Как нашу экономику воспринимают на Западе

"Россия скоро станет самой сильной экономикой в Европе и пятой крупнейшей в мире?" — под таким вызывающим заголовком вышла статья на веб-сайте немецкого электронного журнала Telepolis, интернетовского детища издательского дома Хайнц Хайзе (Verlag Heinz Heise). Публикуем перевод этой заметки с небольшими сокращениями.

Как Владимир Путин представляет экономическое будущее своей страны

После распада СССР в 1992 году, при Ельцине (1991-2000 годы) России угрожала участь стать государством третьего мира. Путин переломил ситуацию. На последней пресс-конференции он заявил, что Россия скоро обойдет Германию, став пятой крупнейшей экономикой в мире. Валовой внутренний продукт (ВВП), рассчитанный по паритету покупательной способности (ППС), более чем утроился с 2000 года.

Также значительно улучшились и другие экономические показатели. По данным PricewaterhouseCoopers, в 2030 году Россия заменит Германию в качестве сильнейшей экономики Европы и больше не будет отказываться от своего лидерства. Насколько реалистичен этот сценарий? Каковы риски, каковы шансы этого прогноза? Возможно ли, что этот маневр с целью обгона произойдет еще раньше?

Капитализм "сверху" работает, экономика опережает организацию производства

Поначалу в этом можно сомневаться. Потому что государственные элиты мало интересуются производством и доходностью "капитализма снизу". Аппаратчики (Apparatschiks) нового времени из-за боязни потери власти опасаются чуждого им экономического образа мыслей и решаются лишь на осторожно-выжидательную демократизацию экономики.

Не секрет, что политики и администраторы не являются менеджерами. Малый и средний бизнес, а также стартапы практически не поощряются, по-прежнему широко распространены коррупция и правовая неопределенность. Общество потребления все еще находится в зачаточном состоянии.

Несмотря на эти недостатки российский "капитализм сверху" на мировом рынке отмечен не только экспортом вооружений, но и с честью представляет свою авиакосмическую отрасль или строительство атомных электростанций. Без российских ракет "Союз" наш Астро-Алекс (Astro-Alex — шутливое прозвище немецкого космонавта Александра Герста (Alexander Gerst). — Ред.) не смог бы слетать на МКС.

С другой стороны, в рейтинге Forbes глобальных компаний по производству потребительских товаров и услуг вы не отыщите русских. Скорее государственный капитализм сопоставим с такими успешно развивающимися рынками, как Китай или Вьетнам, которые допускают куда как больше "капитализма снизу".

Никоим образом Россия не напоминает государство-рантье (как страны ОПЕК и Персидского залива), которое "живет" главным образом за счет экспорта товаров. У России имеется обширная производственная база. И благодаря этой диверсификации она в экономическом отношении (несмотря на снижение цен на нефть и западные санкции) лучше пережила кризис 2015-2016 годов, чем, например, Саудовская Аравия.

Крупные российские компании ("Газпром", "Лукойл", "Роснефть", "Сбербанк") из ключевых нефтегазовых, банковских и горнодобывающих секторов находятся в государственной собственности. Государству принадлежит 50,1 процента акций "Газпрома". Эти акции котируются на западных биржах. Транснациональная корпорация играет в российской экономике гиперактивную роль не только в вопросах регулирования (субсидии, регулирование, государственные контракты), как у многих из ее коллег на Западе. В секторах, связанных с экономической безопасностью, разница с Западом незначительна.

Кроме того, этот молодой государственный капитализм имеет гораздо меньше точек соприкосновения с турбокапитализмом, нежели восточноевропейские новички в ЕС, у которых сегодня отмечены мизерные чудеса в экономике. Тем не менее есть много общего с Западной Европой с точки зрения корпоративного финансирования за счет прибыли и банковских кредитов.

Рынки капитала, которые недостаточно развиты по сравнению с реальной экономикой, имеют некоторые преимущества: они защищают россиян, которые не знают об отдельных банковских кризисах от крайних эксцессов на фондовых рынках, в инвестиционно-банковской сфере, в хедж-фондах и о миллиардах для спасения банков.

Тем не менее с технико-экономической точки зрения государственный капитализм несет в себе множество недостатков. Упор на производство, а не на получение прибыли, известный в советские времена как "идеология вала" (когда основное внимание при выполнении производственных планов уделяется количественным показателям. — Ред.), все еще остается широко распространенным.

Крупные корпорации в сырьевой и энергетической отраслях работают неэффективно из-за отсутствия конкуренции и получают лишь незначительную прибыль. Результатом является неумелое управление, чрезмерные затраты, (энергозатраты), отсутствие инноваций и слабый принцип эффективности. Однако тезис о том, что западные санкции помогли россиянам мыслить более хозяйственно (ключевое слово здесь "импортозамещение"), не кажется полностью неверным.

В 2017 году Германия почти наверстала свой ВВП. Обгонят ли ее через пять лет?

Может ли страна с таким большим количеством недостатков экономически быстро догнать и обогнать современную Германию? Если многие наблюдатели видят, что Германия значительно богаче России, то для правильного вывода есть две причины. С одной стороны, ВВП на душу населения должен быть ниже на тот же процент из-за увеличения населения России на 77 процентов. У немцев также в 12-15 раз больше активов, которые они накопили за послевоенный период во времена своего "экономического чуда" и которые не смогли сформировать русские во время эпохи советской бесхозяйственности.

С другой стороны, в 2017 году преимущество ВВП Германии, измеренное в абсолютном выражении на основе паритета покупательной способности (ППС), составляло 4,17 миллиарда американских долларов (пятое место в мире) по сравнению с 4,01 миллиарда долларов США (шестое место) было крайне низким. Этот метод расчета, разработанный МВФ для стран с разной ценовой структурой, дает объективную картину эффективности страны и интересные результаты. Например, Китай потеснил США с их 23,2 миллиарда долларами ВВП с вершины мира.

С другой стороны, если бы использовался конкурирующий по отношению к американскому доллару метод (основанный на ценах в США), это создало бы искаженную картину для новых индустриальных и развивающихся стран. В 2017 году Россия со своими 1,53 миллиарда долларами опустилась на шесть мест ниже и отстает даже от Канады и Южной Кореи (!).

Потенциал роста существует, но его реализация остается неопределенной до 2030 года

С одними лишь такими скромными темпами роста догнать и обогнать Германию вряд ли удастся. Согласно прогнозам, ожидается, что до 2020 года страна будет расти менее чем на два процента, как и Германия. В случае, если мы не переживем надвигающуюся торговую войну в результате долгосрочного экономического спада. PwC изучает временные рамки до 2030 года, поэтому многое может произойти за десятилетие с 2021-го по 2030 год.

Дело заключается в том, удастся ли России активизировать свой существующий материальный и финансовый потенциал. В целом, признаки хорошие, хотя многие ключевые фигуры и противоречивые тенденции смущают экспертов.

Настоящим предоставляем следующий краткий отчет. Промышленно развитая страна медленно диверсифицирует и модернизирует свою экономику. Доля ВВП в сфере обслуживания на протяжении многих лет оставалась на уровне 65 процентов. Правительство, как и в советские времена, сосредоточено на устранении тормозов долгосрочного роста и в меньшей степени на стимулировании потребительского интереса.

Основное внимание уделяется крупным проектам в области инфраструктуры, к которым западные компании привлекали как прежде, так и теперь. Гораздо предпочтительнее выглядит финансовая база. Несмотря на санкции и снижение цен на нефть запасы иностранной валюты и золота увеличились до 462 миллиарда долларов, составив более 100 миллиардов долларов годового сальдо торгового баланса (третье место в мире в 2017 году).

Обусловленные санкциями пожертвования Китаю, Турции и Ирану также будут благоприятствовать внешнеэкономической позиции России. Экономический климат хороший. По данным МВФ, в 2018 году страна поднялась на пять позиций в индексе легкости ведения бизнеса и уже находится на третьем месте, опередив Бельгию и Италию.

Риски развития

Основным слабым структурно-политическим звеном остается отсутствующий "капитализм снизу". В стране почти нет капиталистических традиций (короткое время индустриализации, отсутствие предпринимателей мирового уровня) и улучшения трудовой этики.

Режим заметил последний недочет и пытается материальными стимулами (строительство жилья, социальное обеспечение) показать "социальное сердце". Государство приуготовилось к будущему с двумя стабилизационными фондами, которые получают часть доходов от экспорта нефти и газа.

Московской элите не удалось избежать медленного "вымирания" русского народа при отсутствии надлежащей семейной политики. Резкая убыль населения при Ельцине стабилизировалась на уровне 145 миллионов человек. Возможно, россияне поступят так же, как китайцы, и откроют фондовый рынок для розничных инвесторов и индивидуальных предпринимателей при помощи новой эмиссии (ценных бумаг и т. п.) и приватизации. Известно, что капитализм изобретателен и укрепляет предпринимательский дух.

В последнее время существует опасность новой гонки вооружений, которую Россия не может себе позволить. Хотя это не факт. В советское время при численности армии в три миллиона солдат и дорогостоящей доктрине "экспорта революции" это сопровождалось нехваткой ресурсов в других секторах экономики. В сегодняшней капиталистической России с ее миллионом солдат и приматом высокотехнологичного вооружения многие не увидели бы программы по стимулированию экономики.

Продолжится падение цен на нефть и гонка вооружений, но и Россия продолжит свой путь (по-прежнему экстенсивный рост) — не важно, любим мы или ненавидим путинскую систему. Теперь привычка рассматривать эту страну как экономического карлика и военного гиганта (по выражению Гельмута Шмидта, "Верхняя Вольта с ядерными ракетами") больше не соответствует чувству реальности.

Перевел Игорь Буккер

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