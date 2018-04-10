Эксперты не видят трагедии в потерях Дерипаски

Потери российских олигархов от санкций США виртуальные, производство остается в России. России надо перестать мыслить западными спекулятивными категориями и начать строить собственную реальную экономику, считают эксперты, опрошенные "Правдой.Ру".

Blumberg в понедельник составил список пострадавших российских "олигархов" в результате новых санкций минфина США. Всего их убытки в результате падения акций составили 16 миллиардов долларов. На первом месте — "Норникель" Владимира Потанина, далее следуют бизнесы Вагита Алекперова, Виктора Вексельберга и "Русал" Олега Дерипаски. Если санкции по угнетению крупного бизнеса сработают, то меры в перспективе могут быть применены к любой российской компании вне зависимости от статуса и интегрированности на мировом рынке, не исключая "Газпром" и РЖД. Это ведь смерти подобно? Что в этой ситуации делать государству, простому российскому гражданину?

Как сказал "Правде Ру" вице-президент Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Николай Остарков, "идет аккуратная разборка глобального проекта. Страны постепенно приучаются к тому, что они должны стать самостоятельными национальными экономиками, выстраивая свои отношения с другими на новых отношениях и новых союзах". После этих санкций, добавил эксперт "Правды.Ру", стало ясно, что глобального мира, в котором по умолчанию работает институт собственности, общие правила игры в денежно-кредитной политике и т. д., — больше не существует.

Поэтому если мы не будем "спать на печке, то у нас есть все возможности выстраивать собственную экономику, собственные производства, научиться самим их финансировать, поддерживать собственный спрос", сказал "Правде.Ру" Николай Остарков. Санкции полезны тем, заметил он, что "мы, может быть, научимся работать на собственные нужды", а не надеяться на кредиты с Запада. Этого не будет больше, считает эксперт "Правды.Ру".

"Я не знаю, как ответит Кремль, но запрещать американские предприятия, которые присутствуют в России, — это будет удар по своим, потому что они построили здесь заводы. Самый негативный сценарий — это горячая война с использованием военной силы, так всегда решались подобные сценарии передела мира. Но простому гражданину, как жил, так и жить, работать, тушенку и гречку закупать не надо, будем надеяться, что все будет нормально", — завершил интервью "Правде.Ру" Николай Остарков.

Со своей стороны, профессор, доктор экономических наук кафедры международных финансов МГИМО Валентин Катасонов, побеседовавший с корреспондентом "Правды.Ру", считает, что американские компании (например, "Макдоналдc", фармацевтические компании, "Форд", "Дженерал Моторс", "Боинг") можно было бы санкционировать ответными мерами. "Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорит, что мы внимательно изучаем действия США. Анарод удивлен, что значит — "изучают"? Тут надо не изучать, надо принимать решения", — сказал эксперт "Правде.Ру".

По его мнению, "мы продолжаем подставляться, приобретая казначейские бумаги США". "Мы заявили, что у нас на замену SWIFT есть своя система передачи финансовых сообщений — СПФС. Но она осуществляет расчеты между предприятиями-резидентами только в пределах РФ. То есть в случае блокирования расчетов через SWIFT все наши внешнеэкономические сделки будут блокированы и мы потеряем доступ к нашим валютным резервам, потому что они отправляются тоже через систему SWIFT", — продолжил в интервью "Правде.Ру" Валентин Катасонов.

Политолог полагает, что государство не готово к санкциям, а руководство Центробанка не выполняет статью 75 Конституции, которая обязывает ЦБ защищать рубль и обеспечивать его стабильность. Такие же упреки можно отнести к правительству: "Оно ведь тоже, согласно Конституции РФ, несет ответственность за денежно-кредитную политику". Бездействуют Дума и прокуратура, сказал "Правде.Ру" Николай Катасонов.

Что касается пострадавших олигархов, то да, по словам эксперта "Правды.Ру", они теряют свои капиталы, "но эти капиталы виртуальные. Главное, что физические активы остаются на территории РФ".

"Хватит нам уже находиться под гипнозом всех этих индексов и котировок, надо заниматься конкретным производством и конкретной экономикой. Все, о чем мы сейчас говорим: курсы, фонды, рейтинги, — это все перераспределение, а не созидание. Причем перераспределение по правилам, не нами придуманным. И если мы и дальше будем продолжать следовать этим правилам, мы, выражаясь их языком, будем перманентными лузерами. Так что эти события могут самое главное сделать — вернуть нашему человеку нормальное сознание", — сказал "Правде.Ру" Валентин Катасонов.