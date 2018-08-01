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"Белая Дача парк" ПИКирует в будущее

Экономика » Недвижимость » Проекты

Группа ПИК открывает продажи квартир в новом масштабном проекте "Белая Дача парк". Новый жилой комплекс будет расположен в подмосковных Котельниках, в 2 км от МКАД, в пешей доступности от станции метро "Котельники".

Реализация проекта рассчитана на 13 лет и будет осуществляться в четыре очереди. В ЖК "Белая Дача парк" будет построено 22 жилых дома, социальная инфраструктура, паркинги и коммерческие объекты.

Жилой комплекс "Белая Дача парк" предлагает новый уровень комфорта, который сегодня становится доступным благодаря принципам ПИК-Стандарт. Сейчас можно приобрести квартиры в корпусах 1 и 2 жилого комплекса. В 25-этажных домах башенного типа доступны квартиры площадью от 20 до 79 кв.м. У будущих жильцов есть возможность приобрести квартиру с готовой отделкой в минималистическом стиле или включить её в стоимость ипотеки.

Здесь появятся пять детских садов, первый из которых будет сдан в эксплуатацию к III кварталу 2020 года. Далее предусмотрен поэтапный ввод детских садов в соответствии с очерёдностью строительства до 2029 года. Также на территории комплекса возведут школу и поликлинику.

"Белая Дача парк" строится в соответствии с правилами ПИК-Стандарт. Это детально продуманная организация района, удобная сетка улиц и дворы-парки без машин. Большое внимание уделяется эргономичности: в домах предусмотрены увеличенные окна, светлые подъезды без тёмных углов, просторные лифты и разнообразные планировки квартир. Переменная этажность и яркие фасады домов помогают разнообразить район и создать чёткий визуальный ритм квартала.

В больших зелёных дворах-парках без автомобилей оборудуются места для отдыха, детские и спортивные площадки. В рамках проекта будут обустроены широкий пешеходный бульвар и проложен веломаршрут. В пристроенных помещения на территории микрорайона будут открыты супермаркеты, кафе, рестораны.

На первых нежилых этажах жилых домов расположатся продуктовые и хозяйственные магазины шаговой доступности, аптеки, медицинские центры и стоматологии. Также здесь будут салоны красоты, детские центры, кулинария, сервисно-бытовые услуги, спортивные залы, зоомагазины и салоны цветов.

Рядом с проектом расположены торговые центры "Outlet Village Белая дача", "МЕГА Белая дача", гипермаркет "Глобус", центр оптовой торговли Selgros, конноспортивный клуб "Белая дача". Отдохнуть от городской суеты можно на территории благоустроенного экологического Томилинский лесопарка.

Группа ПИК работает на рынке с 1994 года и специализируется на проектах в сегменте доступного жилья. С начала деятельности компания построила около 21,2 млн кв.м жилой недвижимости.

С 2007 года ПИК присутствует на фондовом рынке. Компания придерживается передовых международных стандартов корпоративного управления, которые способствуют успешному развитию бизнеса. Решением Правительства РФ Группа Компаний ПИК включена в перечень системообразующих предприятий российской экономики.

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Темы группа ПИК Котельники недвижимость строительство строительство Белая дача парк
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