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Автор Редакция рубрики "Экономика"

Совет от "Лидера": "Датствуйте!"

Экономика » Недвижимость » Проекты

ФСК "Лидер", компания, входящая в десятку крупнейших и наиболее надежных российских девелоперских  компаний, объявила о запуске своего нового проекта - Жилого комплекса "Датский квартал".

Проект продолжает линейку жилых комплексов от ФСК "Лидер"  в североевропейском стиле. На этот раз была выбрана тема Дании, отсюда и основной слоган нового ЖК - "lykke - счастье по-датски". Как отмечают эксперты рынка недвижимости, именно скандинавский, то есть лаконичный и функциональный стиль, пользуется у современных покупателей наибольшей популярностью.

В состав ЖК «Датский квартал» входит пять жилых домов переменной этажности, от 9 до 22 этажей. Проект будет реализован в составе 5 очередей, первая из которых будет завершена в 2021 году, в составе 1 очереди будут возведены жилой дом на 1035 квартир, а также подземный паркинг. Отличительной особенностью комплекса является большая вариативность планировок квартир - более 40, включая двухуровневые квартиры, уютные студии, квартиры евроформата, а также квартиры с панорамным остеклением, с увеличенной площадью кухни и множеством других функциональных преимуществ. На первых этажах жилых комплексов предусмотрены кладовые комнаты для хранений крупногабаритных вещей, подземные паркинги комплекса рассчитаны на 1086 мест.

Общий объем инвестиций в проект, большую часть которых составят собственные средства ФСК "Лидер", составит 19,6 млрд рублей. Стоимость квартир на этапе старта продаж начинается от 2,6 млн рублей, минимальная стоимость 1 кв. м на данном этапе - 81 тыс. рублей. По оценкам аналитиков рынка, ежегодный прирост стоимости квадрата в этом проекте ФСК "Лидер" должен составить минимум 15%.

"Это уже второй проект ФСК "Лидер" на севере ближайшего Подмосковья (ЖК "Датский квартал" возводится в округе города Мытищи, поселке Нагорное, в 10 минутах от Москвы, менее чем в 1 км от МКАД - Ред.). Наш опыт подтверждает перспективность направления и его высокую востребованность у покупателей как из Москвы, так и из области, - отмечает президент ФСК "Лидер" Владимир Воронин. - По нашим прогнозам, более 90% сделок в новом комплексе будут заключаться покупателями, приобретающими жилье для собственного проживания, доля инвестиционных сделок ожидается на уровне 8-9%".

Необходимо отметить, что строительство и продажа квартир в ЖК "Датский квартал" ведется в строгом соответствии с поправками к 214-ФЗ, вступившими в силу с 1 июля 2018 года. ФСК "Лидер" стала, пожалуй, первой в России компанией, которая запустила новый жилой проект именно в полном соответствии с новыми законодательными нормами.  Основой для этого стал тот факт, что на протяжении всей своей истории компания придерживалась одного простого правила - строить на свои. Именно поэтому, по мнению экспертов рынка, ФСК "Лидер" смогла пройти кризисы 2008 и текущий избежав негативных сценариев краха и банкротства. Более того, по просьбам столичных и подмосковных властей ФСК "Лидер" уже не раз принимала на себя обязательства по достройке проблемных объектов, как, к примеру, ранее в Балашихе.

Кстати, не должен вызывать сомнений и тот факт, что застройщиком ЖК "Датский квартал" является ООО "КиноДевелопмент", поскольку эта компания входит в структуру корпорации ФСК "Лидер". "Это связано с внутренней стратегией компании. Еще до введения новых поправок в 214-ФЗ мы придерживались определенной тактики: под каждый проект в компании всегда создавалась проектная группа, которая отвечает за его реализацию и исполнение, а также - отдельное юрлицо. Все свои проекты ФСК "Лидер" реализует по закону об участии в долевом строительстве. Кроме того, действующее законодательство требует работать по формуле: один застройщик вправе строить в рамках только одного проекта планировки. Поэтому можно сказать, что мы оказались готовы к введению новых правил", - отмечает президент ФСК "Лидер" Владимир Воронин.

По мнению экспертов, подобная стратегия девелоперской компании является одной из наиболее работающих схем по адаптации застройщиков к новом законодательным нормам и позволит избежать проблем, подобных банкротству СУ-155 или нашумевшему краху компании Urban Group. Да, в результате новых поправок рынок недвижимости несомненно очищается от слабых или недобросовестных застройщиков. Возможно, в итоге уже в следующем году число выживших девелоперов сократится до пары десятков, среди которых обязательно будет и ФСК "Лидер".

 

 

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Темы квартиры новостройки Москвы рынок недвижимости строительство жилья
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