в отрицательную зону, уточнил эксперт.

"Чем больше платят налоги предприниматели, тем меньше фонд оплаты труда. Такой контекст он действительно для Путина важен. Тем более что социально-политические настроения могут, особенно в начале года, достаточно серьезно ухудшиться в связи с тем, что повышение налогов означает рост инфляции. Не будут расти зарплаты, не будет расти потребительский спрос, не будут расти инвестиции. Все в экономике взаимосвязано", — резюмировал Никита Масленников.

Как сообщала "Правда.Ру" эксперты говорят о том, что социальное неравенство среди россиян снова будет расти. Это будет вызвано в первую очередь замедлением роста зарплат, как в бюджетном, так и в частном секторе. Опасения подкрепляются ростом ставки налога на добавленную стоимость, а также с повышением пенсионного возраста, которое означает отсрочку выплаты пенсий части граждан и, следовательно уменьшением их покупательной способности.

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