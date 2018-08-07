"Мосреалстрой" продает готовое жилье

Компания "Мосреалстрой" объявляет о старте продаж в новом и готовом к заселению жилом комплексе "на Новокуркинском", где итоговую стоимость квартир будут определять сами покупатели. Компания уже более 4 лет использует схему продажу квартир, при которой их реализация осуществляется через электронные торги. Первые торги, на которых ОАО "Мосреалстрой" оказало комплексное сопровождение покупателям, прошли 29 мая 2014 года.

Новый ЖК "на Новокуркинском" расположен в районе "Куркино" по адресу: Новокурскинское шоссе, д.23/15. В монолитном жилом комплексе переменной этажности от 6 до 20 этажей представлены 1-, 2-, 4-комнатные квартиры с планировочными решениями повышенной комфортности с отделкой "под ключ". Номинальная стоимость однокомнатных квартир (общая площадь от 41 до 43 кв. м) в ЖК "на Новокуркинском" варьируется от 3 886 000 до 4 773 000 рублей, двушки (общая площадь от 54 до 60 кв. м) котируются от 4 709 000 до 6 120 000 рублей, 4-комнатные квартиры (общая площадь от 98 до 100 кв. м) предлагаются согласно прайсу от 8 806 000 до 9 705 000 рублей. Окончательная стоимость лотов определяется по итогам электронных торгов, которую специалисты компании считают одним из наиболее эффективных на сегодняшний день формирования справедливой цены на недвижимость.

ЖК "на Новокуркинском" расположен в неплохом благополучном районе Куркино с уже развитой и сформировавшейся собственной инфраструктурой: рядом находятся муниципальные школы, детские сады, поликлиники, отделения банков, аптеки. В пешей доступности ТЦ "МЕГА", хорошие и ухоженные парки и скверы. Транспортная доступность проекта также не вызывает особых нареканий: дорога до станции метро "Планерная" занимает порядка 15 минут на общественном транспорте, есть удобные и быстрые выезды на МКАД для пользователей личного автортранспорта.

Как отмечает руководитель управления реализации компании "Мосреалстрой" Юрий Барсуков, "ЖК выгодно отличается от всех аналогичных предложений в районе благодаря инвестиционной привлекательности проекта, полной готовности квартир к заселению и вероятности приобретения по близкой к номиналу стоимости. К тому же, электронные торги — это совсем несложно, когда вам помогают наши специалисты".

ОАО "Мосреалстрой" создана в соответствии с постановлением Правительства г. Москвы № 937 от 08.12.1998 года как уполномоченный агент по реализации недвижимости в Московском регионе.

С 2015 года ОАО "Мосреалстрой" входит в крупнейший государственный строительный холдинг полного цикла АО "Мосинжпроект", задача которого состоит в модернизации современного городского пространства.

Основная деятельность ОАО "Мосреалстрой" направлена на реализацию жилых объектов и нежилых помещений от казенного предприятия "Управление гражданского строительства" (проект "Мой адрес") и АО "Центр-Инвест", а также машиномест от государственного унитарного предприятия "Дирекция гаражного строительства". Эти объекты построены по государственному заказу, оформлены в собственность в соответствии с Федеральным Законом и реализуются через систему "Электронных торгов".