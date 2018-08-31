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Автор Редакция рубрики "Экономика"

Кто в ответе за обманутых дольщиков

Экономика » Недвижимость » Мнение

Российские власти обещают, что уже в скором времени смогут решить проблему обманутых дольщиков. Через год это понятие должно уйти в небытие. Хочется верить.

Хочется, но не слишком хорошо получается. Вообще, кто они такие, обманутые дольщики? По сути, это инвесторы, вложившие свои средства в приобретение прав на объект жилой недвижимости, проще говоря квартиру, после принятия строящегося дома в эксплуатацию. Многие считают, и в чем-то они правы, что купили некую ценную бумагу. Ведь входит сейчас в моду в России процесс инвестирования частными лицами своих сбережений в фондовый рынок? Несомненно. Поэтому многие из тех, кто прикупил в свое время, к примеру, евробонды банка "Открытие", или акции "Магнита", знают, что с этими акциями может произойти. Они могут сильно подешеветь. Или даже обесцениться до нуля. Правда, их никто обманутыми дольщиками не считает. Ну, не повезло просто.

Конечно, дольщикам той же самой Urban Group не повезло гораздо больше. Но их то, в отличие от владельцев различного рода ценных бумаг, государство вроде как собирается выручить? Потратить массу денег на достройку всех объектов обанкротившейся компании. Все хорошо, все здорово. Однако давайте попробуем потратить немного времени и просто порассуждать, кто здесь и кого обманывает.

Итак. Когда-то, в славные времена, мы приобрели квартиру в строящемся жилом комплексе у компании Urban Group. Заплатили ей денег, и даже взяли ипотечный кредит на недостающую сумму. То есть занесли деньги в любой государственный или полугосударственный банк и ежемесячно платим им проценты. Urban Group недавно разорился, был признан банкротом. Все руководство благополучно и своевременно исчезло. Уехало за пределами России и стало недоступным для любых следственных органов. В том числе вроде как и с нашими деньгами. Их ищет милиция и т. д. по списку, надежд, что найдут, по сути никаких. Все кричат — ах, какие они нехорошие, воры. Провели аудит. Ах, сколько там нехороших работало, в этой Urban Group. Сейчас вот в число этих нехороших попал и Максим Атаянц, архитектор всех построенных и строящихся комплексов той самой компании. Вроде, как он участвовал в незаконном выводе средств дольщиков. А может, и не участвовал, а просто получал свои заработанные деньги, кто сейчас разбираться будет, проще всех под одну гребенку.

Пока идет суть да дело, наши деньги непонятно где, стройка стоит, виновных ищут, мы платим проценты банку за ипотеку.

Вот сидим и думаем — а почему все это произошло? Кто это допустил? Почему никто заранее не заметил, не предупредил? Где все эти контролирующие органы, государственные, которые должны следить за выполнением инвестконтрактов, заключаемых с девелоперами, кто выдает разрешение на строительство и следит за ее ходом, принимает по сути не готовые к проживанию дома в эксплуатацию? Может быть, кому-то известны случаи признания виновными кого-либо из государственных чиновников, ответственных за этот самый контроль? Нам нет.

А что тогда, собственно говоря, так кардинально изменится после 1 июля 2019 года? Государство обещает, что новая схема с эскроу-счетами сможет гарантировать покупателям жилья в новостройках полный возврат вложенных ими денежных средств. Поэтому и понятие обманутых дольщиков исчезнет. Заметим — возврат денежных средств. О контроле ни слова. То есть никто не собирается мешать застройщику точно так же исчезнуть в неизвестном направлении, уже, правда, не с деньгами дольщиков, а с банковским кредитом, выданным на стройку. Ну убежал и убежал — может, и достроим объект за счет средств, которые он должен был вносить в различные фонды защиты. Должен. Но мог и не донести. Или донес, но мало. Опять же, ничего страшного, государство поможет, найдет средства, выделит фонды.

Так что тогда меняется? Предположим, возьмем условные и круглые цифры, заплатил я за квартиру 1 млн рублей. Дядя девелопер строил, строил, строил дом — но не достроил. 2 года строил. Но не получилось, не смог. Убежал от стыда за бугор. Не проблема, говорит банк, вот вам ваш 1 млн рублей. Мы его очень бережно хранили все эти долгие и тяжелые для страны 2 года, покуда скакал курс, росли цены на недвижимость. Забираешь его, смотришь, и считаешь в уме — в валюте это теперь в два раза меньше, а квартиры подорожали на 40% за этом время. Все не слишком хорошо, тем более что и обманутым дольщикам ты теперь считать себя не можешь.

Но все это еще только будет. А пока что мы сидим в арендной квартире и ждем, когда государство изыщет необходимые 70 млрд рублей на достройку всех объектов Urban Group. И уверены, что изыщет — налоги то мы платим исправно. И проценты по ипотечному кредиту продолжаем исправно платить тому самому государственному банку.

Единственное, чего мы боимся, так это подсчитать, во сколько же нам обойдется в итоге эта самая квартира в жилом комплексе Urban Group. Правда, нас согревают при этом мысли о том, сколько людей мы смогли накормить за это время. И наших хозяев арендодателей, и пару топ-менеджеров Urban Group, и доблестных юристов и аудиторов, проводящих сейчас инспекцию компании, и славных ребят-ипотечников из банка, и наш бюджет и приближенных к нему, и строителей, которые сначали строили, потом будут достраивать, и, мы уверены, придут еще и третьи, которым предстоит устранять недоделки. Причем тем самым третьим, скорее всего, мы снова будем платить из собственного кошелка, поскольку дома к этому времени будут благополучно введены в эксплуатацию. Как уже бывало сотни раз на просторах нашей Отчизны. А раз введены — дальше все за счет собственников. К примеру, совсем недавно дольщики из менее печального ЖК "Аристово-Митино" скидывались на отделку общественных зон, установку окон, пуск котельной и т. д. по списку из 20 пунктов в уже сданных в эксплуатацию домах. Так, по чуть-чуть, 100 тыс. рублей всего с носа. А сколько примеров в той же Московской области домов, введенных в строй, но при этом не подключенных к таким никому не нужным коммуникациям, как электричество, канализация и водоснабжение? Сразу вспомнилась известная шутка Владимира Ресина, который, в свою бытность руководителя столичного стройкомплекса, на торжествах, посвященных началу строительства жилых домов на бывших Люберецких полях аэрации сказал незабвенное: "а им и канализация не нужна будет, в окно выливать могут".

Но только не поймите неверно — обманутые дольщики вовсе ни на кого не обижаются. Они вообще считают, что доброта за их счет спасет мир. Им просто хочется по-доброму взглянуть в глаза не только тем, чьи имена у всех на слуху: господам Долгину и Пучкову. Еще раз посмотреть и попытаться поверить господам Атаянцу и Плутнику. Но хочется посмотреть и на тех, кто пока в тени. Кто выдавал разрешения на строительство и контролировал его ход и качество. Кто должен был знать, видеть и предупредить.

И слава богу, что все эти ужасные схемы теперь уже в прошлом. Никогда нам, бедным дольщикам, больше не быть обманутыми. Во всяком случае, по старым схемам.

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Темы рост цены квартира в Москве новостройки Москвы обманутые дольщики рынок недвижимости строительство жилья
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