"Кухонный" разговор об идеальной квартире

Эргономичность — понятие, которое плотно вошло в нашу жизнь и плавно захватило все ее сферы. Удобство и комфорт стали непременными спутниками офисной жизни. Они сопровождают нас при выборе авто, бытовой техники и даже гаджетов. Очевидно, что эргономика не обошла и жилье.

Параметры удобства и комфорта в сфере жилого строительства достигаются за счет планировок, в том числе нежилого пространства. Иногда к этим добавляют еще продвинутость и разнообразие. Поэтому девелоперы стараются найти оптимальный вариант метража и расположения жизненного пространства в квартире.

Эргономика квартиры

Эксперты как правило сходятся во мнении, что жилье должно быть прежде всего практичным. Руководитель группы компаний СТОУН Андрей Кузнецов считает, что люди больше не хотят платить деньги за те квадратные метры, которыми они не смогут пользоваться и застройщики это знают, поэтому предлагают эргономичные и функциональные лоты, в которых продуман каждый метр.

По мнению коммерческого директора девелоперской группы "Сити-XXI век" Виталия Разуваева, продуманная эргономика планировочных решений и сокращение "бесполезных", так называемых транзитных площадей — это устойчивый тренд, который, скорее всего, останется с нами надолго.

При этом люди готовы платить за просторные кухни площадью от 9 метров, раздельные санузлы. А в двух- и трехкомнатных квартирах довольно часто бывает востребовано два санузла и увеличенное остекление.

Председатель совета директоров "БЕСТ-Новострой" Ирина Доброхотова считает, что метраж кухни менее 8 кв. м сегодня считается маленьким даже для однокомнатной квартиры, не говоря уже о лотах большей комнатности. В некоторых жилых комплексах квартиры, где метраж кухни и комнаты (в однушке) практически равны, уже не редкость.

Покупатель становится требовательным к эргономике жилья. Так, директор по маркетингу новосибирской компании "Группа Мета" Тимофй Колоколов отмечает, что современный планировки должны отвечать главным критериям: это личное пространство для каждого (небольшая спальня) и кухня-гостиная. Именно она становится ключевым местом, living, и выполняет функцию "собрать всех в одном месте".

И действительно, процесс приготовления еды и совместного отдыха неразделим. Когда нам еще успеть пообщаться, как не вечером за ужином?

"Хрущевские" кухни — забытое прошлое

Если говорить о кухнях в типовых панельных домах, то в современных новостройках уже не встретить маленьких "хрущевских" кухонь площадью 4-6 кв. м, где сложно разместиться двум людям сразу. Сегодня это полноценная комната площадью в среднем 8-13 кв. метров.

"В условиях "рынка покупателя" девелоперы стараются предельно точно учитывать предпочтения клиентов. В результате планировочные решения за последние годы стали более функциональны и разнообразны, а полезная площадь квартир увеличилась за счет оптимизации внутреннего пространства, минимизации площади коридоров, организации гардеробных и постирочных помещений. Эта тенденция наиболее наглядно проявила себя именно в части кухонь — они стали значительно просторнее, так как стали выполнять функции и столовой, и гостиной", — подчеркивает руководитель управления развития ОАО "Мосреалстрой" Эраст Жиряков.

Для повышения покупательской способности застройщики стали предлагать востребованные на рынке квартиры формата студии, где функции кухни, гостиной и спальни объединены в одном помещении.

Для покупателей с большим бюджетом предлагаются 2,3,4-комнатные квартиры с так называемой — "евро-планировкой", где основной акцент выражен в увеличенной "тусовочной" зоне, объединенной кухни-гостиной.

Как правило, застройщики предлагают два варианта планировок кухонь — стандартная кухня и евроформат. В целом, среди стандартных предложений в последнее время наибольшим спросом пользуются кухни площадью не менее 10 кв. м в однокомнатных, не менее 12 кв. м в двухкомнатных и не менее 14 кв. м в трехкомнатных квартирах.

Как считает директор по продажам проектов комфорт-класса Группы ПСН Надежда Коркка, сейчас очень популярен формат кухни-гостиной (евроформат). Здесь тоже наблюдается тренд на увеличение площади кухни: от 14 кв. м для однокомнатных, от 18 кв. м для двухкомнатных и от 22 кв. м для трехкомнатных квартир. Многие покупатели выбирают такие квартиры, которые состоят, например, из большой кухни-гостиной и одной или двух небольших спален, так называемые "евродвушки" и "евротрешки".

Стандарты комфорт-класса

После нескольких лет кризиса на рынке недвижимости определились вполне конкретные ключевые изменения. Прежде всего, в значительной мере уходят большие квартиры. Они остались в основном в премиальных проектах.

Проектирование дома в отдельности стало атрибутом прошлого — сейчас создается целиком жилой комплекс вместе с инфраструктурой и благоустройством. Если еще 5 лет назад это носило добровольный характер, сегодня — это must-have для каждого застройщика. Это отмечают практически все девелоперы, причем как в столице, так и в регионах.

Директор по маркетингу "Группа Мета" Тимофей Колоколов указывает, что в комфорт-классе появляются новые типы планировочных решений. Например, нестандартные решения с угловыми, центральными ливингами. Благодаря этому нет ни одной квартиры с классической маленькой кухней. Внутри квартир появляются полноценные "master bedroom" — это отдельные жилые пространства родителей: спальня, гардеробная и санузел, часто лоджия. Безусловно, появляются кладовые, отдельные комнаты-постирочные.

Популярность студий

Эксперты сходятся во мнении, что квартиры так называемого евро-формата действительно сегодня имеют повышенный спрос. Их популярность связана с их универсальностью. Но такой формат, особенно если речь идет о студиях или однокомнатных квартирах, больше рассматривается как холостяцкий вариант или первое жилье для молодой семьи без детей.

Здесь стоит отметить, что вместе со студиями на рынок пришли "европланировки", которые завоевали свою нишу.

Арсений Васильев, генеральный директор ГК "УНИСТО Петросталь": Доля таких квартир по нашим оценкам составляет от 10 до 12%. Их привлекательность состоит в том, что на небольшой площади размещается как минимум три зоны — кухня, гостиная и спальня. Причем первые две из них — объединены в целях экономии пространства.

Заместитель директора ГК "Сибпромстрой" по связям с общественностью Николай Епифанов отмечает, что когда девелоперы начинают рекламировать квартиры евро-формата, происходит подмена понятий. Однокомнатная квартира с большой кухней становится так называемой "евродвушкой", двухкомнатная с просторной кухней — "евротрешкой". А это не более чем маркетинговый ход. Двухкомнатная квартира — это квартира с двумя изолированными спальнями и отдельной кухней.

Опыт европейских городов

Квартиры небольших площадей традиционно были популярны в Европе, поэтому отечественные застройщики охотно берут на вооружение опыт зарубежных стран. Сегодня уже не редкость, когда авторами проектов в сегменте комфорт-класса становятся приглашенные западные архитекторы и проектировщики.

Ирина Доброхотова, председатель совета директоров "БЕСТ-Новострой":

"Именно из Европы пришли в нашу страну европланировки (о чем говорит даже название таких лотов) — квартиры с совмещенной кухней и гостиной сегодня распространены в Италии, Германии, Франции и др. странах Евросоюза. Правда, там комнатность считают по количеству спален, и значит, квартира с одной спальней и кухней, совмещенной со столовой, называется однокомнатной, тогда как на нашем рынке такие лоты именуют евродвушками.

В общем и целом, опыт европейских городов в целом используется в качестве ориентира, который учитывается при проектировании комфортного городского жилья. При этом разрабатываемые стандарты жилья учитывают экономические и географические условия России.

Эти стандарты учитываются не только в коммерческом жилье, но и в муниципальном. Так, по программе реновации, которая реализуется сейчас в Москве и потом затронет всю Россию, размеры кухонь будут не менее девяти квадратных метров. Также в квартирах обязательно будут размещены кладовые, застеклены лоджии и балконы, а также подготовлены места установки блоков кондиционеров.