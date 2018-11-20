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Автор Редакция рубрики "Экономика"

Заплати налоги и спи — если сможешь

Экономика » Правила игры

Местные власти получат больше полномочий по сбору налогов. Во всяком случае, министерство финансов РФ всячески эту меру поддерживает и продвигает. Для большего стимулирования органов местного самоуправления в министерстве придумали рейтинг.

Заплати налоги и спи — если сможешь. 395098.jpeg

Самый очевидный и простой вариант — залезть в карман к владельцам автомобилей. Судя по планомерной кампании — а иными словами ее не назовешь — в российском правительстве решили по-другому взглянуть на фразу "автомобиль не роскошь, а средство передвижения". И всячески стремятся убедить россиян, именно что роскошь.

Так что повышение транспортного налога (в первую очередь, на автомобили с мощными двигателями — а там как пойдет), платная парковка и рост тарифов на эту, гм, "услугу" — всего это вполне можно ожидать. Жителям крупных городов практически наверняка.

Что еще? Увеличение налога на имущество, поиск тех, кто не платит налоги за сдачу жилья в аренду, активизация "работы" с самозанятыми — это наиболее очевидные варианты. На самом деле, таких вариантов не так уж и много. И практически все они сводятся к тому, чтобы залезть в карманы сограждан.

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И дело даже не в том, что все меры могут оказаться несправедливыми. Какие-то из них вполне нормальные, в теории по крайней мере. Вроде того же налога на доход, получаемый от сдачи жилья в аренду.

Но вероятнее всего, что власти в регионах пойдут по самому простому пути. Аренда жилья к такому не относится, во всяком случае, этот вопрос уже не первый год пытаются решить, но как-то не очень получается. Транспортный налог поднять дело куда менее хлопотное.

Ну и еще, про минфиновский рейтинг регионов. Власти тех из них, кто добьется хороших результатов по сбору местных налогов, смогут рассчитывать на первоочередные трансферты из федерального бюджета. Эффективным управленцам — почет и уважение.

Чтобы подойти к делу основательно, на сайте минфина опубликовали методические рекомендации для региональных и муниципальных чиновников по повышению доходной базы бюджетов.

"Похоже, в 2019-м году правительство решило запустить "шоковую терапию 2.0", — предположил председатель совета директоров медиахолдинга "Правда.Ру" Вадим Горшенин.

Если проанализировать данные по пилотным регионам, где "некоторые из рекомендаций были внедрены, то увидите их замечательное деление на "устойчивые тенденции развития", "средние показатели" и "невысокие показатели развития", отметил он.

"Это при том, что и те, и другие, входящие в состав десяти, предпринимали одни и те же меры. А после такого анализа можно будет сделать вывод: выполнение рекомендаций минфина не слишком-то и увеличит доходную часть бюджета, зато социальной напряженности существенно добавит…", — подчеркнул Вадим Горшенин.

По его словам, "то, что гайдаровщина вновь накрывает страну, уже очевидно". "Как становится очевидно и то, что фактическим премьером Кудрин уже стал, только место человека, который когда-то его уволил с поста министра финансов, он займет чуть позже, когда его основные предложения уже будут инициированы нынешним премьером. Это, конечно, еще та ирония судьбы — реализовывать самые непопулярные решения через уволившего тебя человека", — отметил он.

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"Минфин — это бухгалтерия. С точки зрения бухгалтерии, любые доходы это хорошо, любые расходы — плохо. В социально-экономическом плане будет плохо, потому что для рыночной экономики главный человек — это покупатель. Если людей ободрать, воспроизводство прекратится. Потому что некому будет покупать то, что вы производите", — сказал "Правде.Ру" гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

По его мнению, из-за этого "минэкономразвития должно было громко требовать минфин на плаху". "Но оно взяло под козырек и кивает, потому что минфин сегодня более влиятельная фигура. Возобладала бухгалтерская логика: "Наша задача сделать бюджет бездефицитным, а то что мы уничтожаем не расходы, а инвестиции, это нам неинтересно", — отметил эксперт.

Впрочем, Дмитрий Журавлев не согласен с тем, что грядет очередной вариант шоковой терапии. "Шоковая терапия всегда предполагает резкое ухудшение на короткий срок, а это целенаправленная политика, в которой единственное предназначение людей платить налоги. Чем больше, тем лучше. Но семь шкур содрать нельзя. Либо люди забудут о существовании власти и попытаются как-то выжить сами, либо социальный взрыв. Причем второе лично мне кажется более оптимистичным, чем первое", — подчеркнул он.

"Министерство финансов у нас по-прежнему возглавляет Антон Силуанов, который курирует вообще всю экономику. А как либеральный экономист, он не привык считаться с интересами людей, интересами национального рынка и интересами развития. Просто по этой логике он стремится повысить налоговое давление", — сказал "Правде.Ру" руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов.

"Конечно, в регионах существует проблема предприятий, неоформленных и работающих вне налоговых структур, просто перечисляющих какие-то проценты. Эта ситуация неправильна, она должна быть изменена, местные власти должны ее решить. Но ведь от них ждут не только и не столько этого, от них ждут активной охоты на самозанятых, активный охоты на маленького человека с его небольшими доходами. И вот это — вот взять долю с доходов маленького человека — и является вообще всей российской налоговой стратегией. Потому что у нас добросовестный россиянин платит примерно 60 процентов налогов и околоналогов — социальные отчисления, НДС, акцизы, пошлины и так далее", — отметил эксперт.

"Наполеон говорил: "Если вы не хотите людей озлобить и поднять их на борьбу против вашего правительства, не собирайте прямых налогов". У вас есть косвенный налог НДС, большинство людей даже не задумываются о нем. А вот когда к ним приходит местный Силуанов и говорит: "Денег давай, иначе будет штраф на все твои доходы"? Тогда люди начинают думать: "Ну, это несправедливое правление". Так что я и не знаю, зачем Силуанов это все делает. Экономический рост губится, потребитель разоряется и запугивается при этом. Ну хорошо, вы сконцентрировали эти деньги, а дальше-то что? Государство — это не бизнес, это не контора по вышибанию денег из населения. Это организация, которая должна обеспечивать хотя бы какие-то компромиссные интересы, обеспечивать развитие, экономический рост. Налогов много — это ясно. А то что глава минфина способен обеспечить нам экономический бум и рост благосостояния — в это никто не верит", — считает Василий Колташов.

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Темы НДС Антон Силуанов Василий Колташов Дмитрий Журавлев министерство финансов
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