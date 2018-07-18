ПИК открывает продажи в «Жулебино парк»

ПИК объявляет о старте продаж квартир в жилом комплексе «Жулебино парк». Этот проект сочетает в себе ценовую доступность и предлагаемое в рамках развития района социальное и коммерческое окружение.

Жилой комплекс расположен в пешей доступности от станций метро «Котельники» и «Жулебино». Стоимость квартир начинается от 2,5 млн рублей.

Общая площадь жилья в проекте составит 300 тыс. кв. м. 15 жилых корпусов переменной этажности (14-25 этажей) будут возводиться в три очереди. Сдача первых корпусов состоится в октябре 2020 года, завершение всего проекта намечено на I квартал 2024 года.

Покупателям будет предложено более 20 вариантов планировок, каждый из которых тщательно продуман с точки зрения функционального и рационального использования пространства. В проекте представлены студии и 1-2-3-4-комнатные квартиры площадью от 20 до 115 кв. м.

Для детей в микрорайоне будет построена современная просторная школа на 1500 учеников, а также два детских сада, рассчитанных на 700 малышей.

Коммерческая инфраструктура будет представлена магазинами шаговой доступности, кафе, пекарнями, аптеками, салонами красоты и другими услугами. Общая площадь коммерческих помещений составит 13,1 тыс. кв. м.

Благоустройство дворов делает их похожими на парки. В них высаживаются уже крупномерные деревья и кустарники, по всей территории пролегают прогулочные дорожки, есть зоны для спокойного и активного отдыха. В каждом дворе располагаются детские площадки для разных возрастных групп, зоны для тренировок и зелёные лужайки для занятий йогой.

Группа ПИК работает на российском рынке недвижимости с 1994 года и специализируется на проектах в сегменте доступного жилья. С начала деятельности компания построила около 21,2 млн кв. м жилой недвижимости.

С 2007 года ПИК присутствует на фондовом рынке. Компания придерживается передовых международных стандартов корпоративного управления, которые способствуют успешному развитию бизнеса. Решением Правительства РФ Группа Компаний ПИК включена в перечень системообразующих предприятий российской экономики