"Хочу все и сразу!", или сколько стоят квартиры с отделкой

Нельзя не заметить насколько сегодня выросли новые жилые комплексы в своей концептуальной проработке. Ранее квартиры, как правило, сдавались без перегородок, покупателям приходилось самостоятельно менять в них окна и двери. Сейчас при разработке любого объекта закладывается вариативность планировок.

Даже если квартира продается в бетоне, для нее уже на стадии проекта дома разработано несколько вариантов планировочных решений. При продаже казалось бы непонятного помещения — так называемого "пятна" можно заранее продемонстрировать клиенту, как оно сможет его использовать.

Вот и получился новый тренд, который очень быстро перешел в разряд повседневности или, другими словами, обязательных опций. Год назад квартиры с отделкой предлагались в 37 проектах, что чуть-чуть не дотягивало до 15% от предложения в Москве. Сегодня же ремонт от застройщика, по данным Est-a-Tet, можно найти в 80 проектах — треть от всех новостроек столицы. В случае с этим трендом сработала стандартная экономическая формула: спрос рождает предложение.

"Сегодня в условиях ужесточившейся конкуренции и повышенных требований клиентов для того, чтобы создать востребованный и ликвидный продукт, девелоперу нужно реализовывать проекты, которые предвосхищают желания клиентов, предлагают им дополнительные опции и обеспечивают максимальный комфорт, — отмечает Олег Колченко, управляющий партнер и акционер ГК "Основа". — Как видно на практике, квартиры с отделкой пользуются устойчивым спросом и прочно занимают свою нишу в массовом классе жилья, поэтому в жилом комплексе "Грани" мы решили отдать полностью одну из трех секций дома под квартиры с готовым ремонтом".

Конечно, квартиры с отделкой так активно не появлялись бы на рынке, если бы ложились неподъемной нагрузкой на застройщика. Экономия на отделочных материалах достигается за счет оптовых цен и хороших скидок из-за объема закупки, что в итоге существенно оптимизирует затраты.

Последовали новому тренду, продиктованному рынком первичной недвижимости и спросом покупателей, и в ГК "Гранель". Как отмечает директор по продажам компании Рустам Арсланов, около 20% квартир в комплексах компании предлагаются с отделкой. "Все желающие могут приобрести квартиры с отделкой "под ключ" в двух проектах компании — ЖК "Театральный парк" и ЖК "Государев дом". Мы используем только современные и инновационные строительные материалы, затраты на которые оптимизируются сотрудничеством с прямыми поставщиками: электрическая разводка с установкой розеток (в т. ч. телевизионных), покраска стен, укладка напольного ламината и кафельной плитки, монтаж натяжных потолков и межкомнатных дверей, полностью укомплектованный сантехникой санузел, а стены — отделаны кафельной плиткой", — утверждает эксперт.

Обычно застройщики предлагают несколько вариантов цветовой гаммы. Есть единственный минус — изменения и даже дополнения за отдельную плату в существующие дизайн-проекты застройщиков вносить нельзя.

"На выбор предлагается два варианта чистовой отделки — в стиле "прованс" и скандинавском стиле. Доработать существующий дизайн-проект нельзя, однако при желании клиент может заказать индивидуальный дизайн. В этом случае стоимость отделки не будет включена в цену ДДУ. В остальных случаях стоимость ремонта входит в цену квартиры, что очень удобно для ипотечных покупателей с ограниченным бюджетом, так как им не придется брать дополнительный потребительский кредит под высокий процент", — подчеркивает Андрей Колочинский, управляющий партнер "ВекторСтройФинанс".

Такие строгие рамки обоснованы тем, что дизайн-проекты квартир разрабатываются специалистами с учетом особенностей планировочных решений. Все отделочные материалы, колористика и фурнитура специально подбираются для создания максимальной функциональности и универсального стиля, который придется по вкусу даже самым требовательным покупателям. При этом нейтральность используемых оттенков позволяет покупателям довольно легко самостоятельно создавать индивидуальные яркие интерьеры с помощью мебели и элементов декора. Не смотря на некоторые ограничения, покупателям вполне хватает выбора.

"Почти 30% наших потенциальных покупателей указывают наличие отделки в качестве одного из решающих факторов при выборе жилого комплекса, — комментирует Анна Соколова, руководитель направления по стратегии и маркетингу ГК "Инград". — При этом 43% всех респондентов отмечают, что хотели бы приобрести квартиру с полной отделкой, а 31% — готовы рассмотреть предчистовую отделку (white box). При этом спрос на такие предложения тоже зависит от проекта — в бизнес-классе квартиры без отделки более популярны, чем White box (к примеру, соотношение по ЖК "Серебряный парк" составляет 60/40). В комфорт-классе ситуация иная: в ЖК "Преображение" с момента старта продаж наблюдается картина 50/50 (без отделки и с отделкой). Это наиболее показательный пример, поскольку здесь квартиры с отделкой и без выводились примерно в одинаковом количестве. В ЖК "Лесопарковый", наоборот, 55% — без отделки, 27% — White box, 18% — с отделкой".

При этом по данным исследования ГК "Инград", почти 80% тех, кто хотел бы приобрести квартиру с отделкой, закладывают на нее не более 12 тыс. рублей за квадрат.

"Разница в цене тем не менее между "бетонной коробкой" и квартирой с предчистовой отделкой (White Box) для покупателя невелика — около 5% — комментирует Роман Родионцев, руководитель по работе с ключевыми партнерами Est-a-Tet. — Отделка "под ключ" прибавит к стоимости около 20%. Средние показатели разницы в цене составляют около 10%. Факт остается фактом, спрос на квартиры с отделкой растет, в массовом сегменте темпы продаж лотов с отделкой в 1,5-2 раза выше темпов продаж квартир без нее".

Покупатели, в свою очередь, могут сэкономить на только деньги, но и время, которое они потратят на ремонт своими руками. Самостоятельный ремонт порой затягивается более, чем на полгода, в то время как застройщик выполняет работы за 2-3 месяца.

Квартиры с отделкой завоевывали любовь покупателей и внимание девелоперов, но останавливаться на достигнутом не собираются. В новых проектах застройщики будут увеличивать предложение квартир с отделкой, кто-то постепенно, на 15-20%, а кто-то уже проектирует проекты, которые будут сдаваться полностью с отделкой под ключ. Более того, уже сегодня мы видим, что некоторые компании очень аккуратно начинают предлагать квартиры с меблировкой, но пока это кажется будущим рынка. Посмотрим, может быть будущее наступит быстрее, чем мы ожидаем.